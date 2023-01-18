جورجينا تقيم ليلة حمراء بنصف فستان على أضواء الشموع لرونالدو في السعودية (شاهد)

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وطن– استمتعت جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو، اللذان يعتبران السعودية الآن وطنهما، بعد صفقة الأخير التي حطمت الأرقام القياسية مع فريق النصر لكرة القدم، بليلة رومانسية في المملكة.

عشاء مع الحب

شاركت جورجينا رودريغيز (28 عامًا)، صورًا من الأمسية الحميمة التي جمعتها مع رونالدو، والمليئة بالورود والابتسامات الكبيرة.

وارتدت جورجينا فستاناً قصيراً كشف كثيراً من ساقيها، وعلقت على المنشور عبر “انستجرام“: “عشاء مع الحب”، جنبًا إلى جنب مع رموز تعبيرية للزهور والنار.

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ويحرص كريستيانو رونالدو على قضاء وقت ممتع قبل الانشغال بفريقه الجديد، نادي النصر لكرة القدم السعودي.

لاعب كرة القدم وعائلته بالفعل في مقرهم الرئيسي الجديد، يستمتعون بجميع الأنشطة الرائعة التي تقدمها الرياض للترفيه.

جمال الرياض

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انتقل لاعب كرة القدم البرتغالي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة بضع لقطات له مع صديقته، جورجينا رودريغيز، وأطفالهم في أثناء استكشاف الرياض. كتب رونالدو: “قضاء وقت ممتع مع حبيبتي”.

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شاركت رودريغيز أيضًا بعض الصور الجديدة، بما في ذلك رحلتهم إلى الرياض ونتر وندرلاند. وهو كرنفال شهير يقام سنويًا في مدينة ملاهي محلية. استمتعت العائلة بألعاب الكرنفال وتنافست للفوز بجوائز فخمة.

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يشارك كريستيانو وجورجينا ابنتهما ألانا مارتينا (5 أعوام)، والتوأم إيفا ماريا وماتيو (5 أعوام)، وابن كريستيانو جونيور (12 عامًا)، والرضيعة بيلا إزميرالدا.

الزوجان الأكثر متابعة

في وقت سابق من شهر يناير، تم تقديم النجم البرتغالي رسميًا للجماهير في ناديه السعودي الجديد، حيث رحب به الآلاف من الناس.

كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز هما الزوجان الأكثر متابعة، وفقًا لدراسة أجرتها KeyOpinionLeaders. نظر الباحثون إلى متابعي تويتر وانستجرام لـ125 من الأزواج المشاهير، لمعرفة من لديه التأثير الأكبر على الإنترنت.

ووجدوا أنّ نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، يأخذان التاج كأكثر زوجين مشهورين، مع 646.8 مليون متابع، ما يقرب من 175 مليون متابع أكثر من الزوجين المشهورين في المركز الثاني.