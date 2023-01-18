السعودية: زمن المنح المجانية لدول الجوار قد ولّى وصحيفة إماراتية تكشف مَن المقصود!

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وطن- كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن اتباع بلاده أسلوباً جديداً لتقديم المساعدات التنموية لدول الجوار وغيرها، مؤكّداً بأن تقديم المساعدات والمنح المجانية قد ولّى.

وقال محمد الجدعان خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الأربعاء، إن المملكة تغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها وتشجع دول المنطقة على إجراء إصلاحات اقتصادية.

وأضاف: “اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك. نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول بالفعل إننا بحاجة إلى رؤية إصلاحات”.

وأشار “الجدعان” إلى أن السعودية تقوم بفرض ضرائب على شعبها وتتوقع من الآخرين فعل الأمر نفسه وأن يبذلوا جهداً، قائلاً: “نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم”.

معالي #وزير_المالية 🇸🇦 #محمد_الجدعان 🇸🇦: "غيرنا الطريقة التي نقدّم بها المساعدات كنا في العادة نقدم المنح المباشرة والودائع بلا شروط الآن نقول نريد أن نرى إصلاحات نحن نفرض #الضرائب على شعبنا ونتوقع من الآخرين أن يقوموا بدورهم".#رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/p2833P4qRH — د.أحمد البدر (@DrAlbdr) January 19, 2023

تصريحات الجدعان موجهة لمصر والأردن

من جانبها، أكدت صحيفة “العرب” اللندنية الممولة من الإمارات، أن تصريحات الوزير السعودي محمد الجدعان، “موجهة أولاً وأخيراً إلى مصر والأردن اللذين لا يخفيان رغبتهما في استمرار الدعم السعودي بشكله التقليدي لمساعدتهما على الخروج من أزمتيهما”.

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ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولَهم، “إن الرسالة ليست موجهة إلى لبنان كما يبدو ظاهرياً، لأن السعودية حسمت موقفها بعدم تقديم مساعدات إلى لبنان منذ فترة طويلة”.

وبحسب المراقبين الذين نقلت عنهم الصحيفة، فإن القاهرة وعمّان كلّما شهدتا أزمة دأبتا على انتظار المساعدات السعودية، والخليجية عموماً، لتأمين الوضع.

“لا مقابل”

وأكد مراقبون على أنه بات من الواضح أن السعودية باتت مقتنعة بأن الهبات والمنح والمساعدات المجانية ليست سوى معالجة آنية وتسكين مؤقت لأزمات مصر والأردن، والأهم من ذلك أنها لم تحصل على أي مقابل لتلك المساعدات.

وسبق أن ضخت السعودية ودول خليجية أخرى أموالاً طائلة لدعم مصر والأردن بهدف مساعدتهما على تجاوز الأزمات الاجتماعية والسياسية التي مر بها البلدان، لكن -بحسب الصحيفة- يبدو أن تلك الأموال أنتجت مفعولاً سلبياً بأن صارت جزءاً ثابتاً من خطط القاهرة وعمان في شراء السلم الاجتماعي بدلاً من استغلالها في التنمية.

وقالت الصحيفة، إنه من الواضح أن السعودية محبطة من طريقة إنفاق الأموال التي دفعتها في شكل مساعدات لمصر والأردن، وقبلهما لبنان.

تصريحات “الجدعان” وغياب السعودية عن قمة الإمارات

من جانبهم، أكد ناشطون سعوديون على أن تصريح وزير المالية محمد الجدعان في دافوس هو الرد الرسمي على عدم حضور السعودية للقمة المصغرة التي استضافتها الإمارات بمشاركة مصر والأردن الأربعاء.