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تحدي قاتل يعود لـ تيك توك والضحية فتاة أنهت حياتها بشكل مأساوي (شاهد)

الشرطة الأرجنتينية عثرت على فتاة الـ 12 عامًا ميتة في غرفة نومها بعد تصويرها "تحدي التعتيم'' على تيك توك

كتب فهمي الورغمي
تحدي التعتيم في الارجنتين watanserb.com
ميلاغروس سوتو
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وطن- تُوفيت المراهقة “ميلاغروس سوتو”، (12 عاما) بمقاطعة “سانتا فيه” الأرجنتينية بعد أن أقدمت على تجربة تحدٍ خطير اكتسح منصة تيك توك، وانتشر بشكل خاص في صفوف الأطفال والمراهقين، يُطلق عليه اسم “تحدي التعتيم”.

ضحية جديدة لـ “تحدي التعتيم” في الأرجنتين

وأعلنت السلطات الأمنية في الأرجنتين العثور على “ميلاغروس سوتو” ميتة في غرفة نومها بعد تجربتها أحدث ترند مجنون ومثير للجدل على منصة تيك توك، تحدي التعتيم، بحسب ماذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وتحدي التعتيم أو ما يعرف أيضاً بلعبة الاختناق أو لعبة الإغماء أو التظاهر بالموت، هو توجيه المشاركين في التحدي إلى خنق أنفسهم وقطع إمدادات الهواء عنهم حتى يفقدوا الوعي.

وبطريقة أخرى من هذا التحدي، يحبس المستخدمون أنفاسهم بدلاً من ذلك، والغرض من كلا التجربتين، هو الدخول في حالة نشوة وجيزة ومفترضة.

ضحية جديدة لتحدي التعتيم في الأرجنتين
ضحية جديدة لتحدي التعتيم في الأرجنتين

إلى ذلك، قررت “ميلاغروس سوتو” تجربة هذا التحدي مرتين قبل أن تموت بشكل مأساوي في المرة الثالثة، بسبب الاختناق، حسبما ورد، يوم الجمعة (13 يناير)، وفقًا لما أفادت به خالتها المنكوبة لورا لوك.

وقالت “لوك” لوسائل الإعلام المحلية إنها تعتقد أن شخصًا ما شجع قريبتها على المشاركة في هذا التحدي المجنون، وهو أيضاً ما يُطلق عليه “تحدي الاختناق” و “تحدي الإغماء”.

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وحول ذلك، قالت لورا: “لا شيء قد يعزينا في وفاة ميلاغروس. لقد منحناها الكثير من الحب. أعتقد أن أحدهم شجعها على فعل ذلك”.

وتابعت لورا إن ابنة أختها تلقت الرابط لتنفيذ التحدي في دردشة عبر منصة المحادثة “واتساب”.

ونوهت “لدينا شكوك كثيرة حول كل ما حدث لها. كانت فتاة ذكية جدا”.

وأضافت “لقد عانت كثيرا من التنمر. أخبرتنا أن لا أحد يريدها في المدرسة لأنها كانت جميلة بشعر أشقر.”

وحول ما تعرضت له “ميلاغروس” من تنمر في المدرسة، أكد “بابلو ريتشييري” وهو متحدث باسم مدرسة ” 223 تي تي إي جرال” التي كانت تزاولها الضحية بقوله “نحن ندعم عائلة طالبتنا في هذه اللحظة الأليمة”.

المراهقة ميلاغروس سوتو
المراهقة ميلاغروس سوتو

تحدي التعتيم.. خطر داهم على حياة الأطفال عبر السوشيال ميديا

وفي الأثناء، لا يزال التحقيق جاريا في وفاة الفتاة الأرجنتينية الصغيرة بعد وفاتها المثيرة للجدل عقب تجربتها التحدي الجديد على تيك توك.

ووفقًا لبعض التقارير، فإن هذا التحدي الخطير قد انتشر عبر الإنترنت بالفعل منذ عام 2021.

وتنص القواعد في تحدي التعتيم’ على أن يخنق المشاركون فيه أنفسهم حتى يُعتبروا من الذين نجحوا في اجتيازه .

بدورها، ذكرت صحيفة ديلي بيست أن التحدي قتل ما لا يقل عن 20 طفلاً منذ منتصف عام 2021.

وفي هذا السياق من التطورات الخطيرة، رفعت عائلات فتاتين صغيرتين يُزعم أنهما توفيا نتيجة لهذا التحدي دعوى قضائية ضد منصة “تيك توك” المملوكة لشركة “بايت دانس” الصينية، العام الماضي، في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وزعموا أن الخوارزميات “الخطيرة” للمنصة الصينية هي المسؤولة عن وفاة أطفالهم.

بدوره قال ماثيو بيرغمان، المحامي المؤسس لمركز قانون ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي (SMVLC) “يجب تحميل منصة تيك توك، المسؤولية عن دفع المحتوى القاتل لهاتين الفتاتين الصغيرتين”.

يشار أن صحيفة دايلي ستار البريطانية، قد أكدت أنه تم الاتصال بـ منصة تيك توك للتعليق على هذه الحادثة الغريبة والمثيرة للجدل.

المصدرصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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