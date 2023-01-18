أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان وطريقة الحجز

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وطن- كشفت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، على كأس الرياض 2023، الخميس.

وسيستضيف ملعب (الملك فهد) الدولي، مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان، الخميس، في الـ19 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، في إطار فعاليات موسم الرياض 2023.

أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية، في بيان رسمي لها، الأحد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن أسعار تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال السعوديين أمام نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما جاءت أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال وباريس سان جيرمان، على النحو الآتي:

(1) تذكرة خلف مرمى الحارس مباشرة (35 ريال سعودي).

(2) مقابل منصة التتويج بكأس الرياض 2023 (40 ريال سعودي).

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(3) الدرجة الأولى (60 ريال سعودي).

(4) التذاكر الذهبية (المقاعد) (1550 ريال سعودي).

البث المباشر لمباراة #كأس_موسم_الرياض⁩

بين نجوم الهلال والنصر و نجوم باريس سان جيرمان 😍 🗓️ يوم 19 يناير – 8 مساءً 🤩💫#موسم_الرياض pic.twitter.com/EZUpVTAxNs — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) January 17, 2023

خطوات حجز تذاكر مباراة النصر والهلال ضد باريس في موسم الرياض 2023

ويمكن لأي شخص متواجد حالياً في المملكة العربية السعودية، حجز تذاكر مباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان، عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للترفيه، وفقاً للأسعار السالفة بالذكر.

كما نرفق لكم متابعي (وطن)، خطوات حجز تذاكر مباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان في موسم الرياض لعام 2023، فيما يلي:

(1) الدخول على موقع منصة تكيت مكس.

(2) اختيار أيقونة فعاليات موسم الرياض 2023.

(3) اختيار أيقونة حجز التذاكر.

(4) تحديد وسيلة دفع الرسوم.

(5) تحديد مباراة النصر والهلال وباريس التي تريد شراء تذاكرها.

(6) تعبئة البيانات المطلوبة منك ومن ثم دفع الرسوم.

توقيت مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والهلال أمام نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما ستكون بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة السابعة مساءً. بينما ستكون المباراة القوية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس.

تعرفوا معنا على تشكيلة فريق #موسم_الرياض ضد باريس سان جيرمان 😍🔥

ولا تفوتون متابعة المباراة يوم 19 يناير الساعة 8 مساءً ⚽️ https://t.co/bIODXRSbEr — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 16, 2023

ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، في إطار فعاليات موسم الرياض لعام 2023.

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان، الودية على كأس الرياض 2023، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.