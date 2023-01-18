الأربعاء, يناير 18, 2023
الرئيسيةالهدهدكاد لحم وجهه أن يسقط.. فيديو صادم لأحد المشاركين في بطولة الصفع...
الهدهد

كاد لحم وجهه أن يسقط.. فيديو صادم لأحد المشاركين في بطولة الصفع الدولية!

مشاركة في بطولة الصفع الدولية يتلقى العديد من الصفعات القوية من الطرف المنافس على وجهه لدرجة دمائه خرجت من خده الأيسر

كتب سالم حنفي
بطولة الصفع الدولية watanserb.com
مشارك في بطولة الصفع الدولية يتلقى ضربة قوية على وجهه
- Advertisement -

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لإحدى الجولات في بطولة الصفع الدولية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن“، تلقي المشارك العديد من الصفعات القوية من الطرف المنافس على وجهه لدرجة دمائه خرجت من خده الأيسر، بسبب قوة ضربة منافسه.

وبحسب الفيديو، فقد تسببت الضربات التي تلقاها المشارك من منافسه بانتفاخ وجهه بشكل كبير حيث كاد أن يسقط لحم وجهه من شدة الصفعات، إلا أنه صمد وفاز في النهاية بالبطولة رغم ضخامة المتسابق الآخر.

تحطم وجه الملاكم الروسي دينيس ليبيديف

ويذكر هذا المشهد بما حدث مع الملاكم الروسي دينيس ليبيديف حينما خسر أمام جيليرمو جونز من بنما بالضربة القاضية في الجولة 11 في 17 مايو/آذار 2013 في موسكو.

الملاكم الروسي دينيس ليبيديف خسر أمام جيليرمو جونز

وكان وجه ليبيديف غير معروف تقريبًا بعد أن جُرح في عينه اليمنى في الجولة الأولى، حيث كانت المعركة تنافسية للغاية على الرغم من الإصابة، بحسب ما نقله موقع “espn” الإسباني حينها.

- Advertisement -

ولكن بحلول الوقت الذي سقط فيه ليبيديف في الجولة الحادية عشرة – بعد تعرضه للكمة لم يرها لأنه لم يكن لديه رؤية في عينه اليمنى.

وظهر ليبيديف حينها وكان وجهه محطما بشكل كامل، مع جروح في كل مكان فيه، مع نزيف في الانف ووجه متورم بالكامل.

المصدرESPN + تويتر- رصد وترجمة وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشكيلة ريال مدريد ضد فياريال والتوقيت في كأس ملك إسبانيا 2023

صراخ سيدة مصرية يُجبر طائرة سعودية على الهبوط.. “هضربك لو جيتي”!

دراسة: الطماطم والباذنجان والبطاطاس.. علاجات ضد السرطان!

تسمم عشرات الطلاب في مصر والداخلية تضبط المتهمين (القصة الكاملة)

مشاهدة مباراة ميلان والإنتر اليوم بث مباشر في نهائي كأس السوبر الإيطالي

مفاجأة حول صورة نجل أحمد الفيشاوي الذي أنجبه من سيدة ألمانية! (شاهد)

كيف تُزيل البقع الصفرء من الوسائد؟ ..خبير يقدم 5 خطوات بسيطة

تفاصيل محاكمة صحفيين فرنسيين ألفا كتاب “الملك المفترس” بتهمة ابتزاز محمد السادس!

عمان تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي من حقل مبروك وتكشف “الحجم المتوقع”

هل هناك عدد مثالي في الأسبوع لممارسة العلاقة الحميمة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC