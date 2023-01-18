الأربعاء, يناير 18, 2023
الرئيسيةحياتناممثلة إباحية تشارك بافتتاح كأس أمم إفريقيا في الجزائر .. صور تكشف...
حياتنا

ممثلة إباحية تشارك بافتتاح كأس أمم إفريقيا في الجزائر .. صور تكشف من هي وحقيقتها

نشرت خدمة تقصي صحة الأخبار من فرانس برس أن الراقصة ليست ممثلة أفلام إباحية مثلما ادّعت المنشورات.

كتب أنس السالم
حقيقة ممثلة إباحية تشارك بافتتاح كأس أمم إفريقيا في الجزائر watanserb.com
فلافي ليفيك راقصة فرنسية محترفة شاركت في افتتاح منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين في الجزائر
- Advertisement -

وطن – زعم مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أن ممثلة أفلام إباحية شاركت في العرض الفني لافتتاح منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين في الجزائر.

حقيقة ممثلة إباحية تشارك بافتتاح كأس أمم إفريقيا في الجزائر!

وتضمّنت المنشورات صورًا لراقصة شاركت في عروض افتتاح البطولة إلى جانب صور للسيدة نفسها في ما يبدو أنها عروض فنية أخرى.

وتبين أن السيدة المذكورة في المنشورات في الحقيقة راقصة فرنسية محترفة تدعى فلافي ليفيك.

وتعمل الراقصة الفرنسية المحترفة في عروض فرقٍ عدة منها “ديزني لاند”.

وشاركت فلافي ليفيك في الافتتاح ضمن الفرقة المرافقة لـ”سولكينغ”.

فلافي ليفيك في العرض الفني لافتتاح منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين في الجزائر
فلافي ليفيك في العرض الفني لافتتاح منافسات كأس أمم إفريقيا للمحلـيين في الجزائر

بدأ تداول المنشورات بعد افتتاح منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين في الجزائر بتاريخ 13 يناير 2023.

- Advertisement -

قد شاركت بالفعل السيدة الظاهرة في الصورة ضمن العرض الفني الذي قدّمه نجم الراب الجزائري سولكينغ خلال فعاليات الافتتاح.

ونشرت خدمة تقصي صحة الأخبار من فرانس برس أن الراقصة ليست ممثلة أفلام إباحية مثلما ادّعت المنشورات.

صورة للمنشورات المتداولة
صورة للمنشورات المتداولة
على أنها لممثلة إباحية في الجزائر

واحتشد 40 ألف متفرج في ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائر، خلال افتتاح منافسات كأس أمم أفريقيا للمحليين في الجزائر تقدمهم رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن ورئيس الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” السويسري جاني إنفانتينو، ونظيره الأفريقي باتريس موتسيبي.

 

المصدرفرانس برس - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

وزير جزائري ينفعل بشدة على مسؤولي شركة سعودية ويوبخهم (فيديو)

الهدهد

موجة غضب تشتعل ضد شبكة “بي إن سبورت” بالجزائر بسبب ما فعله معلقها المغربي جمال بدة!

الهدهد

“لحوم القطط” تثير ذعر الجزائريين.. طُبخت وأُكلت على أنها لحم أرانب

الهدهد

المغرب يتحدث عن ممارسات دنيئة ودعم للإرهاب في افتتاح بطولة إفريقيا.. ما القصة؟

الهدهد

الجزائر.. شكوى الجيران تقود “لشبكة دعارة القاصرات” وتفاصيل صادمة

حياتنا

صورة لعراك بين لاعبي منتخب المغرب على متن الطائرة بسبب “لقجع”.. وطن تكشف حقيقتها!

الهدهد

بلدان عربيان ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في 2023 وتعليق مؤثر للسفيرة الأمريكية

الهدهد

بعد أيام من تعرضها للطعن .. أول ظهور لـ ريحانة بن شية ورسالة مؤثرة إلى الجزائريين (فيديو)

الهدهد

لن أطلب “الصفح” .. ماكرون يستفز الجزائريين بكلمات جارحة وغضب في الشارع الجزائري

الهدهد

حفيظ دراجي يكشف كيف تفطنت الجزائر لخطة مغربية وهمية لكسر الحظر الجوي

الهدهد

لحظة طعن ريحانة بن شية على يد أحد طلابها بالجزائر وأول ظهور (شاهد)

الهدهد

“سرقتي قلبي فاتقي الله فيه”..شيخ جزائري يتغزل بوزيرة على الهواء (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

3 خيارات مطروحة على الطاولة .. ريال مدريد يبحث عن بديل كارفاخال

هبة عبوك تُفحم مروجي شائعة خيانة “حكيمي” لها من داخل حلبة الملاكمة (شاهد)

ملكة جمال كرواتيا تتيح مؤخرتها لمتابعيها ليتفحصوا إن كانت قد أجرت عمليات تجميل أم لا! (شاهد)

مفاوضات سرية مع الحوثي.. السعودية تبحث عن مخرج من مستنقع اليمن (تقرير)

هل يمكن لمرضى السكري شرب القهوة؟..حقائق ستعرفها لأول مرة

استاذ اقتصاد أمريكي يفضح الحكومة المصرية ويكشف عن رقم صادم لنسبة التضخم الحقيقية!

أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان وطريقة الحجز

جامعة ستوكهولم تقدم بيان اعتذار لطالبة تركية تعرضت للتمييز

مصرع وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف.. هل أسقطتها روسيا؟

ما معدل الجلوكوز في الدم المحدّد الذي يؤكد إصابتك بداء السكري؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC