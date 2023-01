هل تتسبب ملكة جمال فنزويلا بأزمة دبلوماسية؟.. مادورو غاضب بشدة

- Advertisement -

وطن- قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن الولايات المتحدة “سرقت” لقب النسخة الأخيرة من مسابقة ملكة جمال الكون (2022)، بعد أن كانت ملكة جمال فنزويلا “آماندا داداميل” مرشحة بقوة للفوز بهذه النسخة على حساب الأمريكية “آر بوني غابرييل”، التي فازت باللقب.

وأكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن بلاده “حُرمت” من لقب ملكة جمال الكون.

وأشار “مادورو” الزعيم الفنزويلي الذي يعتبره الغرب إلى حد بعيد “صاحب مواقف عدائية” أن الولايات المتحدة زورت مسابقة ملكة جمال الكون 2022.

وكانت ملكة جمال فنزويلا أماندا داداميل، 23 عامًا، قد رُشحت بقوة للفوز بسابقة ملكة جمال الكون الأخيرة. قبل أن تُعلن اللجنة المنظمة للمسابقة، رسميا، فوز الأمريكية “آر بوني غابرييل” باللقب، وحصلت داداميل على المرتبة الثانية.

يُواصل “مادورو” حديثه قائلا: “لقد سرقوا منا لقب ملكة جمال الكون. لقد فازت أماندا دودامل بحب الجماهير، وهو ما لا يمكن سرقته منها في الواقع، داداميل أصيلة مدينة بيتاري، وهي تعمل هناك رفقة المجتمع المحلي في المدينة.”

وكانت دادامل، مصممة الأزياء وابنة مدرب المنتخب الفنزويلي لكرة القدم السابق رافاييل دودامل، أحد المرشحين البارزين للفوز باللقب.

وعلى الرغم من تسميتها كوصيفة بالمركز الثاني، يبدو أن داداميل سعيدة بوضعها، حيث شاركت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورا لها خلال التتويج، وعلقت بقولها “راضية وأكثر امتنانًا من أي وقت مضى”.

قبلت اللاعبة البالغة من العمر 23 عامًا الهزيمة بلطف، وقالت إنها كانت “سعيدة” في منشور حصد نصف مليون إعجاب عبر المنصة.

وقالت: “أنا سعيدة وراضية وأكثر امتنانًا من أي وقت مضى! شكرًا لك فينيزويلا، لمرافقتي والسماح لي بالحلم الكبير!”

وتابعت “وشكرا لجميع الأشخاص من مختلف البلدان حول العالم الذين انضموا إلي في هذا الطريق!”

وعلى غرار الجدل الذي أحدثته ملكة جمال فنزويلا في مسابقة ملكة جمال الكون، تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم مع هوية المالكة للمسابقة في حد ذاتها وهي عارضة العابرة جنسيا التايلاندية آن جاكراجوتاتيب.

حيث ألقت خطابا مثيرا للجدل، مساء الأحد الماضي، ليلة الإعلان عن الفائزة باللقب، أكدت فيه أن “العالم مُقبل على عصر جديد ستقوده المرأة”.

وقالت جاكراجوتاتيب: “مرحبًا بكم في العصر الجديد؛ الذي من الآن فصاعدًا، ستديره النساء”.

Anne Jakrajutatip, the new owner of Miss Universe, delivered an empowering speech yesterday: “Welcome to the new era. From now on it’s gonna be run by women, owned by a trans woman, for all women around the world.” pic.twitter.com/TJXV8EPkAv

— Dan Hastings-நாராயணன் (@notdanhastings) January 15, 2023