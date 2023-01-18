الأربعاء, يناير 18, 2023
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رياضة

3 خيارات مطروحة على الطاولة .. ريال مدريد يبحث عن بديل كارفاخال

ريال مدريد يخطط للبحث عن بديل داني كارفاخال بعد تراجع مستواه

كتب فارس أبو شيحة
ريال مدريد يبحث عن بديل كارفاخال watanserb.com
ريال مدريد يبحث عن بديل كارفاخال
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وطن- ذكرت تقارير إسبانية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني، يخطط للتعاقد مع بديل داني كارفاخال لاعب الظهير الأيمن في صفوف الفريق الملكي، بعد تراجع مستواه البدني، في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن ريال مدريد كان يصر على موقفه بعدم التعاقد مع أي لاعب جديد، في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو)، المستمرة حتى نهاية الشهر الجاري.

ريال مدريد يريد التعاقد مع بديل داني كارفاخال

وأضافت الشبكة الإسبانية، ” إدارة ريال مدريد بدأت تغير من موقفها بشأن التخطيط لصفقات في سوق الميركاتو الشتوي، كما أنها تسعى لتعزيز جبهة داني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن، بالتعاقد مع لاعب جديد”.

كما وأردفت، ” هناك 3 أسماء مطروحة على طاولة نادي ريال مدريد، وهم بيدرو بورو لاعب سبورتنغ لشبونة البرتغالي. ودينزل دومفريس لاعب إنتر ميلان الإيطالي، وجيرميي فريميونج لاعب باير ليفركوزن الألماني”.

كارفاخال لاعب ريال مدريد
كارفاخال لاعب ريال مدريد

لكن نادي ريال مدريد لديه الثقة في الوقت الحالي، بالموهبة البرازيلية الشابة فينيسيوس توبياس. المعار من صفوف فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، كخيار لتعويض كارفاخال في بعض المباريات للموسم الحالي.

وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق، عن إصابة النجم الإسباني كارفاخال، في منطقة الفخذ، وغيابه عن المباراتين القادمتين، أمام فياريال وأتلتيك بيلباو.

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

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وتلقى فريق ريال مدريد (الملكي)، الخسارة أمام غريمه التقليدي برشلونة. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، على ملعب (الملك فهد) في العاصمة السعودية (الرياض).

كما وقدم لاعبو ريال مدريد المستوى البدني والذهني الباهت، في مواجهة الكلاسيكو. أمام الغريم برشلونة، بالإضافة إلى ارتكابه العديد من الأخطاء على المستوى الفردي من قبل نجوم الفريق الملكي.

مباراة ريال مدريد ضد فياريال في كأس ملك إسبانيا

وسيواجه فريق ريال مدريد (الملكي)، أمام نظيره فياريال (الغواصات الصفراء)، في منافسات كأس ملك إسبانيا دور 16، الخميس، على ملعب لاسيراميكا.

بديل كارفاخال
بديل كارفاخال

ويحتل فريق ريال مدريد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 38 نقطة، خلف غريمه برشلونة متصدر الترتيب برصيد 41 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + ديفنسا سنترال + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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