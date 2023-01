العرق اللبناني يطغى على “شاكيرا”.. هذا ما قررته للخلاص تماماً من “نكد” حماتها السابقة!

- Advertisement -

وطن– عندما انفصل شاكيرا وجيرارد بيكيه ، استمر المغني الكولومبية في العيش في منزلهما السابق وكان لاعب كرة القدم هو من رحل.

هذا الترتيب المعيشي جلب معه بعض المشاكل ، على الرغم من أن العقار كان مجاورًا لمنزل والدي بيكيه.

خططت شاكيرا للانتقال إلى ميامي ، لكنها لا تزال في برشلونة في الوقت الحالي وكانت تعيش بجوار والدي عشيقها السابق عندما أطلقت أغنيتها الجديدة Sessions # 53 مع بيزارب. والتي انتقدت فيها بيكيه طوال الأغنية.

في الأيام التي أعقبت إطلاق الأغنية ، أثيرت العديد من النزاعات بين شاكيرا وأصهارها السابقين ، وخاصة والدة بيكيه مونتسيرات برنابيو.

الآن ، يبدو أن الفنانة الموسيقية تقوم ببناء جدار للفصل بين الملكيتين بشكل صحيح. حيث أن المنزلين ، على الرغم من كونهما مستقلين ، مرتبطان في بعض المناطق.

رصدت كاميرات التلفزيون خلاط إسمنت يعمل بالقرب من منزلها ، حيث تقوم شاكيرا بوضع جدار لجعل العقارين أكثر استقلالية بحسب ما أوردت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

يأتي ذلك في أعقاب العديد من النزاعات الأخرى التي وقعت خلال الأسبوع الماضي. تضمنت إحداها وضع دمية ساحرة بأزياء سوداء وُضِعت على شرفة منزلها. وكانت تنظر مباشرة إلى أهل زوجها السابقين ، ويقال إن والدة بيكيه طلبت إزالتها.

ونقلت صحف عن والدة بيكيه قولها: “صحيح أنني كنت أرى أحفادي أكثر. لكنني أنتظر بفارغ الصبر أن ترحل هذه المرأة من هنا”.

هناك أيضًا حقيقة أن أغنية شاكيرا الجديدة تم تشغيلها بصوت عالٍ داخل منزلها ، بصوت عالٍ لدرجة أنه يمكن سماعها في الجوار.

وقال مقدم برنامج “Fiesta” على قناة Telecinco “أعتقد أن شاكيرا تصرفت هكذا، حتى يتمكن والدي بيكيه من سماع ذلك”.

🧙‍♀️🔊 Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law's house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 14, 2023