أول تعليق لمهدي آل حميدان على حركته التي فجرت الجدل ومفاجأة (فيديو)

- Advertisement -

وطن- بعد الضجة الكبيرة التي أثارها في مباراة البحرين وسلطنة عمان بخليجي 25 في البصرة، خرج لاعب منتخب البحرين مهدي آل حميدان عن صمته، وعلق على ما نسب إليه والإشارة التي فعلها بيده في المباراة واعتبرت مسيئة للحكم وللجماهير العمانية.

وكان “آل حميدان” قد ظهر أثناء خروجه من الملعب إلى دكة البدلاء، في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب العماني وصعوده لنهائي بطولة “خليجي25“، وهو يشير بحركة تدل على اتهامه لشخص بأخذ رشوة، واعتبر البعض أنه وجه هذه الحركة للحكم مستنكرين ما فعله بشدة.

لاعب البحرين مهدي آل حميدان يخرج عن صمته

وتسبب هذه اللقطة بموجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل وسط هجوم كبير على اللاعب البحريني، ما دفعه للخروج والرد على ما أثير حوله وتوضيح حقيقة ما حدث.

ونشر مهدي آل حميدان مقطع مصور عبر حساباته بمواقع التواصل قال فيه، إن الفيديو المتداول واللقطة التي يتهم فيها بأنها موجهة للحكم، لا يعبر عن الحقيقة نافيا أن يكون يقصد الحكم بحركته.

لاعب المنتخب البحريني يوضح سبب الحركة

التي قام بها بعد لقاء #عمان بخليجي ٢٥#البحرين_عمان pic.twitter.com/y8dsSnNjMf — برق للأخبار 🇴🇲 (@OMNNews) January 18, 2023

حيث أوضح أن المقطع تعمد البعض إخراجه بهذه الصورة ومن زوايا معينة للإساءة له، لافتا إلى أنه هناك فيديوهات أخرى توضح أن حكم المباراة كان يقف خلفه، وهو ما يؤكد أنه لم يكن يقصد الحكم بحركته على الإطلاق.

- Advertisement -

وقال “آل حميدان” موضحا:”طبعا لم تمكن موجهة إلى الحكم ولا إلى اللجنة المنظمة.. بل كانت لقطة حدثت بيني وبين أحد الإداريين المتواجدين بالمنتخب وأنا متجه إلى خارج الملعب لدكة البدلاء.”

وأضاف:”والحكم كان موجود في اللقطة بفيديوهات أخرى من زوايا أخرى.. موجود داخل الملعب خلفي.”

واستطرد لاعب المنتخب البحريني أنه لا يعرف أي شخص في اللجنة المنظمة حتى يوجه له هذه الحركة، كما أن أخلاقه وتربيته تمنعه من أن يقدم على مثل هذه الأفعال، حسب قوله.

آل حميدان: “مستحيل أخلاقي تكون بهذه الطريقة”

وقال:”أخلاقي وتربيتي ما تسمحلي أبدا إني أتهجم بهذا الشكل خصوصا في ذمة أشخاص محترمين مع اختلافي مع الحكم.. مستحيل أخلاقي تكون بهذه الطريقة.”

وطالب مهدي آل حميدان، في نهاية الفيديو التوضيحي له كل من قام بنشر الفيديو بهدف الإساءة له بالاعتذار وتوضيح الحقيقة في مقاطع مماثلة ينشروها على صفحاتهم كما نشروا الإساءة له.

وكان منتخب سلطنة عمان قد سجّل هدف العبور إلى النهائي، في الدقيقة الـ83 من توقيع اللاعب جميل اليحميدي.

وضمن المناوشات والتوتر الذي شهدته المباراة، خرجت هذه الحركة من لاعب منتخب البحرين مهدي آل حميدان، والتي استفزت الجماهير العمانية في المدرجات واعتبروها مسيئة.

لاعب منتخب البحرين يُشير بحركة الرشوة بعد خسارتهم ضد منتخبنا بالأمس ! pic.twitter.com/VQuGim5gRH — أخبار عمان (@omaniyanews) January 17, 2023

وهاجمه البعض قائلاً، إن الحكم في الأساس ظلم المنتخب العماني في ركلتي جزاء مستحقتين، فكيف إذا يصحّ ما ذكره اللاعب مهدي آل حميدان من اتهامات للعمانيين.

المنتخب العماني يصعد لنهائي خليجي 25

وتأهل منتخب عمان إلى نهائي خليجي 25، بعد فوزه على حامل اللقب البحرين بهدف نظيف دون رد، ليضرب موعداً نارياً مع صاحب الأرض العراق في نهائي البطولة الخليجية.

ورغم تفوّق حامل اللقب البحرين على أجواء المباراة أمام منافسه منتخب عمان، فإن شباكه استقبلت الهدف الذي حرمها من الوصول إلى نهائي خليجي 25، من أجل الدفاع عن لقبها للمرة الثانية على التوالي.

وسيلتقي منتخب عمان (الأحمر)، أمام صاحب الأرض والمستضيف للبطولة أسود الرافدين العراقي، الخميس 19 يناير الجاري، على ملعب (البصرة) الدولي.