الثلاثاء, يناير 17, 2023
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واتساب يبهرنا من جديد..خمسة تغييرات كبيرة قادمة على التطبيق

منها القدرة على حظر جهات الاتصال مباشرة من محفوظات الدردشة

كتب ايمان الباجي
واتساب يبهرنا من جديد..خمسة تغييرات كبيرة قادمة على التطبيق watanserb.com
خمسة تغييرات قادمة على تطبيق واتس آب
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وطن– أعلنت شركة “واتس آب” عن خمسة تغييرات كبيرة قادمة على التطبيق، ستكون متوفرة لنظامي “أندرويد” (Android) و”آي أو إس” (iOS) في المستقبل.

ووفقاً لموقع صحيفة ميرور البريطانية، تم الكشف عن الميزات الجديدة من قبل المحققين في شركة “WABetaInfo”، الذين لديهم سجل حافل في الكشف عن التغييرات الجديدة في هذا التطبيق، الذي بلغ عدد مستخدميه أكثر من 2 مليار مستخدم.

إذن، ما هي هذه التغييرات وكيف ستؤثر على مستخدمي واتساب؟

حظر جهات الاتصال

سيكون حظر جهات الاتصال غير المرغوب فيها أسرع وأسهل من ذي قبل باستخدام اختصار جديد سيتم إدراجه في جزء خيار الدردشة من قائمة الدردشة.

هذه الميزة الجديدة قيد التطوير حاليًا ومن المتوقع إصدارها فى التحديث المستقبلى لتطبيق “واتساب“.

ويقول خبراء WABetaInfo: “نعتقد أن هذه الميزة ستكون مفيدة للغاية، خاصة إذا تلقيت العديد من الرسائل من أشخاص لا تعرفهم أو لا تريد التحدث إليهم، لذلك يمكنك حظرهم بسرعة من خلال فتح قائمة الدردشة.”

تغييرات كبيرة قادمة على تطبيق واتساب

القدرة على اكتشاف النص في الصور

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ستكون هذه الميزة مفيدة لمستخدمي واتساب في المستقبل وهي متاحة بالفعل في الإصدار التجريبي من التطبيق.

ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، فإنه من السهل اكتشاف ما إذا كانت الميزة متاحة بالفعل في الإصدار التجريبي الخاص بك، وما عليك سوى فتح صورة تحتوي على نص والتحقق من وجود زر اكتشاف النص.

وإذا كان الزر مرئيًا، يمكنك البدء في استخراج النص من الصور داخل محادثاتك.

القدرة على نقل سجل دردشة واتس آب بين الهواتف

يسهّل تطبيق واتساب على مستخدمي أندرويد نقل محفوظات الدردشة من جهازهم إلى جهاز آخر.

قد يعني هذا أنه لا يتعين على المستخدمين استخدام Google Drive لاستعادة بيانات الدردشة الخاصة بهم عند التبديل إلى جهاز جديد.

في الواقع، لا تزال الميزة قيد التطوير. وليس من الواضح متى سيتم طرحها لمستخدمي هواتف أندرويد.

القدرة على إعادة توجيه الوسائط مع تسمية توضيحية

في الوقت الحالي، عندما يقوم المستخدمون بإعادة توجيه صورة واتساب أو مقطع فيديو إلى عائلاتهم أو أصدقائهم، يقومون بذلك بدون تسمية توضيحية.

بلغ عدد مستخدمي واتساب أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم

في ميزة جديدة، يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بالتسمية التوضيحية الأصلية لأي رسالة يقومون بإعادة توجيهها، أو يكون لديهم خيار إزالتها.

وضع الكاميرا

يعمل تطبيق واتساب على وضع الكاميرا الذي سيسمح للمستخدمين بالتبديل بسهولة أكبر بين وضع الكاميرا والفيديو.

في الوقت الحالي، يحتاج المستخدمون إلى الضغط باستمرار على زر الكاميرا من أجل تسجيل الفيديو.

ولكن في الميزة الجديدة ستكون ميزة الكاميرا أكثر تشابهًا مع الميزة الرئيسية المستخدمة على أجهزة iOS.

المصدرصحيفة ميرور البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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