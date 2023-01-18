الأربعاء, يناير 18, 2023
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رقم فلكي .. كم سيجني باريس سان جيرمان في مباراة كأس موسم الرياض 2023 ؟!

باريس سان جيرمان سيتلقى أكثر من 10 ملايين دولار لمشاركته في موسم الرياض 2023

كتب فارس أبو شيحة
مبلغ فلكي سيتقاضاه باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض 2023 watanserb.com
مبلغ فلكي سيتقاضاه باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض 2023
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، عن المبلغ الذي سيتقاضاه باريس سان جيرمان، جراء مشاركته في مباراة كأس موسم الرياض 2023، أمام نجوم الهلال والنصر السعوديين، الخميس.

ويستضيف ملعب (الملك فهد) الدولي في المملكة العربية السعودية (الرياض)، مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، في كأس موسم الرياض 2023.

مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سيحصل على مبلغ 8.8 مليون جنيه إسترليني ( أي ما يعادل 10.861 دولار أمريكي)، في مباراة كأس موسم الرياض 2023.

نيمار في تدريبات باريس سان جيرمان
نيمار في تدريبات باريس سان جيرمان

كما وأضافت الصحيفة، ” التركيز الكبير سيكون منصب في مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، سيكون منصب على ظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، حيث سيتولي قيادة فريق النصر والهلال في موسم الرياض”.

مواجهة رونالدو وميسي في كأس موسم الرياض 2023

وسيكون المواجهة الأولى بين رونالدو وميسي بعد غياب لعدة سنوات، خلال مشوارها الكروي بعد رحليهما عن الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

تدريبات باريس سان جيرمان
تدريبات باريس سان جيرمان

وربما ستكون المواجهة الأخيرة، إلا في حال نجح نادي الهلال السعودي في التعاقد مع البرغوث الأرجنيتيني ميسي. كما نجح النصر في التعاقد مع الدون كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

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وستنطلق المباراة الودية بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، الخميس، في كأس موسم الرياض 2023، على ملعب (الملك فهد) الدولي، في المملكة العربية السعودية.

كما وستكون مباراة الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في تمام الساعة الثامنة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

بينما ستكون المباراة بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة السابعة مساءً. ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة السادسة مساءً.

أما بتوقيت عمان والإمارات، فستكون المباراة الودية في كأس موسم الرياض 2023، عند الساعة التاسعة مساءً.

تدريبات نجوم الهلال والنصر
تدريبات نجوم الهلال والنصر

معلق مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة الودية بين نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان، على قناة (أم بي سي) السعودية، المعلق السعودي فهد العتيبي.

كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

المصدروطن + ديلي ميل + موسم الرياض 2023
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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