الأربعاء, يناير 18, 2023
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تقارير

يوم جندت بريطانيا حاكم مراكش التهامي الكلاوي لمقاومة الألمان والدفع عبر بهودي في جبل طارق!

كتب محمد الوليدي
التهامي الكلاوي مع جنرالات قرنسا watanserb.com
التهامي الكلاوي مع جنرالات قرنسا
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وطن- كان من أسوأ البشر، واحط من حكموا جزءا من بلاد المغرب، لطخ تاريخ المغرب ببقعة غاية في السواد.
أنه التهامي الكلاوي الذي حكم مراكش ما بين عام ١٩٢٧ – ١٩٥٥ متقربا للفرنسيين وذليلا لهم وتحت حمايتهم، في الوقت الذي اجرم فيه بحق اهل المغرب، فكان يد فرنسا التي نالت من كل مقاوم او من يعترض على سلطانه على مراكش.

وبلغت عمالته ان ينكسر لكل من يدفع، فلم يتوقف الامر على الفرنسيين بل وحتى الاسبان والامريكيين والألمان في وقت من الاوقات، والانجليز كما تتحدث هذه الوثيقة، ووثائق أخرى متفرقة في الأرشيف البريطاني عن تجنيده، لكنه لم يكن مرتشيا كاكثر اهل المغرب كما تتحدث الوثيقة، لكنها العقلية الانجليزية البغيضة التي تعودت ان تحط من كل اعراق الدنيا، وأن كان بهذا الخلق لماذا ارتبط بعلاقة وثيقة مع إليزابيث الثانية ودعي الى عرسها وعلاقة أوثق برئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل، لما أطلقت بريطانيا عليه لقب (سيد الاطلس)، لأنه الأقرب لمن استخدمه ومكنه ليكون بهذه الوضاعة.

التهامي الكلاوي مع ونستون تشرشل
التهامي الكلاوي مع ونستون تشرشل

كان فاحش الثراء حتى يقال انه يملك اكثر مما تملكه الخزينة المغربية باكملها، فقد امتلك اراض زراعية واسعة وقصور لا حصر لها، وبيوت دعارة في مراكش وفي فرنسا وإسبانيا، حتى يقال انه يأكل من كد ستة آلاف عاهرة، ناهيك عن ١٠٠ جارية وخادمة تعمل في قصره.

في ١٩٥٣ اختلف خلافا “صبيانيا” مع الملك محمد الخامس أدى لمنعه من دخول القصر، فقام الكلاوي بطلب فرنسا ابعاده او بتخييرها “انا او هو” فقالوا له: بل هو وفعلا عزل ونفي.

ولكن جماعة سرية تدعى “الهلال الاسود” هددته تهديدا مرعبا ان لم يتراجع، بل تعرض لأكثر من محاولة قتل، مما أدى في النهاية ان يطلب من الفرنسيين إعادته، والتي فعلت ذلك حالا، وذهب له معتذرا كما طلبت منه هذه الجماعة السرية.

تهديد جماعة الهلال الاسود للكلاوي طالبة منه إعادة الملك.
تهديد جماعة الهلال الاسود للكلاوي طالبة منه إعادة الملك.
الكلاوي معتذرا للملك محمد الخامس بعد عودته
الكلاوي معتذرا للملك محمد الخامس بعد عودته

كتب عنه عسكري فرنسي يدعى غوستاف بابين كتاب مثيرا حيث التقاه عدة مرات والذي شهد على مجازر الفرنسيين بحق القبائل المغربية وبمشاركة من الكلاوي، والذي ضمنه خيانات الكلاوي بحق شعبه، بل تحدث عن ما فعل بأقرب الناس اليه، كما تساءل في الكتاب عن ثروته الخيالية في بداية حياته ومن أين مصدرها، ويجيب بقصة مرعبة ذكر فيها كيف تزوج من إمرأة مسنة وهي ارملة احد كبار أثرياء المغرب وهو ببكر بن البشير الغنجاوي، واعلن الكلاوي انه صار وصيا عليها وعلى اطفالها القصر ومسؤولا عن ثروتهم، لكنه حقيقة لم يتزوج تلك المرأة وإنما سجنها طيلة خمسة عشر عاما حتى ماتت جوعا، وذكر العديد من قصص نهبه وجرائمه، كما وصفه بالقاتل والسفاح والسارق والكذاب، وانه زنجي هجين وليس كما يدعي انه من إشراف مكة.

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يظل هذا الكتاب من اخطر السير التي كتبت فيه وأكثرها تقززا، حتى أن المؤرخ الإسباني راميرو سانتاماريا كيسادا قال عن هذا الكتاب بأنه “قض مضجع الكلاوي فكان على استعداد أن يدفع وزن نسخه ذهبا من أجل جمعه ومصادرته من الأسواق”، ترجم من الفرنسية للعربية بعنوان: “الباشا الكلاوي.. الأسطورة والحقيقة في حياة باشا مراكش- جوستاف بابين”.

كما وكتب الشاعر المصري بيرم التونسي قصيدة عن الكلاوي تكشف جانبا من حقيقته : “رأيته في باريس يشبه صبي فران… لا هو عربي ولا هندي.. ولا إنسان… جلاوي كل أملاكه.. بيوت وفجور.

هذا مقتطف من وثيقة بريطانية تتحدث عن تجنيده من قبل الانجليز بثمن “مرتفع” لمقاومة الألمان وتتحدث عن جزء من سيرته وبسببه تنتقص من اكثر أهل المغرب، كما تتحدث أن عمليات الدفع تأتيه عبر صديقه اليهودي في جبل طارق البرت ناحوم.الوثيقة في الأرشيف البريطاني تحت رقم (CAB 79/11/3).

المصدررصد وتحرير وطن
محمد الوليدي
محمد الوليديhttps://watanserb.com/
محمد الوليدي كاتب فلسطيني مهتم بإعادة كتابة التاريخ العربي الحديث.
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