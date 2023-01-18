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رياضة

تشكيلة منتخب العراق وعمان في نهائي كأس الخليج 2023

أسود الرافدين العراقي أمام الأحمر العماني في نهائي كأس خليجي 25

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب العراق وعمان watanserb.com
تشكيلة منتخب العراق وعمان
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وطن- يخوض صاحب الأرض منتخب العراق، المباراة النهائية أمام عمان، الخميس، في نهائي كأس الخليج 2023، على ملعب (البصرة) الدولي.

وستنطلق صافرة نهائي كأس الخليج 2023، بين منتخب العراق وعمان، بقرار من الحكم القطري سلمان فلاحي وبمعاونة طاقم تحكيمي روماني ومغربي وسعودي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العراق والسعودية ودول الخليج العربي.

توقيت نهائي كأس الخليج 2023 بين العراق وعمان

وستكون المباراة النهائية بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، عند الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دولة مصر وفلسطين، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً.

توقيت مباراة العراق وعمان في نهائي كأس الخليج 2023
توقيت مباراة العراق وعمان في نهائي كأس الخليج 2023

فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الخامسة مساءً.

معلق نهائي كأس الخليج 2023

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة منتخب العراق وعمان، في نهائي كأس الخليج 2023، على قنوات (الكأس) القطرية، المعلق أحمد الطيب، أو مشعل الشمري.

حكم مباراة العراق وعمان في نهائي كأس الخليج 2023
حكم مباراة العراق وعمان في نهائي كأس الخليج 2023

كما ستنقل المباراة على العديد من وسائل الإعلام العراقية المختلفة المحلية، وكذلك القنوات العربية الخليجية المفتوحة لجميع الجماهير بالمجان في دول الوطن العربي.

تشكيلة منتخب العراق ضد عمان

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وسيلعب المدرب الإسباني خيسوس كاساس، مباراة نهائي خليجي 25، أمام نظيره منتخب عمان، بتشكيلة متوقعة كما يلي:

حراسة المرمى: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب.

دفاع أسود الرافدين: ضرغام إسماعيل، علي فايز، مصطفى ناظم، الاي علي فاضل.

جماهير منتخب العراق
جماهير منتخب العراق

خط الوسط: أمجد عطوان، أمير العماري، محمد علي عبود، إبراهيم بايش.

مركز الهجوم: أيمن حسين، حسن عبد الكريم (حسين علي السعيدي).

تشكيلة منتخب عمان ضد العراق

وسيدخل المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المباراة النهائية أمام مستضيف البطولة منتخب العراق، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

دفاع الأحمر العماني: أحمد الخميسي، فهد دوربين، المسلمي، أحمد الكعبي.

جماهير منتخب عمان
جماهير منتخب عمان

خط الوسط: جميل اليحمدي، حارب السعدي، زاهر الأغبري (كميل الأسود)، صلاح اليحيائي.

مركز الهجوم: المنذر العلوي، عصام الصبحي.

المصدروطن + كأس الخليج 2023 + صفحة منتخب العراق + صفحة منتخب عمان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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