الأربعاء, يناير 18, 2023
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هل تتسبب ملكة جمال فنزويلا بأزمة دبلوماسية؟.. مادورو غاضب بشدة

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو اتهم أمريكا بتزوير مسابقة ملكة جمال الكون مؤكدا أن ملكة جمال فنزويلا "آماندا داداميل" هي من تستحق اللقب وليس الأمريكية "آر بوني غابرييل"

كتب فهمي الورغمي
ملكة جمال فنزويلا watanserb.com
ملكة جمال فنزويلا
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وطن- قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن الولايات المتحدة “سرقت” لقب النسخة الأخيرة من مسابقة ملكة جمال الكون (2022)، بعد أن كانت ملكة جمال فنزويلا “آماندا داداميل” مرشحة بقوة للفوز بهذه النسخة على حساب الأمريكية “آر بوني غابرييل”، التي فازت باللقب.

مادورو يهاجم الولايات المتحدة بسبب مسابقة ملكة جمال الكون

وأكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن بلاده “حُرمت” من لقب ملكة جمال الكون.

وأشار “مادورو” الزعيم الفنزويلي الذي يعتبره الغرب إلى حد بعيد “صاحب مواقف عدائية” أن الولايات المتحدة زورت مسابقة ملكة جمال الكون 2022.

وكانت ملكة جمال فنزويلا أماندا داداميل، 23 عامًا، قد رُشحت بقوة للفوز بسابقة ملكة جمال الكون الأخيرة. قبل أن تُعلن اللجنة المنظمة للمسابقة، رسميا، فوز الأمريكية “آر بوني غابرييل” باللقب، وحصلت داداميل على المرتبة الثانية.

يُواصل “مادورو” حديثه قائلا: “لقد سرقوا منا لقب ملكة جمال الكون. لقد فازت أماندا دودامل بحب الجماهير، وهو ما لا يمكن سرقته منها في الواقع، داداميل أصيلة مدينة بيتاري، وهي تعمل هناك رفقة المجتمع المحلي في المدينة.”

تتسبب ملكة جمال فنزويلا بأزمة دبلوماسية
تتسبب ملكة جمال فنزويلا بأزمة دبلوماسية

وكانت دادامل، مصممة الأزياء وابنة مدرب المنتخب الفنزويلي لكرة القدم السابق رافاييل دودامل، أحد المرشحين البارزين للفوز باللقب.

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وعلى الرغم من تسميتها كوصيفة بالمركز الثاني، يبدو أن داداميل سعيدة بوضعها، حيث شاركت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورا لها خلال التتويج، وعلقت بقولها “راضية وأكثر امتنانًا من أي وقت مضى”.

 

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A post shared by Amanda Dudamel (@amandadudamel)

ملكة جمال فنزويلا سعيدة بالمركز الثاني

قبلت اللاعبة البالغة من العمر 23 عامًا الهزيمة بلطف، وقالت إنها كانت “سعيدة” في منشور حصد نصف مليون إعجاب عبر المنصة.

وقالت: “أنا سعيدة وراضية وأكثر امتنانًا من أي وقت مضى! شكرًا لك فينيزويلا، لمرافقتي والسماح لي بالحلم الكبير!”

وتابعت “وشكرا لجميع الأشخاص من مختلف البلدان حول العالم الذين انضموا إلي في هذا الطريق!”

ملكة جمال فنزويلا سعيدة بالمركز الثاني
ملكة جمال فنزويلا سعيدة بالمركز الثاني

ملكة المسابقة تايلاندية عابرة جنسيا تدعى آن جاكراجوتاتيب

وعلى غرار الجدل الذي أحدثته ملكة جمال فنزويلا في مسابقة ملكة جمال الكون، تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم مع هوية المالكة للمسابقة في حد ذاتها وهي عارضة العابرة جنسيا التايلاندية آن جاكراجوتاتيب.

حيث ألقت خطابا مثيرا للجدل، مساء الأحد الماضي، ليلة الإعلان عن الفائزة باللقب، أكدت فيه أن “العالم مُقبل على عصر جديد ستقوده المرأة”.

وقالت جاكراجوتاتيب: “مرحبًا بكم في العصر الجديد؛ الذي من الآن فصاعدًا، ستديره النساء”.

وتابعت: “هذه المسابقة مملوكة لامرأة متحولة جنسيًا، وهي في الواقع مملوكة لجميع النساء حول العالم”.

يشار أن جاكراجوتاتيب، قد استحوذت على الشركة المنظمة لمسابقة ملكة جمال الكون قبل سنوات في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون دولار.

المصدرتويتر، صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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