مفاجأة حول صورة نجل أحمد الفيشاوي الذي أنجبه من سيدة ألمانية! (شاهد)

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وطن– فاجأ الفنان المصري أحمد الفيشاوي، جمهوره بنشر صورة طفل رجح الجمهور أنها تعود ابنه تيتوس الذي أنجبه من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان.

فاروق فيشاوي مصغر

ونشر أحمد الفيشاوي عبر حسابه على “انستجرام“، صورة لطفل، مرفقة بتعليق: ” ابني أصبح كبيراً وقوياً، وحقق فوزاً في رياضة الكاراتيه.. استمر في التقدم لتنطلق”.

وأكثر ما لفت أنظار المتابعين، هو شبه الطفل بوالد أحمد، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وجاء في التعليقات: “وهو ده محتاج اعتراف بيه ده نسخة من فاروق الفيشاوي”.

وكتب آخر: ” نسخ لصق فارق الفيشاوي”.

وقالت متابعة: ” ابنك فيه شبه كبير من الأستاذ فاروق رحمة الله عليه”.

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وتمنى ناشط له التوبة والهداية، وقال: ” مش عارفة اقول غير ربنا يهديك ويتوب عليك من اللي بتعمله في نفسك بجد”.

ووافقه آخر الرأي قائلا: ” هؤلاء قدوتكم من النجوم والفنانين حتى أولادهم مش قادرين يعترفون فيهم”.

ووجه متابع رسالة لاذعة لأحمد الفيشاوي قائلا: ” خلصت صياعتك و بعد ٨ سنين تذكرت انك اب لهذا الطفل؟! يا عيب الشوم”.

مفاجأة.. ليس ابنه

وفي هذا السياق، أكد مصدر مقرب من أسرة أحمد الفيشاوي، أن هذا الطفل ليس نجل الفنان الشاب.

وأشار المصدر إلى أن ابن أحمد الفيشاوي عمره أكبر من ذلك ويقترب من الـ10 سنوات.

وأكد المصدر أن الفيشاوي لم ينكر نسب تيتوس من البداية. وقال في تصريح لصحيفة “القاهرة 24“: “ما حدث هو أن والدة الطفل غادرت البلاد وهي حامل في الطفل، ولم تخبر والده بحملها، ولكن بعد مرور 9 سنوات، صارحت الفيشاوي وأخبرته بأن لديه ولدًا منها، لكنها رفضت أن ترسله إلى والده”.

وتابع: ” كانت جاية عايزة تخلف وبس، وأول ما عرفت إنها حامل سافرت لألمانيا، ومقالتش للفيشاوي أي شيء عن ابنه. والله أعلم علاقتهم كانت رسمي ولا عرفي ولا غير ذلك”.

والدة تيتوس ترفض رؤيته لوالده

وكشف ذات المصدر، أن تيتوس لم يكتب باسم والده حتى الآن، ولا يوجد ورقة تثبت نسبه للأسرة.

وقال المصدر إن الفيشاوي حاول رؤية ابنه الذي يقيم في ألمانيا، لكن والدته رفضت.

وكانت والدة تيتوس قد رفعت دعوى قضائية قبل عامين على الفنان المصري، تطالب خلالها بإثبات نسب طفلها له.

وكشف حينها المحامي المصري شعبان سعيد، تفاصيل القضية التي أقامها ضد الفيشاوي، بالنيابة عن السيدة الألمانية التي طلبت منه تولي القضية.

تناقض!

وهو نفس المحامي الذي سبق له الدفاع عن هند الحناوي، طليقة أحمد الفيشاوي، وابنتها لينا.

وقال سعيد حينها: “الطفل يبلغ 7 أو 8 سنوات، وتم زواج الفيشاوي من والدة الطفل تم حين سافر الفنان الشاب مع والدته الفنانة، سمية الألفي، لألمانيا لتلقى العلاج”.

وتم إثبات نسب لينا إلى والدها بعد صراع قضائي عام 2005.