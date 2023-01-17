نتنياهو يبدأ حكمه باستفزاز كبير ويدوس الوصاية الهاشمية على الأقصى (فيديو)

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وطن – في خطوة استفزازية وغير متوقعة، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السفير الأردني لدى تل أبيب، غسان المجالي، من دخول المسجد الأقصى، ظهر الثلاثاء، وسط تنديد رسمي من العاصمة عمان.

منع غسان مجالي من دخول المسجد الأقصى

ونشرت وزارة الخارجية الأردنية، بيانا في هذا الشأن قالت فيه إنها قررت على الفور استدعاء السفير الإسرائيلي في عمّان إلى مقر الوزارة، وتبليغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة.

شرطة الاحتلال تمنع السفير الأردني في فلسطين غسان المجالي من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك قبل قليل. pic.twitter.com/nnhK6kd22K — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) January 17, 2023

ولفتت الوزارة إلى أن أحد أفراد شرطة الاحتلال، قام باعتراض طريق السفير غسان المجالي نحو الأقصى.

في السياق أيضاً، كشف الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سنان المجالي، عن إدانة الأردن بشدة كافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك.

استدعت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين السفير الإسرائيلي في عمّان، عصر اليوم الثلاثاء إلى مقر الوزارة، إثر إقدام أحد أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي على اعتراض طريق السفير الأردني في تل أبيب لدى دخوله إلى المسجد #الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف. pic.twitter.com/fNFRWKB46e — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) January 17, 2023

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وأضاف أن الأردن يذكر بأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، والتي هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الأقصى، وتنظيم الدخول إليه.

ونوه في ذات الغرض إلى أنه جرى إبلاغ سفير الاحتلال، بـ”وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة”.

#شاهد| لحظة تهجم شرطة الاحتلال على السفير الأردني غسان المجالي قرب باب الأسباط في المسجد الأقصى، ظهر اليوم. pic.twitter.com/GXrXbOWWdR — القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) January 17, 2023

نفي إسرائيلي رسمي

وعلى صعيد إسرائيلي، نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، عن شرطة الاحتلال قولها، إنه لم يتم منع السفير المجالي من دخول الأقصى، بل تم الطلب منه الانتظار إلى حين تنسيق دخوله، بيد أن الأخير غادر المكان.

حادثة منع سفير المملكة الأردنية لدى تل أبيب من دخول المسجد الأقصى، أثارت ردود فعل واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصل مدير الوقف الأردني مع السفير الأردني لدى إسرائيل إلى الحرم القدسي دون أي تنسيق مسبق مع الشرطة. شرطي الذي لاحظ وجودهما ولم يعرف هوية السفير أو يعلم بالزيارة المتوقعة، أبلغ الضابط المسؤول، وانتظر تلقي التعليمات، ولهذا الغرض تأخر دخولهما إلى منطقة الحرم القدسي لفترة قصيرة جدًا. — شرطة إسرائيل (@Israelpolice_Ar) January 17, 2023

غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

حيث علق النائب السابق بالبرلمان الأردني “عدنان الصوير على الواقعة بقوله إن “منع السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي من دخول المسجد الاقصى، خاصة ان المقدسات هي في عهدة الوصاية الهاشمية هي خطوة استفزازية كبيرة من طرف الحكومة اليمينية برئاسة النتنياهو.. وباعتقادي هي خطوة غير محسوبة، استدعاء الخارجية لسفير الكيان يثبت فداحة التصرف”.

منع السفير الاردني في تل أبيب #غسان_المجالي من دخول المسجد الاقصى، خاصة ان المقدسات هي في عهدة #الوصاية_الهاشمية هي خطوة استفزازية كبيرة من طرف الحكومة اليمينيةبرئاسة #النتن_ياهو وباعتقادي هو خطوة غير محسوبة، استدعاء الخارجية لسفير الكيان يثبت فداحة التصرفhttps://t.co/ekPDVuCRuq — Adnan Al Sawair (@adnanalsawair) January 17, 2023

أما الناشط الفلسطيني “سمير مشهور” الذي أشار إلى أن “غسان المجالي هو سفير الأردن الرسمي إلى “دولة” الكيان الصهيوني وليس إلى فلسطين”، فقد أكد بقوله أنه “بالمناسبة هذا الاحتلال الذي يقتحم الأقصى ويهين الوصاية الهاشمية يوميا وعلنا لن يرتدع عن إهانة سفير”.

غسان المجالي هو سفير الأردن الرسمي إلى "دولة" الكيان الصهيوني وليس إلى فلسطين.

وبالمناسبة هذا الاحتلال الذي يقتحم الأقصى ويهين الوصاية الهاشمية يوميا وعلنا لن يرتدع عن إهانة سفير.

على كلن هذا السفير المطبع مع الكيان الإرهابي لا يمثل الأردنيين وإنما يمثل السلطات الأردنية المطبعة. https://t.co/YUv7BL2Ael pic.twitter.com/lsoQKA19Y9 — Sameer Mashhour 🇯🇴🇵🇸 (@sameermashhour) January 17, 2023

مضيفا: “على كل حال هذا السفير المطبع مع الكيان الإرهابي لا يمثل الأردنيين وإنما يمثل السلطات الأردنية المطبعة”.

يشار في سياق الأحداث، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد سمحت للمجالي بدخول باحات المسجد الأقصى، بعد أكثر من ساعة على منعه والضجة التي أثارها ذلك القرار.