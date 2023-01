- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة ميلان والإنتر اليوم بث مباشر، في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023، على ملعب (الملك فهد) الدولي، في العاصمة السعودية (الرياض).

وستذاع مباراة ميلان والإنتر في ديربي الغضب بنهائي كأس السوبر الإيطالي، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية.

كما وستنقل مباراة ميلان وإنتر ميلان، على قناة (SSC Sports HD 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12418، ومعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء، روابط مشاهدة مباراة ميلان والإنتر، في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة ميلان والإنتر في ديربي الغضب، الذي ينتظره عشاق وجماهير كرة القدم في أرجاء المعمورة، على قنوات (SCC) السعودية، المعلق مشاري القرني.

كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (أبو ظبي) الرياضية، المعلق فارس عوض وعصام عبده.

وستنطلق المباراة النهائية المثيرة والقوية بين ميلان والإنتر، في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

Final session on the eve of D-Day 🇸🇦👊

È vigilia di Finale, è vigilia di Derby 🔜#SupercoppaItaliana #SempreMilan

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/LJ8bAWxolL

— AC Milan (@acmilan) January 17, 2023