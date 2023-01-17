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نتنياهو يبدأ حكمه باستفزاز كبير ويدوس الوصاية الهاشمية على الأقصى (فيديو)

السفير الأردني لدى تل أبيب غسان المجالي تم منعه من دخول المسجد الأقصى وتعرض لمضايقات أمنية من شرطة الاحتلال

كتب فهمي الورغمي
منع السفير الأردني من دخول الأقصى watanserb.com
منعت الشرطة الإسرائيلية السفير الأردني في تل ابيب غسان المجالي من دخول الأقصى
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وطن – في خطوة استفزازية وغير متوقعة، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السفير الأردني لدى تل أبيب، غسان المجالي، من دخول المسجد الأقصى، ظهر الثلاثاء، وسط تنديد رسمي من العاصمة عمان.

منع غسان مجالي من دخول المسجد الأقصى

ونشرت وزارة الخارجية الأردنية، بيانا في هذا الشأن قالت فيه إنها قررت على الفور استدعاء السفير الإسرائيلي في عمّان إلى مقر الوزارة، وتبليغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة.

ولفتت الوزارة إلى أن أحد أفراد شرطة الاحتلال، قام باعتراض طريق السفير غسان المجالي نحو الأقصى.

في السياق أيضاً، كشف الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سنان المجالي، عن إدانة الأردن بشدة كافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك.

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وأضاف أن الأردن يذكر بأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، والتي هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الأقصى، وتنظيم الدخول إليه.

منع السفير الأردني من دخول الأقصى
بيان وزارة الخارجية الأدرنية حول حادثة منع السفير الأردني في تل أبيب من دخول المسجد الاقصى

ونوه في ذات الغرض إلى أنه جرى إبلاغ سفير الاحتلال، بـ”وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة”.

نفي إسرائيلي رسمي

وعلى صعيد إسرائيلي، نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، عن شرطة الاحتلال قولها، إنه لم يتم منع السفير المجالي من دخول الأقصى، بل تم الطلب منه الانتظار إلى حين تنسيق دخوله، بيد أن الأخير غادر المكان.

حادثة منع سفير المملكة الأردنية لدى تل أبيب من دخول المسجد الأقصى، أثارت ردود فعل واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

حيث علق النائب السابق بالبرلمان الأردني “عدنان الصوير على الواقعة بقوله إن “منع السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي من دخول المسجد الاقصى، خاصة ان المقدسات هي في عهدة الوصاية الهاشمية هي خطوة استفزازية كبيرة من طرف الحكومة اليمينية برئاسة النتنياهو.. وباعتقادي هي خطوة غير محسوبة، استدعاء الخارجية لسفير الكيان يثبت فداحة التصرف”.

أما الناشط الفلسطيني “سمير مشهور” الذي أشار إلى أن “غسان المجالي هو سفير الأردن الرسمي إلى “دولة” الكيان الصهيوني وليس إلى فلسطين”، فقد أكد بقوله أنه “بالمناسبة هذا الاحتلال الذي يقتحم الأقصى ويهين الوصاية الهاشمية يوميا وعلنا لن يرتدع عن إهانة سفير”.

مضيفا: “على كل حال هذا السفير المطبع مع الكيان الإرهابي لا يمثل الأردنيين وإنما يمثل السلطات الأردنية المطبعة”.

يشار في سياق الأحداث، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد سمحت للمجالي بدخول باحات المسجد الأقصى، بعد أكثر من ساعة على منعه والضجة التي أثارها ذلك القرار.

المصدرجيروزاليم بوست + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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