الأربعاء, يناير 18, 2023
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عمان تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي من حقل مبروك وتكشف “الحجم المتوقع”

شركة شل عُمان تبدأ إنتاج الغاز من حقل مبروك، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج من هذا الحقل إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميًّا من الغاز الطبيعي

كتب خالد السعدي
حقل مبروك إنتاج الغاز watanserb.com
بدء إنتاج الغاز من حقل مبروك شمال شرق منطقة الامتياز 10 في سلطنة عُمان
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وطن – أعلنت شركة “شل عُمان” لحلول الغاز المتكاملة التابعة لشركة شل العالمية، بدء إنتاج الغاز من حقل مبروك شمال شرق منطقة الامتياز 10 في سلطنة عُمان.

ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج من هذا الحقل إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميًّا من الغاز الطبيعي بحلول منتصف عام 2024.

بدوره، صرح وزير الطاقة والمعادن العماني المهندس سالم بن ناصر العوفي، بأن إنتاج الغاز من حقل مبروك من شأنه أن يُعزز احتياطي السلطنة من الغاز الطبيعي وأن يُضيف قيمة في رحلة تحول الطاقة وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، وجذب الاستثمار الخارجي في هذا القطاع الحيوي، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

يُشار إلى أن شركة “شل عُمان” لحلول الغاز المتكاملة تمتلك نسبة 53.45% من الحصة التشغيلية لمنطقة الامتياز 10.

فيما تمتلك مجموعة أوكيو العمانية نسبة 13.36%، أما النسبة المتبقية 33.19% فتعود لشركة مرسى للغاز الطبيعي المسال المملوكة من قبل شركة توتال ومجموعة أوكيو.

حقل مبروك إنتاج الغاز
من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج من حقل مبروك إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميًّا من الغاز الطبيعي

في السياق، وقعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال اليوم بمسقط على اتفاقيات البنود الملزمة مع الشركة التايلاندية “بي تي تي العامة المحدودة” والشركة الفرنسية “توتال إنرجيز” لتوريد الغاز الطبيعي المسال بدءا من عام 2025 بإجمالي يصل إلى 1.6 مليون طن متري سنويًّا.

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وبموجب هذه الاتفاقيات، ستقوم الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال بتزويد شركة “بي تي تي العامة المحدودة” بنحو 800 ألف طن متري سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال وفق عقد تصل مدته إلى 9 سنوات ابتداء من عام 2026، بالإضافة إلى 800 ألف طن متري سنويًّا لشركة “توتال إنرجيز” على مدى 10 سنوات بدءا من عام 2025.

ويعكس توقيع هذه الاتفاقيات جهود سلطنة عُمان في توفير مصادر الطاقة للأسواق العالمية، وتمهيد الطريق نحو سعي الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال في توقيع عقود جديدة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يتناسب مع أهداف ورؤية الشركة ما بعد عام 2024.

وتأتي هذه الاتفاقيات لتعزيز السمعة التجارية التي حققتها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والصورة الإيجابية التي رسمتها منذ إنشائها كمصدر معتمد وموثوق للغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي.

يُضاف إلى ذلك الإدارة الفعّالة لعمليات الشركة المتمثلة في إنتاج مصدر نظيف للطاقة وتسويقه وتوصيله بطريقة آمنة وموثوق بها لكافة العملاء في أنحاء العالم.

المصدروكالة الأنباء العمانية - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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