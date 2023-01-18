الأربعاء, يناير 18, 2023
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رياضة

أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان وطريقة الحجز

مباراة نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان في موسم الرياض 2023

كتب فارس أبو شيحة
أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال ضد باريس watanserb.com
أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان
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وطن- كشفت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، على كأس الرياض 2023، الخميس.

وسيستضيف ملعب (الملك فهد) الدولي، مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان، الخميس، في الـ19 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، في إطار فعاليات موسم الرياض 2023.

أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية، في بيان رسمي لها، الأحد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن أسعار تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال السعوديين أمام نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما جاءت أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال وباريس سان جيرمان، على النحو الآتي:

(1) تذكرة خلف مرمى الحارس مباشرة (35 ريال سعودي).

(2) مقابل منصة التتويج بكأس الرياض 2023 (40 ريال سعودي).

أسعار تذاكر النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان
أسعار تذاكر النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان
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(3) الدرجة الأولى (60 ريال سعودي).

(4) التذاكر الذهبية (المقاعد) (1550 ريال سعودي).

خطوات حجز تذاكر مباراة النصر والهلال ضد باريس في موسم الرياض 2023

ويمكن لأي شخص متواجد حالياً في المملكة العربية السعودية، حجز تذاكر مباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان، عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للترفيه، وفقاً للأسعار السالفة بالذكر.

كما نرفق لكم متابعي (وطن)، خطوات حجز تذاكر مباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان في موسم الرياض لعام 2023، فيما يلي:

(1) الدخول على موقع منصة تكيت مكس.

(2) اختيار أيقونة فعاليات موسم الرياض 2023.

(3) اختيار أيقونة حجز التذاكر.

كأس موسم الرياض 2023
كأس موسم الرياض 2023

(4) تحديد وسيلة دفع الرسوم.

(5) تحديد مباراة النصر والهلال وباريس التي تريد شراء تذاكرها.

(6) تعبئة البيانات المطلوبة منك ومن ثم دفع الرسوم.

توقيت مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والهلال أمام نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما ستكون بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة السابعة مساءً. بينما ستكون المباراة القوية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس.

ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، في إطار فعاليات موسم الرياض لعام 2023.

توقيت مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان
توقيت مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان، الودية على كأس الرياض 2023، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

المصدروطن + الهيئة العامة للترفيه + موسم الرياض 2023 + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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