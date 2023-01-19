أحلام ووصلة رقص عراقي بالعلم وعراقيات يرقصن معها بالمدرجات (فيديو)

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وطن – قدمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي رفقة المغني العراقي ماجد المهندس عرضا غنائيا خلال حفل ختام بطولة كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 25″، وسط تفاعل جماهيري واسع مع الإطلالة التي ظهرت بها أحلام وسط ما يزيد عن 65 ألف مشجع داخل ستاد البصرة الدولي.

أحلام تحيي الحفل الختامي لخليجي 25

وأحيت أحلام على أرض استاد البصرة أغنية “وجه بغداد” من ألبومها “رزق الورد”، بمناسبة حفل اختتام خليجي 25 بعد المباراة النهائية التي جمعت المنتخب العراقي ونظيره العماني وانتهت بتتويج البلد المستضيف، العراق، للمرة الرابعة في تاريخه.

وأطلت أحلام على جماهير البصرة والعراق خلال بعباءة خليجية مطرزة بنقشات تراثية زينتها بعقد “كرسي جابر”.

وتوشحت أحلام علم العراق، بينما كانت تُراقص الجماهير الغفيرة في ستاد البصرة الدولي، وسط تفاعل منهم مع أغانيها.

وغردت أحلام عبر حسابها الرسمي على تويتر: “ياجنة الغرام تضل دار السلام بنهرك وبرك والسما بكل شي نحبك موت”.

ياجنة الغرام

تضل دار السلام

بنهرك وبرك والسما

بكل شي نحبك موت …#خليجي_25_بصراوي pic.twitter.com/c0HuwLVtGI — A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) January 19, 2023

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كما شاركت مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام قالت فيه: “من بنت زايد أحلام إلى أهلي في العراق عنوان الفيديو الذي شاركته أحلام عبر انستقرام بعد الكلمة التي ألقتها في حفل ختام خليجي 25”.

View this post on Instagram A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)

وتابعت بقولها: “تشريف اني كنت بينكم اليوم، اليوم أنا بنت زايد بنت الإمارات…الى أهل العراق الغاليين أحبكم يعني انشالله الفرح دائمًا حليفكم أشوفكم على خير انشالله”.

ماجد المهندس يذرف الدموع مع أداء النشيد الوطني العراقي

وكان ماجد المهندس، الفنان العراقي الشهير، حاضرا أيضاً خلال حفل اختتام خليجي 25 على ستاد البصرة الدولي.

وبالدموع والاحساس العالي الذي ألهبت حماس الجماهير، أدى ماجد المهندس النشيد الوطني العراقي.

بالدموع والمشاعر الحساسة… ماجد المهندس يغني النشيد الوطني العراقي#قناة_الفلوجة pic.twitter.com/1zaDgh2qc3 — قناة الفلوجة-رياضة (@s_alfallujah) January 19, 2023

كما توجه ماجد المهندس الى الجمهور بكلمات قال فيها: “الله يحفظكم يا رب ويحفظ العراق وأشوفكم دائما بخير وصحة وسلامة وأبوس مرة ثانية الأرض”.

وسجد المهندس للمرة الثانية وقبَّل الأرض بعد انتهاء وصلته الغنائية وسط تفاعل كبير من الجمهور المتواجد في الملعب، بعد أن أحيا حفل نهائي كأس الخليج العربي 2023.

بالفيديو.. ماجد المهندس يسجد على أرض البصرة في ملعب جذع النخلة #قناة_الفلوجة pic.twitter.com/IQCcj3Xvwt — قناة الفلوجة-رياضة (@s_alfallujah) January 19, 2023

وخلال حفلته الغنائية، أدى المهندس أغنيته “بصراوي تلكانة” في ملعب البصرة الدولي وسط تفاعل كبير من المشجعين.

بصراوي تلكانه.. أداء ماجد المهندس في ملعب البصرة الدولي في نهائي خليجي25#قناة_الفلوجة pic.twitter.com/sIBc3acF6N — قناة الفلوجة-رياضة (@s_alfallujah) January 19, 2023

ماجد المهندس لشعب العراق: “شكرا بحجم السماء”

تفاعل ماجد المهندس مع الحفل الذي أحياه على ستاد البصرة الدولي وعلق عبر حسابه على تويتر بقوله “أهلي وناسي في العراق الحبيب اللي عمرهم ماخيبوا ظني شكرا بحجم السماء.”

وتابع:”سعدت بزيارة وطني العراق واشعر بالفخر بمشاركتي بهذا الانجاز المشرف وشكرا لكل من ساهم بهذا العمل الكبير”.

اهلي وناسي في العراق الحبيب اللي عمرهم ماخيبوا ظني شكرا بحجم السماء ، سعدت بزيارة وطني العراق واشعر بالفخر بمشاركتي بهذا الانجاز المشرف وشكرا لكل من ساهم بهذا العمل الكبير #كاس_الخليج25 #العراق ❤️ pic.twitter.com/ZePst9rFfP — ماجد المهندس (@majidalmohandis) January 19, 2023

وفاز المنتخب العراقي بلقب كأس الخليج لكرة القدم، خليجي 25، بعد 44 عاما من الصوم عن اللقب الخليجي، وسط سعادة وفرحة جمهور منتخب بلاد الرافدين في مختلف مدن العراق.