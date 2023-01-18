مصرع وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف.. هل أسقطتها روسيا؟

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وطن – لقي وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي، ونائبه يفهين ينين، مصرعهما في حادث تحطم مروحية قرب العاصمة كييف.

جاء ذلك بحسب ما أوردته العديد من وكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية مثل قناة “روسيا اليوم” وقناة تي آر تي التركية، في نبأ عاجل، دون مزيد من التفاصيل حتى الآن.

#عاجل | وكالة الصحافة الفرنسية: مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف pic.twitter.com/PxkkU4KeNT — TRT عربي (@TRTArabi) January 18, 2023

ولا يعرف حتى الآن ما إذا كان مصرع وزير الداخلية الأوكراني أتى جراء حادث عارض أم يرتبط الأمر بتورط روسيا التي تشن حربا على أوكرانيا، يفصلها شهرٌ فقط على إتمام عامها الأول.

ضحايا الحرب الروسية على أوكرانيا من المدنيين

وكان أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أفاد أمس الثلاثاء، بأن أكثر من 9 آلاف مدني بينهم 453 طفلاً قتلوا في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

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وقال يرماك خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري: “سجلنا 80 ألف جريمة ارتكبها غزاة روس ومقتل أكثر من 9 آلاف مدني بينهم 453 طفلاً”.

وأضاف: “لن نتسامح في أي عمل تعذيب واحد أو مقتل شخص واحد وسيحاكم كل مجرم”، مشيرا إلى أن كييف تريد إقامة محكمة دولية خاصة لمحاكمة القادة السياسيين الروس ودفع تعويضات عن الدمار الذي أحدثه الهجوم الروسي.

يأتي هذا فيما أفاد مكتب رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأن أكثر من 7 آلاف مدني قتلوا في أوكرانيا منذ بدء الحرب.

روسيا تعلن إجراء تغييرات كبيرة في جيشها

وكانت روسيا، قد أعلنت الثلاثاء، أن قواتها المسلحة ستخضع لتغييرات كبيرة من عام 2023 إلى 2026، بما يشمل هيكلها إلى جانب إصلاحات إدارية.

وقالت وزارة الدفاع، إن التغييرات ستحدث مع زيادة عدد العسكريين إلى 1.5 مليون فرد.

وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: “لا سبيل إلى ضمان الأمن العسكري للدولة وحماية الكيانات الجديدة والمنشآت الحيوية في الاتحاد الروسي إلا من خلال تعزيز المكونات الهيكلية الرئيسة للقوات المسلحة”.