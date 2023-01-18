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مارجو روبي تكشف سراً صادماً عن مشهد تعريها مع دي كابريو.. شعر مستعار للأعضاء التناسلية!

ادعت روبي أنها كانت تشعر بالراحة أثناء تصوير المشاهد المثيرة لفيلمها الجديد "بابل" لأنها قامت بالفعل بمشاهد عارية كاملة في دورها عام 2013

كتب رفيف عبدالله
watanserb.com
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وطن– كشفت النجمة الأسترالية مارجو روبي سرًا صادمًا وراء مشاهدها العارية في موقع تصوير فيلمها الشهير “ذئب وول ستريت”، إلى جانب ليوناردو دي كابريو.

شعر مستعار!

وقالت مارجو روبي إن هناك غرفة كاملة مليئة بالشعر المستعار للأعضاء التناسلية.

مع ذلك ، اعتبرت روبي أن هذه التجربة، أعدتها لأدوار مستقبلية أصعب.

ادعت روبي أنها كانت تشعر بالراحة أثناء تصوير المشاهد المثيرة لفيلمها الجديد “بابل” لأنها قامت بالفعل بمشاهد عارية كاملة في دورها عام 2013.

ادعت روبي أنها كانت تشعر بالراحة أثناء تصوير المشاهد المثيرة لفيلمها الجديد بابل لأنها قامت بالفعل بمشاهد عارية كاملة في دورها عام 2013

وقالت روبي للصحيفة الأسترالية : “تتخلص من الحساسية والخوف بسرعة كبيرة. شعرت وكأنها مدى الحياة ولكن كذاكرة ضبابية بعيدة”.

مشهد التعري حقيقي

وتابعت روبي “لديهم أشياء تسمى ميركين ، وهي مثل الباروكة المخصصة للأعضاء التناسلية. أتذكر في فيلم ذئب وول ستريت ، كانت هناك غرفة ميركين بأكملها”.

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وأضافت “أعتقد أن الناس سيذهبون ويختارون واحدة. كان ذلك رائعًا.”

مارجو روبي
أكدت روبي في المقابلة أن تعريها مع ليوناردو دي كابريو كان حقيقياً

وأكدت روبي في المقابلة أن تعريها مع ليوناردو دي كابريو كان حقيقياً، بحسب ما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأوضحت: “لن أكذب ، لقد شربت بعضاً من التكيلا قبل ذلك المشهد لأنني كنت متوترة … متوترة للغاية”.

لقب غريب لمارجو روبي

كما تحدثت الممثلة الأسترالية عن اللقب الغريب الذي يعرفها بها بعض أصدقائها: “ماجوت- يرقة”.

وأوضحت الممثلة ، خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني للترويج لفيلم “بابل” ، أن ذلك كان بسبب حادث تعرّضت له في المدرسة.

مارجو روبي
قالت روبي إنها عازمة على تحقيق النجاح في هوليوود

قال روبي: “هذا هو اسم الشهرة الخاص بي منذ أن كنت في السادسة من عمري”.

وتابعت: “أعتقد أن مدرسًا بديلاً قد أخطأ في نداء الأسماء وقال” ماجوت- يرقة، وضحك الجميع”.

وزادت “لا يمكنك اختيار اسم مستعار. يتم منحك إياه”.

نيلي لاروي

وتحدثت مارجو روبي عن أوجه التشابه بينها وبين الشخصية التي تلعبها في فيلمها الجديد بابل.

قالت الممثلة البالغة من العمر 32 عامًا إنها وشخصيتها نيلي لاروي سيدتان عازمتان على جعلها كبيرة في عالم الأعمال الاستعراضية.

مارجو روبي
قالت الممثلة البالغة من العمر 32 عامًا إنها وشخصيتها نيلي لاروي سيدتان عازمتان على جعلها كبيرة في عالم الأعمال الاستعراضية

وأضافت: “عندما تصل إلى هوليوود ، هناك الكثير من الناس يريدون نفس الشيء. أنت فقط بحاجة إلى ذلك أكثر من أي شخص آخر”.

أضافت مارجو أنها ، مثل شخصية نيللي ، كانت مصممة على وضع قدمها على الباب وفعلت كل ما في وسعها لتحقيق ذلك.

أدى التزامها بأهدافها إلى انتقالها من حفلات أوبرا محلية عام 2008 إلى عام 2011 ، إلى بطولة أمام ليوناردو دي كابريو في فيلمها الرائع عام 2013 ذئب وول ستريت.

المصدرماركا - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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