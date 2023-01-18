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العرق اللبناني يطغى على “شاكيرا”.. هذا ما قررته للخلاص تماماً من “نكد” حماتها السابقة!

وضعت شاكيرا دمية ساحرة بأزياء سوداء على شرفة منزلها وكانت تنظر مباشرة إلى أهل زوجها السابقين ويقال إن والدة بيكيه طلبت إزالتها

كتب رفيف عبدالله
العرق اللبناني يطغى على
شاكيرا
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وطن– عندما انفصل شاكيرا وجيرارد بيكيه ، استمر المغني الكولومبية في العيش في منزلهما السابق وكان لاعب كرة القدم هو من رحل.

هذا الترتيب المعيشي جلب معه بعض المشاكل ، على الرغم من أن العقار كان مجاورًا لمنزل والدي بيكيه.

نزاعات مع والدي بيكيه

خططت شاكيرا للانتقال إلى ميامي ، لكنها لا تزال في برشلونة في الوقت الحالي وكانت تعيش بجوار والدي عشيقها السابق عندما أطلقت أغنيتها الجديدة  Sessions # 53 مع بيزارب.  والتي انتقدت فيها بيكيه طوال الأغنية.

في الأيام التي أعقبت إطلاق الأغنية ، أثيرت العديد من النزاعات بين شاكيرا وأصهارها السابقين ، وخاصة والدة بيكيه مونتسيرات برنابيو.

شاكيرا تبني جداراً

الآن ، يبدو أن الفنانة الموسيقية تقوم ببناء جدار للفصل بين الملكيتين بشكل صحيح. حيث أن المنزلين ، على الرغم من كونهما مستقلين ، مرتبطان في بعض المناطق.

رصدت كاميرات التلفزيون خلاط إسمنت يعمل بالقرب من منزلها ، حيث تقوم شاكيرا بوضع جدار لجعل العقارين أكثر استقلالية بحسب ما أوردت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

تقوم شاكيرا بوضع جدار لجعل العقارين أكثر استقلالية

والدة بيكيه ساحرة شريرة

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يأتي ذلك في أعقاب العديد من النزاعات الأخرى التي وقعت خلال الأسبوع الماضي. تضمنت إحداها وضع دمية ساحرة بأزياء سوداء وُضِعت على شرفة منزلها. وكانت تنظر مباشرة إلى أهل زوجها السابقين ، ويقال إن والدة بيكيه طلبت إزالتها.

ونقلت صحف عن والدة بيكيه قولها: “صحيح أنني كنت أرى أحفادي أكثر. لكنني أنتظر بفارغ الصبر أن ترحل هذه المرأة من هنا”.

هناك أيضًا حقيقة أن أغنية شاكيرا الجديدة تم تشغيلها بصوت عالٍ داخل منزلها ، بصوت عالٍ لدرجة أنه يمكن سماعها في الجوار.

وقال مقدم برنامج “Fiesta” على قناة Telecinco “أعتقد أن شاكيرا تصرفت هكذا، حتى يتمكن والدي بيكيه من سماع ذلك”.

وقد يكون هذا التفسير صحيح جداً ، نظرًا لأن المنازل قريبة جدًا من بعضها والنوافذ مفتوحة ، فسيتم سماعها بدون أي مشاكل.

لن أستمع لنصيحتك

بعد ذلك ، انتشر مقطع فيديو من عام 2012 بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى ، تنتقد فيه شاكيرا نصيحة أسلوب مونتسيرات برنابيو ، والدة بيكيه ، بعد أن اقترحت على شاكيرا أن تقص شعرها.

وتقول شاكيرا بالفيديو “حماتي ، لن أستمع إلى نصيحتك حولي شكلي مرة أخرى!”.

المصدرماركا - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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