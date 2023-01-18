الأربعاء, يناير 18, 2023
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دموع رابح ماجر تستنفر الجزائريين.. تضامن واسع وحفيظ دراجي بالمقدمة (شاهد)

تعرض رابح ماجر لصافرات الاستهجان من الجماهير داخل ستاد "نيسلون مانديلا" أثناء مباراة الجزائر وإثيوبيا وغادر المبارة باكيا

كتب فهمي الورغمي
رابح ماجر watanserb.com
رابح ماجر
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وطن- أثار تعرض لاعب كرة القدم الجزائري السابق رابح ماجر، إلى صافرات استهجان خلال متابعته المباراة التي جمعت، الثلاثاء، المنتخب الجزائري بنظيره الإثيوبي بملعب “نيلسون مانديلا” في الجزائر، موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل، فيما انتشرت في المقابل حملة تضمامن بين النشطاء لرد الاعتبار لماجر.

تضامن واسع مع رابح ماجر

وكان رابح ماجر، متواجدا في ملعب نيلسون مانديلا ضمن بطولة أمم أفريقيا للمحليين التي تحتضنها الجزائر، لحضور المواجهة التي جمعت محاربي الصحراء مع المنتخب الإثيوبي.

وخلال المباراة، تعالت صافرات الاستهجان في وجهه من قبل بعض الجماهير في المدرجات، بمجرد ظهور صورته على الشاشة العملاقة بالملعب. ليظهر ماجر وقد اعتلته ملامح الحزن والأسى، الأمر الذي اضطره لمغادرة ملعب نيلسون مانديلا باكيا.

الحملة المشينة وغير الأخلاقية التي تعرض لها رابح ماجر من قبل بعض الجماهير في المدرجات، أثارت موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رأى أن هؤلاء الجماهير يفتقدون للحس الكروي وقد غاب عنهم تاريخ الرجل الحافل مع أسود الأطلس.

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وفي المقابل، انطلقت حملة واسعة من التضامن مع رابح ماجر، بدأتها السلطات الجزائرية الرسمية وتواصلت مع كبار الشخصيات والهيئات الرياضية والإعلامية في البلاد.

السلطات الجزائرية تقف في صف رابح ماجر

حيث أكد عضو اللجنة المنظمة لبطولة “شان” حكيم مدان، وفقاً لما نشرته الأربعاء، الصفحة الرسمية لهذه البطولة، أن “ما حدث لرابح ماجر أمر محزن ومؤسف في نفس الوقت، وهو الذي كان يقدم مصلحة المنتخب الوطني على مشواره الاحترافي عندما كان لاعباً”.

وتابع أنه “بسبب المنتخب الجزائري، حدثت له العديد من المشاكل مع رئيس نادي بورتو. بدوري، لن أنسى أبداً كيف ساندني في بداية مشواري الكروي”.

وطالب “مدان” برد الاعتبار لبطل أوروبا مع بورتو قائلا “أتمنى أن يجرى عرض صور وفيديوهات رابح ماجر قبل المباريات حتى يعرف هذا الجيل قيمته”.

من جانبها، نشرت كل من الصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وكذلك اللجنة الأولمبية المحلية، صورا تحمل مطالب باحترام ماجر.

وفي السياق أيضاً، أطلق مغردون حملة تعاطف وتضامن واسعة النظاق طالبوا من خلالها بالتصفيق له عند الدقيقة الـ11 في إحدى مباريات المنتخب الجزائري المقبلة، في إشارة إلى الرقم الذي كان يحمله في مشواره مع محاربي الصحراء.

الإعلام الجزائري يتضامن مع رابح ماجر ويطالب برد الاعتبار

حيث أكد الإعلامي الجزائري بقنوات “بي إن سبورتسحفيظ دراجي، بالغ تضامنه مع الدولي الجزائري السابق رابح ماجر.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر: “الجزائري رابح ماجر الإنسان، واللاعب الأسطورة، يستحق كل الاحترام والتقدير ، وليس التنمر والتصفير كما حدث اليوم”.

وتابع “على الأجيال الصاعدة الشغوفة بالكرة، والعاشقة للمنتخب، والمحبة للوطن، أن تتحلى بالأخلاق الحميدة، وتكبر على الافتخار برموزها التي ساهمت في صنع مجد الجزائر في كل المجالات”.

الجزائري رابح ماجر الإنسان واللاعب الأسطورة يستحق كل الاحترام والتقدير وليس التنمر والتصفير كما حدث اليوم
الجزائري رابح ماجر الإنسان واللاعب الأسطورة يستحق كل الاحترام والتقدير وليس التنمر والتصفير كما حدث اليوم

أما علق الإعلامي قادة بن عمار، علق على الموضوع عبر حسابه الرسمي على تويتر بالقول إن “رابح ماجر يستحق الاحترام والتقدير ويستحق “التصفيق لا التصفير”.

معتبرا في تغريدة له أن “إخفاق ماجر كمدرب، تصريحاته السابقة، كل ما حدث له وما قد يحدث، لن يمسّ بتاريخ هذا الرجل كرويا وماضيه المشرف في صناعة مجد الكرة الجزائرية”.

وقال الصحفي الجزائري المقيم بفرنسا “وليد كبير” عبر حسابه على تويتر إن “الجماهير الذي قامت بالتصفير على اللاعب الاسطورة رابح ماجر لا تعرف قيمته ونجوميته.”

وأضاف:”وهي بدورها ضحية نظام كرس ثقافة العنف وقلة الاحترام
ماذا ستنتظر من جماهير بتم شحنها بالضغينة والاحقاد وتأليبها ضد بعضها البعض وضد جيرانها!”.

من هو رابح ماجر؟

اشتهر ماجر بتسجيله هدفا لفريق بورتو البرتغالي، الذي ساهم به في الفوز على بايرن ميونيخ الألماني في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة في عام 1987 بكعب قدمه.

كما اشتهر بتسجيله هدفا حاسما لمنتخب بلاده في الفوز على ألمانيا الغربية في مونديال 1982.

بلغ رابح ماجر النجومية كلاعب في بورتو خلال الثمانينيات، حيث كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم الجزائريين.

وحقق رابح ماجر مع نادي “بورتو” تسعة ألقاب رئيسية خلال 6 أعوام، بما في ذلك ثلاث بطولات وطنية وكأس أوروبا 1987.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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