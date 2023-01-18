أصالة تستغل وفاة وديع جورج وسوف وتُعلن هذا الأمر (فيديو)

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وطن– اعترفت الفنانة السورية أصالة نصري، أنها استغلت وفاة وديع نجل مواطنها الفنان جورج وسوف، لتصالح الأخير بعد سنوات من الخلاف بينهما.

“انقهر قلبي من جوا”

وأكدت أصالة في لقاء ببرنامج “ذا انسايدر“، أنها شعرت بقهر في قلبها على وفاة وديع جورج وسوف.

وأشارت الفنانة السورية إلى أنها لا تستطيع أن يستمر الخلاف بينها وبين جورج وسوف أكثر من ذلك، لأنها تقدره وتحترمه.

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وقالت أصالة: “عزيت جورج وسوف وبعزي الدنيا كلها، لأن انقهر قلبي من جوا على وفاة ابنه وديع. لأنه إنسان حساس كتير ومتعلق بالعائلة”.

مزروع بقلبي

وحول ما حدث من تجاهل متبادل في حفل “تريو نايت” بالسعودية، أجابت أصالة: “كنت بتمنى أكون معه، وحفظت كل أغانيه. لكن ظروفه ما بتسمح”.

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وتابعت: “هو أستاذنا الكبير، وما بقدر أشيله من قلبي فجأة، هو مزروع بقلبي وكل ذكريات طفولتي. وموقف مثل ما حدث بالحفلة ما بيخليني أحكم عليه، هحس أني بظلمه أو يكون في شيء من الأنانية”.

وتحدثت أصالة في ذات اللقاء، عن علاقتها بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

كنت واضحة

وقالت: “أنا من خلال حكيي بعطي أمل لناس كتير، ودوافع لستات موجودين بكل أنحاء العربي عاشوا القهر والظلم اللي عشته”.

وتابعت في تلميح عن زيجاتها السابقة: “أنا كنت واضحة حتى لو ما حكيت القصة كاملة. ولكن شعوري كان واضح. ولما كنت سعيدة حبيت اشاركهم واقولهم أن ربنا انعم عليا نعمة كبيرة مثل محبتهم”.

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وزادت أصالة: “أنا تجمعني علاقة صداقة مع الجمهور عبر المواقع التواصل الاجتماعي. لما بيحكولي أدق أسرارهم بعرف قد أيه عندهم أمان اتجاهي، وبرد هذه المحبة أن أنا فعلا صديقة، وبدي احكيلهم فرحي مثل ما حكتلهم حزني”.

صداقات قوية وعميقة من المغرب

كما تحدثت الفنانة السورية عن أغنيتها مع الفنانة المغربية أسماء لمنور في أغنية “سيد الغرام”.

وقالت:” أغنية سيد الغرام، كان على بالي أغني لأهل المغرب أغنية من زمان ما زرتهم وكنت مشتاقة لهم كتير. وأنا علاقتي بأهل المغرب قوية وصداقاتي من المغرب كبيرة وعميقة”.

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كما كشفت أصالة تعاونها مع الملحن المصري محمد ضياء بعد انقطاع سنوات بسبب الخلافات.