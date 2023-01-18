الأربعاء, يناير 18, 2023
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كيف تُزيل البقع الصفرء من الوسائد؟ ..خبير يقدم 5 خطوات بسيطة

تحتاج الوسائد إلى الغسيل كل ستة أشهر لإزالة بقع العرق

كتب ايمان الباجي
كيف تُزيل البقع الصفرء من الوسائد؟ إليك 6 خطوات بسيطة watanserb.com
كيف يمكن إزالة البقع الصفراء من الوسائد؟
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وطنغالبًا ما تتحول الوسائد تدريجيًا إلى اللون الأصفر، بعد سنوات من الاستخدام بسبب العرق.

يحتوي العرق على مادة كيميائية تسمى اليوريا تسبب ظهور بقع صفراء على الوسائد. ومع مرور الوقت تتحلل اليوريا وتتحول مرة أخرى إلى الأمونيا وهي التي تتسبب بعد ذلك في تحول الوسائد والمراتب والألحفة إلى اللون الأصفر.

كيف يمكن إزالة البقع الصفراء من الوسائد؟

شارك خبير النوم والرئيس التنفيذي لشركة Ethical Bedding، جيمس هيجينز نصائحه مع صحيفة إكسبرس البريطانية حول كيفية تنظيف الوسائد وإزالة البقع الصفراء منها.

استخدم واقي وسادة

تعد واقيات الوسائد الخيار الأفضل لتجنب البقع الصفراء، فهي مصنوعة من عدد كبير من المواد بما في ذلك القطن والبوليستر والتيري والفينيل. كما أنها غالبًا ما توفر حماية ضد العرق واللعاب وانسكاب الطعام والمكياج والمواد الأخرى المسببة للبقع.

يعد استخدام واقي الوسادة الخيار الأفضل لتجنب البقع الصفراء

ويقول جيمس: “إن وضع وسادتك في واقي الوسادة يمكن أن يساعد في منع الاصفرار الناتج عن العرق والزيوت والسوائل الأخرى.”

استخدم غطاء وسادة

فوق واقي الوسادة، يمكنك وضع غطاء الوسادة، فهو يساعد على “منع الاصفرار” الناتج عن العرق والزيوت، كما أنه يأتي في مجموعة متنوعة من المواد والأنماط والألوان.

اغسلها بانتظام

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هل مرت أسابيع أو شهور أو حتى سنوات منذ آخر مرة قمت فيها بغسل وسادتك؟

قال جيمس إن الوسائد تحتاج إلى الغسيل كل ستة أشهر لإزالة “أي تراكم للعرق والزيوت والملوثات الأخرى التي يمكن أن تسبب الاصفرار”.

لإزالة البقع الصفراء، ينصح دائما بغسل الوسائد بصفة منتظمة

كما يُنصح دائما بغسلها في مياه دافئة.

تجنب تعريضها لأشعة الشمس

قال جيمس: “يمكن أن يسبب ضوء الشمس المباشر اصفرار الوسائد، لذا حاول إبقائها بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة.”

تجنب استخدام مواد كيميائية قاسية أو مواد التبييض عند غسلها

على الرغم من اعتقادك أنك تتخلص من البقع عن طريق إضافة مواد التبييض، إلا أن هذا قد يتسبب في الواقع في “اصفرارها أو تغير لونها”.

وإذا كان لديك وسادة قديمة تحول لونها إلى الأصفر أو ظهرت عليها بقع بنية، فقد حان الوقت لاستبدالها.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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