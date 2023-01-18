تسمم عشرات الطلاب في مصر والداخلية تضبط المتهمين (القصة الكاملة)

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وطن – أثيرت ضجة في مصر، بعد واقعة تسمم جماعي أصابت 44 طالبا في إحدى مدارس محافظة الجيزة شمالي البلاد، فيما أعلنت الأجهزة الأمنية القبض على مشتبه بأنهما السبب في الحادثة.

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، بيانا كشفت فيه عن تفاصيل واقعة تسمم عدد من طلاب إحدى المدارس بالجيزة عقب تناولهم مأكولات مجهولة المصدر.

وبحسب البيان، فقد تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا من أحد المستشفيات الكائنة بدائرة المركز بوصول عدد من الطلبة مصابين بحالة إعياء وتسمم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وصول 44 طالبا من طلاب إحدى المدارس الابتدائية الكائنة بدائرة المركز في حالة إعياء، وعقب تلقيهم الإسعافات اللازمة تم خروجهم جميعًا دون حدوث ثمة تداعيات.

ومن خلال استكمال الفحص ومناقشة الطلاب وأهليتهم قرروا أنهم عقب انتهاء اليوم الدارسى وانصرافهم من المدرسة، قاموا بشراء مأكولات مجهولة المصدر، من أحد الباعة الجائلين بإحدى الأسواق الكائنة بالقرب من المدرسة المشار إليها.

وأوضح بيان الداخلية المصرية، أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مصدر المأكولات والقائمين على بيعها وهما شخص وزوجته.

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وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما 36 جوالا من المقرمشات المُصنعة يدويًا دون اشتراطات صحية، واعترفا بتحصلهما عليها من 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

وأشار البيان إلى أنه من خلال استهداف هذه العناصر، تم ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بأقوالهما، وتم بإرشادهم ضبط كميات من الأجولة من المقرمشات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

واعترف المتهمون بتخزين هذه الكميات، في مخزن بمدينة منشأة القناطر بالجيزة وأقروا بتحصلهم عليها من مخلفات المصانع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تسمم مفزع في مصر

ودائما ما تثير حوادث التسمم مخاوف المصريين، فقبل أيام تردد أن هناك تداولا لمبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة.

وبحسب الوزارة، فإن كل مبيدات الآفات الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، ولا تشكل أي خطورة على الصحة العامة للمواطنين، أو على الإنتاج الزراعي.

وأشارت إلى شن حملات تفتيش دورية ومكثفة على جميع أسواق ومنافذ بيع المبيدات الزراعية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كافة المبيدات الزراعية، إلى جانب سحب عينات منها سواء محلية الصنع أو المستوردة لتحليلها بالمعمل المركزي للمبيدات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، ولضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كافة المبيدات الزراعية، مع ضبط المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر وغير المسجلة من قبل الوزارة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقبل أشهر أثيرت حالة من الرعب بعدما كشف مدير مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، عن تسجيل حالات تسمم للمواطنين من فاكهتي الخوخ والبطيخ.

وقال المركز، منتصف العام الماضي، إن هاتين الفاكهتين من فواكه الصيف، بصرف النظر على باقي الفاكهة، موضحا أن سوء تخزين البطيخ والخوخ ما بعد الحصاد، حيث يتم وضعها عند التاجر في درجة حرارة مرتفعة، وراء حالات التسمم التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

وشدد على أن وزارة الزراعة قامت بجمع عينات عشوائية من البطيخ والخوخ، لمعرفة هل هناك متبقيات المبيدات أو لا؟، موضحًا بنتيجة التحليل أن متبقيات المبيدات موجود منها الحد الأدنى المسموح به فقط للتصدير وليس للإنتاج المحلي، وهو أمر طبيعي وغير ضار.