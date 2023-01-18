رقم فلكي .. كم سيجني باريس سان جيرمان في مباراة كأس موسم الرياض 2023 ؟!

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، عن المبلغ الذي سيتقاضاه باريس سان جيرمان، جراء مشاركته في مباراة كأس موسم الرياض 2023، أمام نجوم الهلال والنصر السعوديين، الخميس.

ويستضيف ملعب (الملك فهد) الدولي في المملكة العربية السعودية (الرياض)، مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، في كأس موسم الرياض 2023.

مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سيحصل على مبلغ 8.8 مليون جنيه إسترليني ( أي ما يعادل 10.861 دولار أمريكي)، في مباراة كأس موسم الرياض 2023.

كما وأضافت الصحيفة، ” التركيز الكبير سيكون منصب في مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، سيكون منصب على ظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، حيث سيتولي قيادة فريق النصر والهلال في موسم الرياض”.

مواجهة رونالدو وميسي في كأس موسم الرياض 2023

وسيكون المواجهة الأولى بين رونالدو وميسي بعد غياب لعدة سنوات، خلال مشوارها الكروي بعد رحليهما عن الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وربما ستكون المواجهة الأخيرة، إلا في حال نجح نادي الهلال السعودي في التعاقد مع البرغوث الأرجنيتيني ميسي. كما نجح النصر في التعاقد مع الدون كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

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وستنطلق المباراة الودية بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، الخميس، في كأس موسم الرياض 2023، على ملعب (الملك فهد) الدولي، في المملكة العربية السعودية.

كما وستكون مباراة الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في تمام الساعة الثامنة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

تفتح بوابات الدخول إلى مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان على #كأس_موسم_الرياض عند الساعة 4:00 مساءً 🔥⚽

19 يناير 🗓️

8 مساءً 🕣

وتقدرون تشوفونها على MBC وشاهد و Bein Sports 📺#موسم_الرياض pic.twitter.com/xUYGKbO2NQ — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 18, 2023

بينما ستكون المباراة بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة السابعة مساءً. ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة السادسة مساءً.

أما بتوقيت عمان والإمارات، فستكون المباراة الودية في كأس موسم الرياض 2023، عند الساعة التاسعة مساءً.

معلق مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة الودية بين نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان، على قناة (أم بي سي) السعودية، المعلق السعودي فهد العتيبي.

تجهيزات فريق #موسم_الرياض لمباراة #كأس_موسم_الرياض 🤩

لاتفوتون مشاهدتها بكرة الساعة 8 مساءً 🕗⚽️pic.twitter.com/O7pXdGmJxZ — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 18, 2023

كما وسيعلق على ذات المباراة على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.