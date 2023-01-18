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السعودية: زمن المنح المجانية لدول الجوار قد ولّى وصحيفة إماراتية تكشف مَن المقصود!

صحيفة العرب أكدت أن السعودية مستاءة جداً من طريقة إنفاق الأموال التي دفعتها في شكل مساعدات لمصر والأردن

كتب شيراز ماضي
محمد الجدعان watanserb.com
محمد الجدعان
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وطن- كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن اتباع بلاده أسلوباً جديداً لتقديم المساعدات التنموية لدول الجوار وغيرها، مؤكّداً بأن تقديم المساعدات والمنح المجانية قد ولّى.

وقال محمد الجدعان خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الأربعاء، إن المملكة تغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها وتشجع دول المنطقة على إجراء إصلاحات اقتصادية.

وأضاف: “اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك. نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول بالفعل إننا بحاجة إلى رؤية إصلاحات”.

وأشار “الجدعان” إلى أن السعودية تقوم بفرض ضرائب على شعبها وتتوقع من الآخرين فعل الأمر نفسه وأن يبذلوا جهداً، قائلاً: “نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم”.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان
وزير المالية السعودي محمد الجدعان

تصريحات الجدعان موجهة لمصر والأردن

من جانبها، أكدت صحيفة “العرب” اللندنية الممولة من الإمارات، أن تصريحات الوزير السعودي محمد الجدعان، “موجهة أولاً وأخيراً إلى مصر والأردن اللذين لا يخفيان رغبتهما في استمرار الدعم السعودي بشكله التقليدي لمساعدتهما على الخروج من أزمتيهما”.

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ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولَهم، “إن الرسالة ليست موجهة إلى لبنان كما يبدو ظاهرياً، لأن السعودية حسمت موقفها بعدم تقديم مساعدات إلى لبنان منذ فترة طويلة”.

وبحسب المراقبين الذين نقلت عنهم الصحيفة، فإن القاهرة وعمّان كلّما شهدتا أزمة دأبتا على انتظار المساعدات السعودية، والخليجية عموماً، لتأمين الوضع.

“لا مقابل”

وأكد مراقبون على أنه بات من الواضح أن السعودية باتت مقتنعة بأن الهبات والمنح والمساعدات المجانية ليست سوى معالجة آنية وتسكين مؤقت لأزمات مصر والأردن، والأهم من ذلك أنها لم تحصل على أي مقابل لتلك المساعدات.

وسبق أن ضخت السعودية ودول خليجية أخرى أموالاً طائلة لدعم مصر والأردن بهدف مساعدتهما على تجاوز الأزمات الاجتماعية والسياسية التي مر بها البلدان، لكن -بحسب الصحيفة- يبدو أن تلك الأموال أنتجت مفعولاً سلبياً بأن صارت جزءاً ثابتاً من خطط القاهرة وعمان في شراء السلم الاجتماعي بدلاً من استغلالها في التنمية.

وقالت الصحيفة، إنه من الواضح أن السعودية محبطة من طريقة إنفاق الأموال التي دفعتها في شكل مساعدات لمصر والأردن، وقبلهما لبنان.

تصريحات “الجدعان” وغياب السعودية عن قمة الإمارات

من جانبهم، أكد ناشطون سعوديون على أن تصريح وزير المالية محمد الجدعان في دافوس هو الرد الرسمي على عدم حضور السعودية للقمة المصغرة التي استضافتها الإمارات بمشاركة مصر والأردن الأربعاء.

المصدرتويتر، صحيفة "العرب" اللندنية، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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