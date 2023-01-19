أحلام تحتفل بفوز العراق بكأس الخليج في طائرة خاصة مع ماجد المهندس (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو للمطربين الإماراتية أحلام والعراقي ماجد المهندس، في طائرة خاصة أثناء مغادرتهما بعد انتهاء حفل نهائي كأس خليجي 25 التي أقيمت في البصرة، وحسمها المنتخب العراقي على حساب نظيره العماني.

وعمّت أجواء من الاحتفالات داخل الطائرة، بفوز منتخب العراق بنهائي كأس خليجي 25، وسط أهازيج لأسود الرافدين احتفاء بهذا اللقب الغالي.

وكان برفقة أحلام وماجد المهندس، على الطائرة كل من رجل الأعمال مبارك الهاجري زوج أحلام، والشاعر العراقي فائق حسن، والملحن حسام كامل.

وأحيت أحلام الشامسي رفقة ماجد المهندس عرضا غنائيا خلال حفل ختام بطولة كأس الخليج لكرة القدم خليجي 25، وسط تفاعل جماهيري واسع مع الإطلالة التي ظهرت بها أحلام وسط ما يزيد عن 65 ألف مشجع داخل ستاد البصرة الدولي.

وأحيت أحلام على أرض استاد البصرة أغنية “وجه بغداد” من ألبومها “رزق الورد”، بمناسبة حفل اختتام خليجي 25 بعد المباراة النهائية التي جمعت المنتخب العراقي ونظيره العماني وانتهت بتتويج البلد المستضيف، العراق، للمرة الرابعة في تاريخه.

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وأطلت أحلام على جماهير البصرة والعراق خلال بعباءة خليجية مطرزة بنقشات تراثية زينتها بعقد “كرسي جابر”، وتوشحت أحلام علم العراق، بينما كانت تُراقص الجماهير الغفيرة في ستاد البصرة الدولي، وسط تفاعل منهم مع أغانيها.

كما شارك المطرب العراقي ماجد المهندس في إحياء حفل ختام نهائي كأس الخليج، وأدى النشيد الوطني العراقي وشوهدت عليه الدموع والإحساس العالي.

بالدموع والمشاعر الحساسة… ماجد المهندس يغني النشيد الوطني العراقي#قناة_الفلوجة pic.twitter.com/1zaDgh2qc3 — قناة الفلوجة-رياضة (@s_alfallujah) January 19, 2023

وتوّج منتخب العراق بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 25″، بعد فوزه المثير على نظيره العماني 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي وامتدت إلى شوطين إضافيين.