دموع رابح ماجر تستنفر الجزائريين.. تضامن واسع وحفيظ دراجي بالمقدمة (شاهد)

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وطن- أثار تعرض لاعب كرة القدم الجزائري السابق رابح ماجر، إلى صافرات استهجان خلال متابعته المباراة التي جمعت، الثلاثاء، المنتخب الجزائري بنظيره الإثيوبي بملعب “نيلسون مانديلا” في الجزائر، موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل، فيما انتشرت في المقابل حملة تضمامن بين النشطاء لرد الاعتبار لماجر.

تضامن واسع مع رابح ماجر

وكان رابح ماجر، متواجدا في ملعب نيلسون مانديلا ضمن بطولة أمم أفريقيا للمحليين التي تحتضنها الجزائر، لحضور المواجهة التي جمعت محاربي الصحراء مع المنتخب الإثيوبي.

اسطورة كرة القدم الافريقية والجزائرية #رابح_ماجر يتعرض لصافرات الاستهجان من الجمهور جماهير لم تشاهد ولا تعرف قيمة هذا الرجل كروياً في افريقيا والعالم بل اصبح من يسجل بكعب قدمه يقال سجل على طريقة ماجر معيب ما حصل مع رمز كروي كبير pic.twitter.com/rj9ON8pJMm — 🇸🇦 محمد الشهري (@M_shehri0) January 18, 2023

وخلال المباراة، تعالت صافرات الاستهجان في وجهه من قبل بعض الجماهير في المدرجات، بمجرد ظهور صورته على الشاشة العملاقة بالملعب. ليظهر ماجر وقد اعتلته ملامح الحزن والأسى، الأمر الذي اضطره لمغادرة ملعب نيلسون مانديلا باكيا.

الأيقونة #رابح_ماجر يمتنع عن التصريح لوسائل الإعلام ويخرج بهذه الطريقة 😢💔 شخصيا أعتذر من #ماجر وأتمنى أن يُستدرك الأمر فورا وأن يتم تكريمه قبل أن يقاطع الشان ويغادر البلد نحو إقامته مكسوفا. pic.twitter.com/8BLXKVQ4ok — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) January 17, 2023

الحملة المشينة وغير الأخلاقية التي تعرض لها رابح ماجر من قبل بعض الجماهير في المدرجات، أثارت موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رأى أن هؤلاء الجماهير يفتقدون للحس الكروي وقد غاب عنهم تاريخ الرجل الحافل مع أسود الأطلس.

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وفي المقابل، انطلقت حملة واسعة من التضامن مع رابح ماجر، بدأتها السلطات الجزائرية الرسمية وتواصلت مع كبار الشخصيات والهيئات الرياضية والإعلامية في البلاد.

السلطات الجزائرية تقف في صف رابح ماجر

حيث أكد عضو اللجنة المنظمة لبطولة “شان” حكيم مدان، وفقاً لما نشرته الأربعاء، الصفحة الرسمية لهذه البطولة، أن “ما حدث لرابح ماجر أمر محزن ومؤسف في نفس الوقت، وهو الذي كان يقدم مصلحة المنتخب الوطني على مشواره الاحترافي عندما كان لاعباً”.

وتابع أنه “بسبب المنتخب الجزائري، حدثت له العديد من المشاكل مع رئيس نادي بورتو. بدوري، لن أنسى أبداً كيف ساندني في بداية مشواري الكروي”.

وطالب “مدان” برد الاعتبار لبطل أوروبا مع بورتو قائلا “أتمنى أن يجرى عرض صور وفيديوهات رابح ماجر قبل المباريات حتى يعرف هذا الجيل قيمته”.

من جانبها، نشرت كل من الصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وكذلك اللجنة الأولمبية المحلية، صورا تحمل مطالب باحترام ماجر.

وفي السياق أيضاً، أطلق مغردون حملة تعاطف وتضامن واسعة النظاق طالبوا من خلالها بالتصفيق له عند الدقيقة الـ11 في إحدى مباريات المنتخب الجزائري المقبلة، في إشارة إلى الرقم الذي كان يحمله في مشواره مع محاربي الصحراء.

الإعلام الجزائري يتضامن مع رابح ماجر ويطالب برد الاعتبار

حيث أكد الإعلامي الجزائري بقنوات “بي إن سبورتس” حفيظ دراجي، بالغ تضامنه مع الدولي الجزائري السابق رابح ماجر.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر: “الجزائري رابح ماجر الإنسان، واللاعب الأسطورة، يستحق كل الاحترام والتقدير ، وليس التنمر والتصفير كما حدث اليوم”.

وتابع “على الأجيال الصاعدة الشغوفة بالكرة، والعاشقة للمنتخب، والمحبة للوطن، أن تتحلى بالأخلاق الحميدة، وتكبر على الافتخار برموزها التي ساهمت في صنع مجد الجزائر في كل المجالات”.

الجزائري رابح ماجر الإنسان، واللاعب الأسطورة، يستحق كل الاحترام والتقدير ، وليس التنمر والتصفير كما حدث اليوم.

على الأجيال الصاعدة الشغوفة بالكرة، والعاشقة للمنتخب، والمحبة للوطن، أن تتحلى بالأخلاق الحميدة، و تكبر على الافتخار برموزها التي ساهمت في صنع مجد الجزائر في كل المجالات pic.twitter.com/pdH9MkpNt1 — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) January 17, 2023

أما علق الإعلامي قادة بن عمار، علق على الموضوع عبر حسابه الرسمي على تويتر بالقول إن “رابح ماجر يستحق الاحترام والتقدير ويستحق “التصفيق لا التصفير”.

معتبرا في تغريدة له أن “إخفاق ماجر كمدرب، تصريحاته السابقة، كل ما حدث له وما قد يحدث، لن يمسّ بتاريخ هذا الرجل كرويا وماضيه المشرف في صناعة مجد الكرة الجزائرية”.

رابح #ماجر يستحق الاحترام والتقدير..

ويستحق أيضا التصفيق لا التصفير!

اخفاقه كمدرب،تصريحاته السابقة واللاحقة.. كل ما حدث له وما قد يحدث، لن يمسّ بتاريخ هذا الرجل كرويا، وبماضيه المشرّف في صناعة مجد الكرة الجزائرية!

ما تعرض له اليوم في ملعب مانديلا لا يشرّف الجزائر ولا الجزائريين! pic.twitter.com/kzzn4aK2Fu — kada benamar قادة بن عمار (@benamar31) January 17, 2023

وقال الصحفي الجزائري المقيم بفرنسا “وليد كبير” عبر حسابه على تويتر إن “الجماهير الذي قامت بالتصفير على اللاعب الاسطورة رابح ماجر لا تعرف قيمته ونجوميته.”

وأضاف:”وهي بدورها ضحية نظام كرس ثقافة العنف وقلة الاحترام

ماذا ستنتظر من جماهير بتم شحنها بالضغينة والاحقاد وتأليبها ضد بعضها البعض وضد جيرانها!”.

الجماهير الذي قامت بالتصفير على اللاعب الاسطورة رابح ماجر لاتعرف قيمته ونجوميته وهي بدورها ضحية نظام كرس ثقافة العنف وقلة الاحترام

ماذا ستنتظر من جماهير بتم شحنها بالضغينة والاحقاد وتأليبها ضد بعضها البعض وضد جيرانها! ستبقى يا سي مصطفى نجما واسطورة نفتخر بها#الجزائر pic.twitter.com/2LH7WY5pPc — وليد كبير – Oualid KEBIR 🇩🇿 (@oualido) January 17, 2023

من هو رابح ماجر؟

اشتهر ماجر بتسجيله هدفا لفريق بورتو البرتغالي، الذي ساهم به في الفوز على بايرن ميونيخ الألماني في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة في عام 1987 بكعب قدمه.

كما اشتهر بتسجيله هدفا حاسما لمنتخب بلاده في الفوز على ألمانيا الغربية في مونديال 1982.

بلغ رابح ماجر النجومية كلاعب في بورتو خلال الثمانينيات، حيث كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم الجزائريين.

وحقق رابح ماجر مع نادي “بورتو” تسعة ألقاب رئيسية خلال 6 أعوام، بما في ذلك ثلاث بطولات وطنية وكأس أوروبا 1987.