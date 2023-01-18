بيليه يفاجئ ابنته التي أنجبها من عاملة نظافة ورفض الاعتراف بها طوال حياته في وصيته!

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وطن – ظهرت تفاصيل جديدة عن حياة النجم البرازيلي المتوفي مؤخرا “بيليه”، الذي يُعتبر شعبياً أفضل لاعب كرة قدم عاش على الإطلاق.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد نفى “بيليه” دائمًا كونه والد ساندرا ريجينا ، حتى بعد أن أثبت اختبار الحمض النووي من المحكمة أنها بالفعل ابنته.

وكشفت الصحيفة بأنه “بيليه” فاجأ الجميع بعد أن تم فتح وصيته، والتي أكد من خلاله تركه لتركته لجميع أبنائه السبعة ، بمن فيهم ساندرا ريجينا، التي عاشت طوال حياتها تبحث عن طريقة لإجباره على الاعتراف به.

من هي ساندرا ريجينا؟

وولدت ساندرا ريجينا في عام 1964 بعد أن كانت والدتها، أنيسيو ماتشادو، على علاقة مع بيليه بينما كانت تعمل عاملة نظافة.

وتوفيت ساندرا ريجينا منذ 17 عامًا ، دون أن تعرف أن والدها سيعتبرها يومًا ما واحدة من أبنائه.

بيليه التقى بأبناء ساندرا ريجينا قبل يوم من وفاته

وكشفت صحيفة “ماركا” بأن إحدى أمنيات بيليه الأخيرة قبل وفاته كانت مقابلة ابني ساندرا ريجينا ، أحفاده، غابرييل أرانتيس دو ناسيمنتو وأوكتافيو فيلينتو نيتو.

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وقالت الصحيفة إن “بيليه” التقى في 28 ديسمبر/كانون اول الماضي، أي قبل يوم واحد من وفاته بأحفاده.

ونقلت الصحيفة عن “غابرييل” كيف كان ممتنًا لتلك اللحظة ، والتي كانت واحدة من أكبر أحلام والدته ، وشرح كيف شعر عندما أخبرتهما عماته أن جدهما يريد رؤيتهما.

وقال: “لقد كنا متحمسين للغاية ، لقد كانت فرصة كنا ننتظرها. كل عائلة لديها معارك وصفوف ، وعائلتنا لا تختلف ، ولكن هناك لحظات يكون فيها الاتحاد والحب أكثر أهمية من أي شيء آخر. نحن سعداء للغاية.”

وفاة بيليه

وكان أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه قد توفي يوم 29 ديسمبر/كانون اول الماضي عن عمر يناهز 82 عاما.

وذكر تقرير طبي أن بيليه توفي بسبب فشل أعضاء في جسده عن القيام بوظائفها نتيجة مرض سرطان القولون.

وكان “بيليه” قد نقل إلى المستشفى في ساو باولو يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب ما وصفه فريقه الطبي بإعادة تقييم علاجه الكيميائي الذي يتلقاه منذ خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم القولون في سبتمبر/أيلول 2021.

وعانى بيليه -صاحب الألف هدف والنجم الذي قاد البرازيل للتتويج بكأس العالم أعوام 1958 و1962 و1970- من متاعب صحية منذ سنوات قبل أن تتفاقم عام 2017، حين ظهر في حفل سحب قرعة كأس العالم “روسيا 2018” وهو على كرسي متحرك، بسبب عجزه عن المشي قبل أن يخضع لجراحة في سبتمبر/أيلول 2021 بعد ثبوت إصابته بسرطان القولون.