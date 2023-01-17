الثلاثاء, يناير 17, 2023
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رياضة

موعد مباراة العراق وعمان في نهائي خليجي 25 والقنوات الناقلة

صاحب الأرض العراق أمام عمان في نهائي كأس الخليج العربي 2023

كتب فارس أبو شيحة
العراق وعمان في نهائي خليجي 25 watanserb.com
العراق وعمان في نهائي خليجي 25
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وطن- يلتقي منتخب العراق وعمان، الخميس، من أجل المنافسة على اللقب في نهائي خليجي 25، على ميدان ملعب (البصرة) الدولي.

وستنطلق صافرة بداية مباراة العراق صاحب الأرض أمام نظيره العماني، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة العراقية (بغداد) والسعودية ودول الخليج العربي.

توقيت نهائي خليجي 25 بين العراق وعمان

وستكون المباراة بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، عند الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً. لنقل المباراة الحاسمة بين كلا المنتخبين على كأس الخليج العربي بنسخته ال25.

حكم مباراة نهائي خليجي 25
حكم مباراة نهائي خليجي 25

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان في نهائي خليجي 25

كما وستنقل مباراة العراق وعمان في نهائي كأس خليجي 25، على جميع وسائل الإعلام العراقية المحلية المفتوحة بالمجان منذ انطلاق البطولة الخليجية.

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وكذلك ستبث على القنوات العربية الخليجية، التي من أبرزها قنوات الكأس وبين سبورت القطريتين، ودبي وأبو ظبي الرياضية، وعمان الرياضية وغيرها من القنوات الناقلة لأحداث المباراة النهائية.

وكان منتخب العراق (أسود الرافدين)، قد نجح في إقصاء شقيقه العنابي القطري، من دور النصف النهائي من كأس خليجي 25. بعد الفوز عليه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

كما ونجح منتخب عمان (الأحمر)، من التغلب بصعوبة على حامل اللقب البحرين. بهدف نظيف دون رد، في نصف نهائي البطولة الإقصائية.

يذكر بأن بطولة كأس الخليج العربي 2023، انطلقت في مدينة البصرة العراقية، في ال9 من شهر يناير الجاري، حيث شاركت فيها 8 منتخبات على مستوى دول الخليج العربي، وصولاً إلى المباراة النهائية التي تأهل لها منتخب العراق وعمان للمنافسة على اللقب.

احتفال نجوم المنتخب العماني
احتفال نجوم المنتخب العماني
المصدروطن + كأس الخليج 2023 + صفحة منتخب العراق + صفحة منتخب عمان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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