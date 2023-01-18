كاد لحم وجهه أن يسقط.. فيديو صادم لأحد المشاركين في بطولة الصفع الدولية!

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لإحدى الجولات في بطولة الصفع الدولية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن“، تلقي المشارك العديد من الصفعات القوية من الطرف المنافس على وجهه لدرجة دمائه خرجت من خده الأيسر، بسبب قوة ضربة منافسه.

وبحسب الفيديو، فقد تسببت الضربات التي تلقاها المشارك من منافسه بانتفاخ وجهه بشكل كبير حيث كاد أن يسقط لحم وجهه من شدة الصفعات، إلا أنه صمد وفاز في النهاية بالبطولة رغم ضخامة المتسابق الآخر.

(تحذير: محتوى حساس) مقطع من بطولة الصفع الدولية لشخص يتلقى صفعات قوية لدرجة خرج الدم من خده وأصبح شكل رأسه منتفخ ومشوّه، لكنه فاز في النهاية بالبطولة.pic.twitter.com/DTrwHzx2Bj — إياد الحمود (@Eyaaaad) January 17, 2023

تحطم وجه الملاكم الروسي دينيس ليبيديف

ويذكر هذا المشهد بما حدث مع الملاكم الروسي دينيس ليبيديف حينما خسر أمام جيليرمو جونز من بنما بالضربة القاضية في الجولة 11 في 17 مايو/آذار 2013 في موسكو.

وكان وجه ليبيديف غير معروف تقريبًا بعد أن جُرح في عينه اليمنى في الجولة الأولى، حيث كانت المعركة تنافسية للغاية على الرغم من الإصابة، بحسب ما نقله موقع “espn” الإسباني حينها.

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ولكن بحلول الوقت الذي سقط فيه ليبيديف في الجولة الحادية عشرة – بعد تعرضه للكمة لم يرها لأنه لم يكن لديه رؤية في عينه اليمنى.

وظهر ليبيديف حينها وكان وجهه محطما بشكل كامل، مع جروح في كل مكان فيه، مع نزيف في الانف ووجه متورم بالكامل.