كيف تُزيل البقع الصفرء من الوسائد؟ ..خبير يقدم 5 خطوات بسيطة

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وطن– غالبًا ما تتحول الوسائد تدريجيًا إلى اللون الأصفر، بعد سنوات من الاستخدام بسبب العرق.

يحتوي العرق على مادة كيميائية تسمى اليوريا تسبب ظهور بقع صفراء على الوسائد. ومع مرور الوقت تتحلل اليوريا وتتحول مرة أخرى إلى الأمونيا وهي التي تتسبب بعد ذلك في تحول الوسائد والمراتب والألحفة إلى اللون الأصفر.



كيف يمكن إزالة البقع الصفراء من الوسائد؟

شارك خبير النوم والرئيس التنفيذي لشركة Ethical Bedding، جيمس هيجينز نصائحه مع صحيفة إكسبرس البريطانية حول كيفية تنظيف الوسائد وإزالة البقع الصفراء منها.



استخدم واقي وسادة

تعد واقيات الوسائد الخيار الأفضل لتجنب البقع الصفراء، فهي مصنوعة من عدد كبير من المواد بما في ذلك القطن والبوليستر والتيري والفينيل. كما أنها غالبًا ما توفر حماية ضد العرق واللعاب وانسكاب الطعام والمكياج والمواد الأخرى المسببة للبقع.

ويقول جيمس: “إن وضع وسادتك في واقي الوسادة يمكن أن يساعد في منع الاصفرار الناتج عن العرق والزيوت والسوائل الأخرى.”

استخدم غطاء وسادة

فوق واقي الوسادة، يمكنك وضع غطاء الوسادة، فهو يساعد على “منع الاصفرار” الناتج عن العرق والزيوت، كما أنه يأتي في مجموعة متنوعة من المواد والأنماط والألوان.



اغسلها بانتظام

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هل مرت أسابيع أو شهور أو حتى سنوات منذ آخر مرة قمت فيها بغسل وسادتك؟

قال جيمس إن الوسائد تحتاج إلى الغسيل كل ستة أشهر لإزالة “أي تراكم للعرق والزيوت والملوثات الأخرى التي يمكن أن تسبب الاصفرار”.

كما يُنصح دائما بغسلها في مياه دافئة.

تجنب تعريضها لأشعة الشمس

قال جيمس: “يمكن أن يسبب ضوء الشمس المباشر اصفرار الوسائد، لذا حاول إبقائها بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة.”

تجنب استخدام مواد كيميائية قاسية أو مواد التبييض عند غسلها



على الرغم من اعتقادك أنك تتخلص من البقع عن طريق إضافة مواد التبييض، إلا أن هذا قد يتسبب في الواقع في “اصفرارها أو تغير لونها”.

وإذا كان لديك وسادة قديمة تحول لونها إلى الأصفر أو ظهرت عليها بقع بنية، فقد حان الوقت لاستبدالها.