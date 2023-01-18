الأربعاء, يناير 18, 2023
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حياتنا

لاميتا فرنجية بأخطر إطلالة بقميص نوم أحمر شفاف كشف ما تحته! (شاهد)

ظهرت لاميتا فرنجية في الصور التي جاءت في إطار إعلان لمتجر مختصّ بالملابس النسائية، مرتديةً قميص نوم أحمر، وشفاف، يكشف مفاتنها.

كتب أنس السالم
لاميتا فرنجية بقميص نوم أحمر شفاف watanserb.com
لاميتا فرنجية
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وطن– أشعلت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صوراً مثيرة جديدة، ارتدت فيها ملابس جريئة.

لاميتا فرنجية بقميص نوم أحمر شفاف!

وظهرت لاميـتا فرنجية في الصور التي جاءت في إطار إعلان لمتجر مختصّ بالملابس النسائية، مرتديةً قميص نوم أحمر، وشفافاً، يكشف مفاتنها.

لاميتا فرنجية بقميص نوم أحمر شفاف
لاميتا فرنجية بقميص نوم أحمر شفاف

وكانت شاركت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجيّة صوراً جريئة، بعد خضوعها لجلسة تصوير أمام برج العرب في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

لاميتا فرنجية أمام برج العرب
عارضة الأزياء اللبنانية أمام برج العرب

وضعيات جريئة!

وظهرت لاميتا فرنجية، بوضعيات جريئة على مقدمة وداخل سيارة فارهة، أمام برج العرب الشهير في دبي، في تلك الصور التي نشرتها على حسابها الرسمي في انستغرام، والمتابَع من أكثر من 3 ملايين و900 ألف شخص.

كما ظهرت عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة في صور أخرى، وهي تستعرض مؤخرتها بطريقة فاضحة.

لاميتا فرنجية أمام برج العرب
لاميتا فرنجـية أمام برج العرب

بينما ظهرت في صور أخرى وهي على الرمال في دبي، وتستعرض بملابس جريئة.

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وقبل أيام، أطلّت لاميتا فرنجيـة على جمهورها، مرتدية “بيبي دول” أسود اللون، والتي جاءت على ما يبدو ترويجاً لأحد المتاجر.

وحظيت صور عارضة الأزياء اللبنانية، بانتقادات حادة من الجمهور الذي رأى أنها تبالغ كثيراً في الجرأة بالصور التي تنشرها.

 

المصدروطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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