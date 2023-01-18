في السعودية.. حديث إمام المسجد بأمر ولي العهد (فيديو)

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وطن – وثقت تجربة صحفية أسترالية، مدى الرعب الذي غرسه قمع ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، بين أئمة المساجد.

الصحفية الأسترالية كاليست ويتينبرج، توجهت إلى مسجد الملك خالد، الذي وصفته بأنه المكان الذي لا تريد الحكومة منها تصويره.

وقالت الصحفية، إن البعض يخشى من أن المملكة قد تفقد مبادئها الإسلامية في ظل التغييرات الجديدة.

حاولت كاليست ، كما قالت، إجراء مقابلة مع “الشيخ”، في إشارة إلى إمام المسجد، وقالت إنها تريد معرفة ما إذا كان لديه أي تحفظات على رؤية 2030.

وأوضحت الصحفية أنها شعرت بالخوف بعدما طالبها الشيخ بالاتصال به، معتبرة أن ما يحدث حاليا يعكس مدى توتر الحكومة حاليا بشأن قيام أي شخص بتصوير أي شيء لا يتناسب مع سياسة النظام.

تلقت الصحيفة رسالة تقول إن الشيخ قرر تأجيل المقابلة، لأنه يريد التأكد من أن الحكومة تسمح له بالتحدث.

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علقت الصحفية على ذلك قائلة: “يبدو أن أحدا لا يريد المخاطرة بانتقاد النظام.. تم سجن العشرات من رجال الدين”.

#شاهد كيف يقمع ابن سلمان أئمة المساجد في #السعودية، وفقاً للصحفية الأسترالية Calliste Weitenberg👇 pic.twitter.com/OXJLpqAWlw — مفتاح – Translate Subtitle (@keymiftah_sub) January 17, 2023

حرب علنية على الإسلام

ومحمد بن سلمان متهم بشن حرب على الإسلام، وينفّذ مشروعاً يقوم بالأساس على محاربة كل ما هو إسلامي في المملكة، وهو ما يمكن استنباطه من خلال سياساته وقراراته.

وتدرّج محمد بن سلمان في تلك الحرب بَدءاً من محاولة إبعاد الناس عن الإسلام، مرورًا باعتقال العلماء وتكميم كل الأصوات الناصحة، وانتهاءً بمحاربته للإسلام جهارًا والسعي لهدم أركانه الخمسة.

فقد شهدت المملكة في عهد محمد بن سلمان، حملة شديدة لتشكيك الناس بعقيدتهم وتوحيدهم بالله تعالى وبعثة النبي ﷺ، وأخذت صورًا وأشكالًا عدة، من أهمها إطلاق العنان للأقلام السامة التي تطعن في ثوابت الدين وتشكّك في المسلّمات كصحيح البخاري، وتلمّع للأفكار الشاذة والإلحادية.

وشملت تلك الإجراءات أيضاً إدراج بعض المضامين التي تتحدث عن المعتقدات الهندوسية والبوذية في مناهج الدراسية في المملكة، والترويج للأفكار الإلحادية الهدامة، كما في معرض الكتاب في الرياض الذي حمل عناوين خطيرة كالإلحاد والسحر ونظرية أصل الخلق بدون خالق، فيما مُنعت كتب كبار العلماء من داخل المملكة وخارجها.