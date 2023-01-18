الأربعاء, يناير 18, 2023
الرئيسيةتقاريرأمير قطر ينشر صورة خاصة من قصر محمد بن زايد.. لها دلالات...
تقارير

أمير قطر ينشر صورة خاصة من قصر محمد بن زايد.. لها دلالات هامة وابن سلمان غائب!

محمد بن زايد استضاف في الإمارات اجتماع تشاوري جمع سلطان عمان هيثم بن طارق، وأمير قطر تميم بن حمد، ورئيس مصر عبدالفتاح السيسي، وملك البحرين حمد بن عيسى، والعاهل الأردني عبدالله الثاني

كتب باسل النجار
أمير قطر و محمد بن زايد watanserb.com
أمير قطر و محمد بن زايد
- Advertisement -

وطن- نشر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الأربعاء، عبر حسابه الرسمي بتويتر صورة خاصة وثقت اجتماعه بعدد من القادة العرب في اجتماع تشاروي بالإمارات استضافه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أفادت بانعقاد هذا الاجتماع التشاوري، الأربعاء، موضحة أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة استضاف اليوم لقاء أخوياً تشاورياً مع إخوانه قادة الدول الشقيقة.

اجتماع تشاوري أخوي في الإمارات جمع زعماء المنطقة

وذكرت الوكالة الرسمية أسماء 5 قادة هم: هيثم بن طارق سلطان عمان، حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وتميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

بالإضافة إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، وعبدالفتاح السيسي رئيس مصر.

الصورة التي نشرها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أظهرته رفقة الزعماء السابق ذكرهم داخل أحد قصور الرئاسة الإماراتية في أبوظبي، باستضافة رئيس الدولة محمد بن زايد.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أظهرته رفقة الزعماء السابق ذكرهم داخل أحد قصور الرئاسة الإماراتية في أبوظبي باستضافة رئيس الدولة محمد بن زايد
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أظهرته رفقة الزعماء السابق ذكرهم داخل أحد قصور الرئاسة الإماراتية في أبوظبي باستضافة رئيس الدولة محمد بن زايد
- Advertisement -

وظهر القادة العرب في الصورة وهم يبتسمون وبينهم انسجام كبير، وظهر شاطئ خلفهم في خلفية الصورة.

اللافت في الأمر هو ظهور ملك البحرين حمد بن عيسى، بين القادة في الاجتماع التشاوري بالإمارات مع أمير قطر.

هل انتهت الأزمة بين قطر والبحرين بشكل فعلي؟

الأمر الذي دفع للخروج بتحليلات كثيرة عن كون هذا الاجتماع، بمثابة جلسة صلح مصغرة بين الدوحة والمنامة، برعاية زعماء المنطقة، على رأسهم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان.

حيث معروف أن اتفاق العلا في الرياض أنهى أزمة الحصار الجائر ضد قطر وأعاد العلاقات بين قطر ومحاصريها، إلا أن المصالحة بين الدوحة والبحرين تحديدا ظلت مجرد حبر على ورق.

واشتكت القيادة البحرينية في أكثر من مناسبة من تجاهل الدوحة لها، وعدم رغبتها في إتمام بنود المصالحة مع البحرين وعودة العلاقات بين البلدين بشكل طبيعي، كما عادت بالفعل بين قطر من جهة وبين السعودية والإمارات ومصر من جهة أخرى.

وساعد على التبؤ بانتهاء الأزمة بين الدوحة والمنامة، مشاركة أمير قطر الشيخ تميم لهذه الصورة على حسابه الرسمي بتويتر وعدم الاكتفاء بنشر وسائل الإعلام القطرية لها، كما أنه علق عليها بشكل إيجابي.

حيث كتب بحسب ما رصدت (وطن):”سعدت اليوم باللقاء التشاوري مع عدد من إخواني قادة الدول الشقيقة، والذي ناقشنا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولنا بما يحقق مصالح شعوبنا، ويدعم الأمن والاستقرار في منطقتنا.”

واستطرد متوجها بالشكر للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد:”شكرا لأخي الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.”

تفاصيل لقاء قادة العرب بالإمارات في استضافة ابن زايد

والسبب الظاهر لهذا اللقاء الذي انعقد في أبوظبي تحت عنوان “الازدهار والاستقرار في المنطقة “، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية في بيانها، هو ترسيخ التعاون وتعميقه بين الدول الشقيقة في جميع المجالات التي تخدم التنمية والازدهار والاستقرار في المنطقة وذلك عبر مزيد من العمل المشترك والتعاون والتكامل الإقليمي.

حيث كشفت “وام” أن القادة بحثوا خلال لقائهم العلاقات الأخوية بين دولهم ومختلف مسارات التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات التي تخدم تطلعات شعوبهم، إلى مستقبل تنعم فيه بمزيدٍ من التنمية والتقدم والرخاء.

كما استعرضوا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسياً وأمنياً واقتصادياً.

وشدد القادة العرب على أهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك، في التعامل مع هذه التحديات “بما يكفل بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة كافة.”

وأكد القادة الروابط التاريخية الراسخة بين دولهم، في مختلف المجالات، والحرص المتبادل على التواصل والتشاور والتنسيق المستمر تجاه مختلف التحولات في المنطقة والعالم.

كما أكدوا رؤيتهم المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة وإيمانهم الراسخ بأهمية التواصل لأجل البناء والتنمية والازدهار، مشددين على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

محمد بن سلمان غاب عن هذا اللقاء

وكان لافتا كذلك غياب ولي العهد السعودي ـ حاكم السعودية الفعلي ـ الأمير محمد بن سلمان، عن هذا اللقاء ما تسبب بالكثير من التكهنات والتساؤلا عن سبب هذا الغياب.

وتساءل البعض إذا كان محمد بن سلمان قد غاب عن هذا الاجتماع لظروف خاصة به، أم أنه لم يتم دعوته من الأساس للحضور.

وشدد القادة كذلك ـ بحسب البيان ـ على أن التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دولهم وعلى المستوى العربي عامة، هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية وصنع مستقبل أفضل للشعوب في ظل عالم يموج بالتحولات في مختلف المجالات.

إلا أن العديد من المحللين قطعوا في تعليقهم على هذا اللقاء المفاجئ، أن الهدف الرئيسي ورائه هو إنهاء الأزمات العالقة بين الدول العربية بشكل كامل ومن بينها الأزمة بين المنامة والدوحة.

وكذلك تصفية أي خلافات لا تزال موجودة بين القادة بسبب ما مرت به المنطقة من أحداث خلال الفترة الماضية، لبدء صفحة جديدة بعد استشعار الخطر الكبير في الفرقة وتشرذم دول المنطقة، ما يضعف الجبهة العربية في مواجهة التحديات الدولية والأخطار العالمية.

حصار قطر والأزمة الخليجية

وكانت المنطقة العربية قد شهدت في العام 2017 أزمة عاتية كادت تتسبب بكارثة حقيقية للمنطقة كلها، بعد تزعم السعودية والإمارات مع مصر والبحرين، حصارا ضد قطر بزعم دعمها للإرهاب وعدة تهم أخرى سبق أن نفتها الدوحة شكلا وموضوعا أكثر من مرة وفندت عدم صحتها.

ووصلت القطيعة بين هذه الدول وقطر لمدة 3 سنوات لمراحل خطيرة، حيث فرض حصارا جويا وبريا على قطر، كما تسرب معلومات وقتها عن غزو محتمل من هذه الدول للدوحة.

إلا أن قطر نجحت في ضرب هذا الحصار بذكاء شديد جدا ودبلوماسية ناعمة نتحت عن مجهود وتحركات جبارة، وتمكنت من التأقلم مع الوضع القائم وفرض سيادتها وعدم الانصياع لمطالب دول الحصار.

لتبدأ بعدها مفاوضات الصلح تدريجيا التي فشلت أكثر من مرة، ونجحت أخيرا بعد 3 سنوات وتم عقد اتفاق العلا في الرياض، الذي أنهى الأزمة الأخطر في تاريخ الخليج والمنطقة.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

في السعودية.. حديث إمام المسجد بأمر ولي العهد (فيديو)

الهدهد

أبناء سفر الحوالي يبدؤون خطة ضغط على ابن سلمان ضد “الظلم الشديد”

تقارير

مشروعات محمد بن سلمان الفاشلة.. أوهام ولي العهد “تخنق” السعوديين” (تقرير)

الهدهد

بينها ميسي رونالدو.. أرقام وصفقات تكشف جنون محمد بن سلمان في الإنفاق وحرق المليارات

الهدهد

فيديو فاضح لمحمد بن سلمان يقود ناشره للمعتقل وانتقام ولي العهد

الهدهد

محمد بن سلمان يشن حربا على الإسلام.. صحفي أسترالي يكشف معلومات خطيرة (فيديو)

الهدهد

استفراد محمد بن سلمان بقرار منح الجنسية.. صفعة لـ1.5 مليون أم سعودية

تقارير

أمراء آل سعود يشكلون جبهة موحدة ضد محمد بن سلمان.. عرش ولي العهد في خطر

الهدهد

على حساب طحنون وإخوته.. مخطط محمد بن زايد لتوريث نجله خالد الحكم

الهدهد

فضائح الإمارات مستمرة ومحمد بن زايد في أزمة.. ما علاقة البرلمان الأوروبي؟

الهدهد

محمد بن سلمان يستغل مسؤولين خليجيين لإضعاف سطوة الإمارات في المنطقة

تقارير

محمد بن سلمان يقامر بمئات المليارات على رغباته.. وهؤلاء يعارضونه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دموع رابح ماجر تستنفر الجزائريين.. تضامن واسع وحفيظ دراجي بالمقدمة (شاهد)

وفاة أكبر معمرة في العالم في فرنسا..تعرّف على قصتها

سوق العملات المشفرة في المنطقة الخضراء هذه الأيام..وخبراء يكشفون السبب

أصالة تستغل وفاة وديع جورج وسوف وتُعلن هذا الأمر (فيديو)

مصر.. نزلاء دار أيتام أحرقوا الملجأ اعتراضا على إخلائه (شاهد)

تشكيلة ريال مدريد ضد فياريال والتوقيت في كأس ملك إسبانيا 2023

صراخ سيدة مصرية يُجبر طائرة سعودية على الهبوط.. “هضربك لو جيتي”!

كاد لحم وجهه أن يسقط.. فيديو صادم لأحد المشاركين في بطولة الصفع الدولية!

دراسة: الطماطم والباذنجان والبطاطاس.. علاجات ضد السرطان!

تسمم عشرات الطلاب في مصر والداخلية تضبط المتهمين (القصة الكاملة)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC