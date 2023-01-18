الأربعاء, يناير 18, 2023
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مصرع وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف.. هل أسقطتها روسيا؟

مصرع وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي، ونائبه يفهين ينين في حادثة تحطم مروحيتهما في سماء كييف

كتب خالد السعدي
مصرع وزير الداخلية الأوكراني watanserb.com
وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي
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وطن – لقي وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي، ونائبه يفهين ينين، مصرعهما في حادث تحطم مروحية قرب العاصمة كييف.

جاء ذلك بحسب ما أوردته العديد من وكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية مثل قناة “روسيا اليوم” وقناة تي آر تي التركية، في نبأ عاجل، دون مزيد من التفاصيل حتى الآن.

ولا يعرف حتى الآن ما إذا كان مصرع وزير الداخلية الأوكراني أتى جراء حادث عارض أم يرتبط الأمر بتورط روسيا التي تشن حربا على أوكرانيا، يفصلها شهرٌ فقط على إتمام عامها الأول.

ضحايا الحرب الروسية على أوكرانيا من المدنيين

وكان أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أفاد أمس الثلاثاء، بأن أكثر من 9 آلاف مدني بينهم 453 طفلاً قتلوا في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

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وقال يرماك خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري: “سجلنا 80 ألف جريمة ارتكبها غزاة روس ومقتل أكثر من 9 آلاف مدني بينهم 453 طفلاً”.

مصرع وزير الداخلية الأوكراني
أكثر من 9 آلاف مدني بينهم 453 طفلاً قتلوا في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

وأضاف: “لن نتسامح في أي عمل تعذيب واحد أو مقتل شخص واحد وسيحاكم كل مجرم”، مشيرا إلى أن كييف تريد إقامة محكمة دولية خاصة لمحاكمة القادة السياسيين الروس ودفع تعويضات عن الدمار الذي أحدثه الهجوم الروسي.

يأتي هذا فيما أفاد مكتب رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأن أكثر من 7 آلاف مدني قتلوا في أوكرانيا منذ بدء الحرب.

روسيا تعلن إجراء تغييرات كبيرة في جيشها

وكانت روسيا، قد أعلنت الثلاثاء، أن قواتها المسلحة ستخضع لتغييرات كبيرة من عام 2023 إلى 2026، بما يشمل هيكلها إلى جانب إصلاحات إدارية.

وقالت وزارة الدفاع، إن التغييرات ستحدث مع زيادة عدد العسكريين إلى 1.5 مليون فرد.

وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: “لا سبيل إلى ضمان الأمن العسكري للدولة وحماية الكيانات الجديدة والمنشآت الحيوية في الاتحاد الروسي إلا من خلال تعزيز المكونات الهيكلية الرئيسة للقوات المسلحة”.

المصدروسائل إعلام روسية - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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