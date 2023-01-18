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الكرملين يضع “رامبو روسيا” على قائمة الاغتيالات أمام بوتين.. ما قصته؟

يواجه أحد نجوم أفلام فلاديمير بوتين المفضلة مشكلة بعد أن انتقد غزو روسيا لأوكرانيا وربما ينتهي به الأمر في قائمة استهداف الديكتاتور

كتب فهمي الورغمي
أرتور سموليانينوف watanserb.com
أرتور سموليانينوف
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وطن- يعاني الممثل الروسي “أرتور سموليانينوف”، بعدما كان حتى وقت قريب أحد الممثلين المفضلين لفلاديمير بوتين، من مشاكل حقيقية منذ أشهر، بسبب انتقاده التدخل العسكري لبلاده في أوكرانيا.

ممثل روسي ينتقد الكرملين

وانتقد أرتور سموليانينوف، المعروف باسم “رامبو الروسي” بسبب مسيرته اللامعة في أفلام الحركة، الحرب الروسية الأوكرانية في مقابلة مع صحيفة “نوفايا غازيتا” المحلية، حسبما أفاد موقع “نيوز.كوم.آي أو“.

وقال الممثل الروسي للصحيفة: “لا أشعر بشيء سوى الكراهية تجاه الناس على الجانب [الروسي] من خط المواجهة”.

يذكر أن سموليانينوف، 39 عامًا، قد لعب دور البطولة في فيلم “ديفياتايا روتا ” 2005 Devyataya Rota، أو بلغة أوضح “الشركة التاسعة”، وهو الفيلم الذي تدور أحداثه خلال الحرب السوفيتية الأفغانية، والذي سرعان ما أصبح واحدا من أكثر الأفلام المحببة لبوتين.

ممثل روسي ينتقد الكرملين
ممثل روسي ينتقد الكرملين

حتى أنه (بوتين) عبر عن إعجابه العلني بالفيلم في وقت سابق، مشيرا أنه فيلم “يسلب الروح” وأنه كان فلما “قويًا جدًا”.

أحب بوتين الفيلم لدرجة أنه دعا جميع الممثلين وطاقم العمل إلى مقر إقامته الخاص في عام 2005، تاريخ إصداره.

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لكن يبدو أن علاقة الممثل الودية مع الرئيس الروسي اتخذت منعطفًا نحو الأسوأ بعد أن وصف التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا بأنه “كارثة”.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أرتور سموليانينوف يرفض الحرب الروسية في أوكرانيا

بدأ “سموليانينوف” التحدث علنًا ضد غزو أوكرانيا قبل بضعة أشهر وظل يعيش في المنفى، منذ أن فر مؤخرًا من روسيا سيرًا على الأقدام.

في أكتوبر الماضي، تم تغريم الممثل بسبب تشويه سمعة الجيش الروسي، وفقًا لشبكة CNN.

لكن على الرغم من رد الفعل العنيف، لم يتوقف النجم السينمائي عن الحديث علنًا عن “كراهيته” للغزو، الذي انطلق في فبراير 2022.

وقال: “لو كنت هناك على الأرض، فلن تكون هناك رحمة”، قبل أن يكشف عن أن أحد زملائه السابقين يقاتل حاليًا في الخطوط الأمامية.

وحول ذلك قال “هل سأطلق النار عليه؟ دون أدنى شك “.

وتابع “هل أحتفظ بخياراتي للذهاب للقتال من أجل أوكرانيا؟ بالتأكيد! هذا هو السبيل الوحيد بالنسبة لي.”

وأضاف: “إذا كنت سأخوض هذه الحرب، فسأقاتل فقط من أجل أوكرانيا“.

لم تكن تعليقات سموليانينوف بدون عواقب – فقد صنفته وزارة العدل الروسية على أنه عميل أجنبي، وأمر رئيس لجنة التحقيق في البلاد ألكسندر باستريكين برفع قضية جنائية ضده بعد أن أدلى سموليانينوف “بسلسلة من التصريحات ضد روسيا في مقابلة مع وسائل إعلام غربية”.

في روسيا.. كل من يرفض الحرب الروسية في أوكرانيا “خائن”

وأفادت وكالة “NEXTA” الإعلامية البيلاروسية، بأن السلطات الروسية تفكر في إضافة لقب “خائن” إلى الأفلام التي تعرض أي ممثلين ينتقدون حرب أوكرانيا، وهي الفكرة التي تم التفكير فيها بعد مقابلة سموليانينوف الإعلامية.

المثير للاهتمام أنه حتى في حديثه إلى موقع “ميدوزا” الإخباري المستقل حول موقفه من الحرب الروسية الأوكرانية، لم يتوقف الممثل عن انتقاد وطنه. وقال: “بالنسبة لي، قوانين هذه الدولة (روسيا) غير موجودة”.

وتابع “هم، (القادة الروس) مثل الدولة نفسها، مجرمون بطبيعتهم، مما يعني أنه ليس لديهم قوة أخلاقية ولا قانونية.”

إلى ذلك، فقد انخرطت روسيا منذ فبراير 2022 في حرب ضد أوكرانيا، بهدف تغيير هرم السلطة في كييف بقيادة الرئيس الحالي فولودمير زيلنسكي.

المصدرموقع نيوز.كوم.آي أو، وكالة "NEXTA" الإعلامية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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