الثلاثاء, يناير 17, 2023
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وزير جزائري ينفعل بشدة على مسؤولي شركة سعودية ويوبخهم (فيديو)

الوزير الجزائري علي عون انتقد مسؤولي شركة "تبوك" السعودية للأدوية بسبب موقفهم من الصحراء الغربية المتنازع عليها

كتب فهمي الورغمي
وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري الصحراء الغربية watanserb.com
وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري علي عون
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وطن – ظهر وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري علي عون، في مقطع فيديو متداول، يُوبخ مسؤولي شركة “تبوك” السعودية للأدوية الراغبة في الاستثمار بالجزائر، بعد عرضها خريطة أظهرت الصحراء الغربية منطقة تابعة للتراب المغربي.

وزير جزائري يهاجم شركة سعودية بسبب الصحراء الغربية

وفي مقطع مصور جلب تفاعلا واسعا بين المغردين، خاطب الوزير الجزائري مسؤولي الشركة السعودية قائلا: “يجب أن تصححوا الخريطة بسرعة أنتم هنا في الجزائر.. وموقف الجزائر تعرفونه بشأن قضية الصحراء الغربية”.

كما طالب “عون” من الشركة السعودية مراجعة قدرتها ونوعية استثمارها في الجزائر، مؤكدا رفضه مشروع استثمار الشركة المتخصصة في صناعة الأدوية.

وتطرق الوزير الجزائري إلى أن بلاده ليست بحاجة إلى صناعة الغسول، وإنما إلى أدوية مضادة للسرطان وداء السكري، مطالبا الشركة السعودية بمراجعة تفكيرها في نمط الاستثمار بالجزائر.

وجاءت ردة فعل الوزير علي عون، على خلفية وضع مسؤولي الشركة السعودية خريطة تظهر الصحراء الغربية وقد بدت تابعة للمغرب، الأمر الذي ترفضه السلطات الجزائرية.

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قضية الصحراء الغربية تطفو من جديد

وتعتبر الجزائر قضية الصحراء بأنها “تصفية استعمار” وتطالب باستفتاء “حرا ونزيها” في هذا الاقليم الصحراوي المتنازع عليه منذ عقود بين جبهة البوليساريو، التي تتخذ من الصحراء مقرا لها، وبين المملكة المغربية التي تعتبر الصحراء “مغربية” وأنها جزء لايتحزأ من أراضيها.

حيث طالب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في 27 سبتمبر/أيلول 2021، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح الشعب الصحراوي “حق تقرير مصيره”.

وأكد “لعمامرة” أن “تنظيم استفتاء حر ونزيه لتمكين هذا الشعب الأبي من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي، لا يمكن أن يظل إلى الأبد رهينة لتعنت دولة محتلة أخفقت مرارا وتكرارا في الوفاء بالتزاماتها الدولية”.

وفي الأثناء، ترفض الجزائر خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، لحل النزاع في منطقة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

ويشار إلى أنه بينما ترى المغرب في الاعتراف بمغربية الصحراء “المنظار” الذي ستحدد خلالها وعبره علاقاتها الخارجية مع باقي دول العالم، تحاول الجزائر منذ عقود دعم جبهة البلويساريو في “مطالبهم الرامية نحو إقامة استفتاء هدفه تقرير مصير الصحراء”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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