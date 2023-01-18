تشكيلة منتخب العراق وعمان في نهائي كأس الخليج 2023

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وطن- يخوض صاحب الأرض منتخب العراق، المباراة النهائية أمام عمان، الخميس، في نهائي كأس الخليج 2023، على ملعب (البصرة) الدولي.

وستنطلق صافرة نهائي كأس الخليج 2023، بين منتخب العراق وعمان، بقرار من الحكم القطري سلمان فلاحي وبمعاونة طاقم تحكيمي روماني ومغربي وسعودي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العراق والسعودية ودول الخليج العربي.

توقيت نهائي كأس الخليج 2023 بين العراق وعمان

وستكون المباراة النهائية بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، عند الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دولة مصر وفلسطين، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الخامسة مساءً.

معلق نهائي كأس الخليج 2023

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة منتخب العراق وعمان، في نهائي كأس الخليج 2023، على قنوات (الكأس) القطرية، المعلق أحمد الطيب، أو مشعل الشمري.

كما ستنقل المباراة على العديد من وسائل الإعلام العراقية المختلفة المحلية، وكذلك القنوات العربية الخليجية المفتوحة لجميع الجماهير بالمجان في دول الوطن العربي.

تشكيلة منتخب العراق ضد عمان

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وسيلعب المدرب الإسباني خيسوس كاساس، مباراة نهائي خليجي 25، أمام نظيره منتخب عمان، بتشكيلة متوقعة كما يلي:

حراسة المرمى: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب.

دفاع أسود الرافدين: ضرغام إسماعيل، علي فايز، مصطفى ناظم، الاي علي فاضل.

خط الوسط: أمجد عطوان، أمير العماري، محمد علي عبود، إبراهيم بايش.

مركز الهجوم: أيمن حسين، حسن عبد الكريم (حسين علي السعيدي).

تشكيلة منتخب عمان ضد العراق

وسيدخل المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المباراة النهائية أمام مستضيف البطولة منتخب العراق، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

دفاع الأحمر العماني: أحمد الخميسي، فهد دوربين، المسلمي، أحمد الكعبي.

خط الوسط: جميل اليحمدي، حارب السعدي، زاهر الأغبري (كميل الأسود)، صلاح اليحيائي.

مركز الهجوم: المنذر العلوي، عصام الصبحي.