لاميتا فرنجية بأخطر إطلالة بقميص نوم أحمر شفاف كشف ما تحته! (شاهد)

- Advertisement -

وطن– أشعلت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صوراً مثيرة جديدة، ارتدت فيها ملابس جريئة.

لاميتا فرنجية بقميص نوم أحمر شفاف!

وظهرت لاميـتا فرنجية في الصور التي جاءت في إطار إعلان لمتجر مختصّ بالملابس النسائية، مرتديةً قميص نوم أحمر، وشفافاً، يكشف مفاتنها.

وكانت شاركت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجيّة صوراً جريئة، بعد خضوعها لجلسة تصوير أمام برج العرب في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وضعيات جريئة!

وظهرت لاميتا فرنجية، بوضعيات جريئة على مقدمة وداخل سيارة فارهة، أمام برج العرب الشهير في دبي، في تلك الصور التي نشرتها على حسابها الرسمي في انستغرام، والمتابَع من أكثر من 3 ملايين و900 ألف شخص.

كما ظهرت عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة في صور أخرى، وهي تستعرض مؤخرتها بطريقة فاضحة.

بينما ظهرت في صور أخرى وهي على الرمال في دبي، وتستعرض بملابس جريئة.

- Advertisement -

وقبل أيام، أطلّت لاميتا فرنجيـة على جمهورها، مرتدية “بيبي دول” أسود اللون، والتي جاءت على ما يبدو ترويجاً لأحد المتاجر.

وحظيت صور عارضة الأزياء اللبنانية، بانتقادات حادة من الجمهور الذي رأى أنها تبالغ كثيراً في الجرأة بالصور التي تنشرها.