الأربعاء, يناير 18, 2023
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جورجينا تقيم ليلة حمراء بنصف فستان على أضواء الشموع لرونالدو في السعودية (شاهد)

يحرص كريستيانو رونالدو على قضاء وقت ممتع قبل الانشغال بفريقه الجديد نادي النصر لكرة القدم السعودي

كتب رفيف عبدالله
جورجينا تقيم ليلة حمراء بنصف فستان على أضواء الشموع لرونالدو في السعودية (شاهد) watanserb.com
كريستيانو وجورجينا
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وطن– استمتعت جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو، اللذان يعتبران السعودية الآن وطنهما، بعد صفقة الأخير التي حطمت الأرقام القياسية مع فريق النصر لكرة القدم، بليلة رومانسية في المملكة.

عشاء مع الحب

شاركت جورجينا رودريغيز (28 عامًا)، صورًا من الأمسية الحميمة التي جمعتها مع رونالدو، والمليئة بالورود والابتسامات الكبيرة.

ظهر رونالدو يقبل جورجينا في السهرة الرومانسية
ارتدت جورجينا ملابس مثيرة كعادتها

وارتدت جورجينا فستاناً قصيراً كشف كثيراً من ساقيها، وعلقت على المنشور عبر “انستجرام“: “عشاء مع الحب”، جنبًا إلى جنب مع رموز تعبيرية للزهور والنار.

 

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ويحرص كريستيانو رونالدو على قضاء وقت ممتع قبل الانشغال بفريقه الجديد، نادي النصر لكرة القدم السعودي.

لاعب كرة القدم وعائلته بالفعل في مقرهم الرئيسي الجديد، يستمتعون بجميع الأنشطة الرائعة التي تقدمها الرياض للترفيه.

جمال الرياض

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انتقل لاعب كرة القدم البرتغالي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة بضع لقطات له مع صديقته، جورجينا رودريغيز، وأطفالهم في أثناء استكشاف الرياض. كتب رونالدو: “قضاء وقت ممتع مع حبيبتي”.

 

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شاركت رودريغيز أيضًا بعض الصور الجديدة، بما في ذلك رحلتهم إلى الرياض ونتر وندرلاند. وهو كرنفال شهير يقام سنويًا في مدينة ملاهي محلية. استمتعت العائلة بألعاب الكرنفال وتنافست للفوز بجوائز فخمة.

 

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يشارك كريستيانو وجورجينا ابنتهما ألانا مارتينا (5 أعوام)، والتوأم إيفا ماريا وماتيو (5 أعوام)، وابن كريستيانو جونيور (12 عامًا)، والرضيعة بيلا إزميرالدا.

الزوجان الأكثر متابعة

في وقت سابق من شهر يناير، تم تقديم النجم البرتغالي رسميًا للجماهير في ناديه السعودي الجديد، حيث رحب به الآلاف من الناس.

كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز هما الزوجان الأكثر متابعة، وفقًا لدراسة أجرتها KeyOpinionLeaders. نظر الباحثون إلى متابعي تويتر وانستجرام لـ125 من الأزواج المشاهير، لمعرفة من لديه التأثير الأكبر على الإنترنت.

ووجدوا أنّ نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، يأخذان التاج كأكثر زوجين مشهورين، مع 646.8 مليون متابع، ما يقرب من 175 مليون متابع أكثر من الزوجين المشهورين في المركز الثاني.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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