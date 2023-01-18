الأربعاء, يناير 18, 2023
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مصر.. نزلاء دار أيتام أحرقوا الملجأ اعتراضا على إخلائه (شاهد)

أقدم عدد من النزلاء على حرق دار أيتام في منطقة عين شمس بالقاهرة احتجاجا على قرار إخلائها

كتب شيراز ماضي
حرق دار أيتام القاهرة watanserb.com
نزلاء حاولوا احراق دار الايتام في عين شمس بالقاهرة احتجاجا على إخلائها
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وطن – في واقعة صادمة، أقدم نزلاء في دار أيتام بالعاصمة المصرية القاهرة، على إحراق الدار التي ينزلون بها؛ اعتراضا على صدور قرار بإخلائها.

جرت هذه الحادثة من منطقة عين شمس، حيث تبقى قسم الشرطة هناك بلاغا بنشوب حريق داخل مؤسسة للرعاية الاجتماعية (دار أيتام) تقع في نطاق المدينة.

وفور الإبلاغ عن الحريق، انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين حدوث تلفيات بعدد من محتوياته دون حدوث إصابات أو وفيات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أنه حال علم بعض قاطني الدار بصدور قرار بإخلائها، قام بعضهم بإضرام الحريق إعتراضًا منهم على تنفيذ القرار.

وباستكمال الفحص أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (ستة أشخاص جميعهم من قاطني الدار) وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه اعتراضاً منهم على تنفيذ قرار نقلهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونشرت وزارة الداخلية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، صورة المتهمين الذين أضرموا النار في دار الأيتام.

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عدد دور الأيتام في مصر

وتقول الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأطفال والأبناء المستفيدين من الاستضافة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية (دور الأيتام) يبلغ 10 آلاف و800 يقيمون في 516 مؤسسة رعاية.

وسبق أن أعلنت الوزارة أنها تتبنى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة عبر تعزيز الرعاية الأسرية وتيسير إجراءات الكفالة والحد من مؤسسات الرعاية.

كما أكدت الوزارة، إعدادها مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة تمهيدًا لمناقشته مع الجهات المختصة ثم إرساله لمجلس الوزراء.

وفي أبريل 2021، أطلقت الوزارة الإستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة، وقد أصدرت آنذاك تراخيص لـ 3 بيوت رعاية صغيرة كبديل مؤقت، اثنان منها بمحافظة الإسكندرية شمال البلاد وواحد بالعاصمة القاهرة، في تطبيق عملي للاستراتيجية.

انتهاكات في دور الأيتام

لكن على الرغم من ذلك، تم تسجيل العديد من الانتهاكات خلال الفترات الماضية في دور الأيتام، وسبق أن قُدِّمت عضو مجلس النواب محمد عبد الله زين الدين، طلب إحاطة ضد تلك الانتهاكات.

وفي الطلب، دعا النائب إلى الكشف عن كافة الانتهاكات بدور الرعاية، والقيام بجولات مفاجئة على جميع دور الرعاية الاجتماعية للتأكد من عدم وجود مخالفات أو استغلال غير قانوني.

وأفادت تقديرات غير رسمية، بأن الانتهاكات التي وقعت في دور الأيتام خلال السنوات الماضية، كانت سببا لإغلاق أكثر من 25 دار أيتام وحل مجلس إدارة وعزل نحو 4 مجالس إدارات أخرى.

المصدرفيسبوك - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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