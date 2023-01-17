موعد مباراة العراق وعمان في نهائي خليجي 25 والقنوات الناقلة

- Advertisement -

وطن- يلتقي منتخب العراق وعمان، الخميس، من أجل المنافسة على اللقب في نهائي خليجي 25، على ميدان ملعب (البصرة) الدولي.

وستنطلق صافرة بداية مباراة العراق صاحب الأرض أمام نظيره العماني، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة العراقية (بغداد) والسعودية ودول الخليج العربي.

توقيت نهائي خليجي 25 بين العراق وعمان

وستكون المباراة بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، عند الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً.

🇮🇶 العراق 🆚 عُمان 🇴🇲

📅 الخميس 19 يناير

⏰ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة

🏟️ استاد البصرة الدولي

🏆 نهائي #خليجي_زين25 مُتعة مرتقبة تنتظرنا 🤩 pic.twitter.com/gkDxwmpSM5 — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 16, 2023

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً. لنقل المباراة الحاسمة بين كلا المنتخبين على كأس الخليج العربي بنسخته ال25.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان في نهائي خليجي 25

كما وستنقل مباراة العراق وعمان في نهائي كأس خليجي 25، على جميع وسائل الإعلام العراقية المحلية المفتوحة بالمجان منذ انطلاق البطولة الخليجية.

- Advertisement -

وكذلك ستبث على القنوات العربية الخليجية، التي من أبرزها قنوات الكأس وبين سبورت القطريتين، ودبي وأبو ظبي الرياضية، وعمان الرياضية وغيرها من القنوات الناقلة لأحداث المباراة النهائية.

منتخب أسود الرافدين لا يُقهر حتى الآن في #خليجي_زين25 🔥 تأهل مُستحق لمنتخب العراق 🇮🇶 pic.twitter.com/oXrrVUIAGE — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 16, 2023

وكان منتخب العراق (أسود الرافدين)، قد نجح في إقصاء شقيقه العنابي القطري، من دور النصف النهائي من كأس خليجي 25. بعد الفوز عليه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

كما ونجح منتخب عمان (الأحمر)، من التغلب بصعوبة على حامل اللقب البحرين. بهدف نظيف دون رد، في نصف نهائي البطولة الإقصائية.

📸 صورة جماعية لأبطال الأحمر العُماني 🇴🇲 بعد التأهل لنهائي #خليجي_زين25 pic.twitter.com/XVuaYDloOl — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 16, 2023

يذكر بأن بطولة كأس الخليج العربي 2023، انطلقت في مدينة البصرة العراقية، في ال9 من شهر يناير الجاري، حيث شاركت فيها 8 منتخبات على مستوى دول الخليج العربي، وصولاً إلى المباراة النهائية التي تأهل لها منتخب العراق وعمان للمنافسة على اللقب.