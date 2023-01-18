ممثلة إباحية تشارك بافتتاح كأس أمم إفريقيا في الجزائر .. صور تكشف من هي وحقيقتها

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وطن – زعم مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أن ممثلة أفلام إباحية شاركت في العرض الفني لافتتاح منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين في الجزائر.

حقيقة ممثلة إباحية تشارك بافتتاح كأس أمم إفريقيا في الجزائر!

وتضمّنت المنشورات صورًا لراقصة شاركت في عروض افتتاح البطولة إلى جانب صور للسيدة نفسها في ما يبدو أنها عروض فنية أخرى.

وتبين أن السيدة المذكورة في المنشورات في الحقيقة راقصة فرنسية محترفة تدعى فلافي ليفيك.

وتعمل الراقصة الفرنسية المحترفة في عروض فرقٍ عدة منها “ديزني لاند”.

وشاركت فلافي ليفيك في الافتتاح ضمن الفرقة المرافقة لـ”سولكينغ”.

بدأ تداول المنشورات بعد افتتاح منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين في الجزائر بتاريخ 13 يناير 2023.

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قد شاركت بالفعل السيدة الظاهرة في الصورة ضمن العرض الفني الذي قدّمه نجم الراب الجزائري سولكينغ خلال فعاليات الافتتاح.

ونشرت خدمة تقصي صحة الأخبار من فرانس برس أن الراقصة ليست ممثلة أفلام إباحية مثلما ادّعت المنشورات.

واحتشد 40 ألف متفرج في ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائر، خلال افتتاح منافسات كأس أمم أفريقيا للمحليين في الجزائر تقدمهم رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن ورئيس الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” السويسري جاني إنفانتينو، ونظيره الأفريقي باتريس موتسيبي.