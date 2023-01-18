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مشاهدة مباراة ميلان والإنتر اليوم بث مباشر في نهائي كأس السوبر الإيطالي

نهائي ديربي الغضب بين ميلان والإنتر في كأس السوبر الإيطالي 2023

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة ميلان والإنتر بث مباشر في السوبر الإيطالي watanserb.com
مشاهدة مباراة ميلان والإنتر بث مباشر في السوبر الإيطالي
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وطن- مشاهدة مباراة ميلان والإنتر اليوم بث مباشر، في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023، على ملعب (الملك فهد) الدولي، في العاصمة السعودية (الرياض).

وستذاع مباراة ميلان والإنتر في ديربي الغضب بنهائي كأس السوبر الإيطالي، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية.

كما وستنقل مباراة ميلان وإنتر ميلان، على قناة (SSC Sports HD 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12418، ومعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

مشاهدة مباراة ميلان والإنتر اليوم بث مباشر

ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء، روابط مشاهدة مباراة ميلان والإنتر، في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

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معلق نهائي كأس السوبر الإيطالي بين ميلان الإنتر

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة ميلان والإنتر في ديربي الغضب، الذي ينتظره عشاق وجماهير كرة القدم في أرجاء المعمورة، على قنوات (SCC) السعودية، المعلق مشاري القرني.

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كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (أبو ظبي) الرياضية، المعلق  فارس عوض وعصام عبده.

تدريبات إنتر ميلان
تدريبات إنتر ميلان

توقيت مباراة ميلان والإنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023

وستنطلق المباراة النهائية المثيرة والقوية بين ميلان والإنتر، في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

الدوري الإيطالي الممتاز

ويتواجد حامل اللقب ميلان في وصافة ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو). برصيد 38 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر نابولي برصيد 47 نقطة.

فيما يحتل الفريق المنافس إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 37 نقطة للموسم الجاري.

تدريبات ميلان
تدريبات ميلان
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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