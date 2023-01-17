لغة الجسد: ما الذي تقوله طريقة جلوسك عن شخصيتك؟

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وطن-تتقاطع الأرجل أو تنحني أو تتباعد أو تقترب من الشخص الذي نتحدث إليه، كل هذه التصرّفات تعبّر عن أشياء بداخلنا ومشاعر تخالجنا. وإذا كان من المعتاد أن تعاليم الوجه بشكل عام، هي من تفك تشفير مشاعر الآخر، فيبدو اليوم أن الوضعيات التي يتخذها المرء في أثناء الجلوس هي في حد ذاتها حديث وتواصل غير كلامي.

وبحسب تقرير لمجلة “ماري كلار” الفرنسية، فإن وضعية الساقين يمكن أيضًا أن تنقل مشاعرنا، لا سيما من خلال الوضعيات التي نختارها للجلوس، باعتبارها كاشفة ولكنها أقل ملاحظة من اليدين.

وإذا كان الفحص الدقيق لوجه الشخص يبدو أكثر دلالة، فاعلم أنه في مواقف معينة، مثل مقابلات العمل أو عندما تجد نفسك على بعد بضعة سنتيمترات من الشخص الذي ترغب في التحدث إليه، فمن الجيد أن تعرف كيفية استخدام هذه الأساليب لإخفاء عواطفك أو فك تشفيرها.

وفي هذا السياق، تؤكد كارين دونالدسون، الخبيرة الأمريكية في اللغة غير اللفظية أو ما يسمى التواصل غير الكلامي، أن “الطريقة التي يجلس بها الناس ويوضعون بها أرجلهم تشير غالبًا إلى شعورهم الداخلي”.

اليدين، تقاطع الكاحلين: العلامات التي تدل على أنك مرتاح

لتوضيح العديد من المشاعر التي يمكن أن تعبّر عنها طريقة جلوسنا، شرحت لنا الخبيرة الأمريكية عدة وضعيات، وبدأت أولاً، بسرد التفاصيل التي يجب البحث عنها لفهم ما إذا كان الشخص مرتاحًا.

وقالت: “عندما يستريح شخص ما بشكل عرضي على مساند الذراعين للكرسي، فهذا يدل على أنه ثابت ومرتاح. تشير الأيدي التي تكون على الفخذين برفق إلى أنك شخص متواضع ومهتم بمن معك. كما يدل الكاحلين المتقاطعين مع ساقين مفتوحتين قليلاً على أن الشخص يشعر بالراحة. ومع ذلك، كلما كان كاحلا الشخص مشدودًا، زادت الإشارة إلى أنه قد يشعر بالتوتر وعدم الراحة.

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لكن ليست حركات الجسم فقط هي التي يمكن أن تعطينا معلومات غير لفظية. الموقع الذي يختاره المرء عند الجلوس يخبرنا أيضًا. وأوضحت كارين دونالدسون: “خلال موعد أو حدث اجتماعي، عندما يجلس شخص ما في المنتصف أو في وسط أريكة أو على طاولة، فهذا يعني أنه واثق من نفسه”.

التعابير غير اللفظية التي تدل على التوتر

وتابعت الخبيرة كارين دونالدسون:”من ناحية أخرى، عندما يجلس شخص ما في نهاية طاولة أو أريكة، فهذا يشير إلى أنه يشعر بالخجل أو التردد أو عدم الارتياح. إنهم يحاولون عدم الانتباه”.

وبالتالي، في المواقف العصيبة (مثل أثناء مقابلة العمل) من الممكن أن تدفعنا بعض تعابيرنا غير اللفظية، وتسبب لنا بعض الضغوط وربما أضرارًا.

كما أردفت: “إذا ضغط شخص ما على مساند الأريكة عند الجلوس، فقد يشير ذلك إلى أن الشخص يشعر بالحرج. وهذا ما يسمى بادرة حركة وغالبًا ما تُستخدم كاستراتيجية للتحكم في الأعصاب”.

وبالمثل، فإن الأرجل التي لا يمكن أن تظل ثابتة تتحدث عن مجلدات عن حالتنا الذهنية. تقول كارين دونالدسون: “يمكن أن يشير اهتزاز الساق إلى أن شخصًا ما متوتر أو في عجلة من أمره. فعندما يهز الناس أرجلهم، يمكن أن يجعلهم يبدون غير صبورين بدلاً من الهدوء والثقة”.

افهم مشاعر الشخص من خلال تحليل مواقفه بالقرب منك

لكن الانتباه إلى هذه التفاصيل يمكن أن يخبرنا أيضًا كثيرًا عن مدى اهتمام الآخرين بنا. أوردت كارين الخبيرة الأمريكية:”عندما يجلس شخص ما ويميل أثناء التحدث إليك، فهذا يعني أنه مهتم ويريد أن يكون هناك. وعلى العكس من ذلك، إذا ابتعد عنك، فهذا يعني أنه يريد الخروج من المحادثة”.

ولتوضيح كيفية قراءة إشارات الآخر بشكل أفضل، تقدم كارين دونالدسون بأنه من الضروري فهم “المناطق القريبة”.

كما أوضحت: “هناك أربعة منها، تتعلق بالوعي المكاني وتأثيراته على سلوك الناس. هناك: مساحة عامة: أنت تخاطب جمهورًا. مساحة اجتماعية تكون بشكل عام من متر واحد إلى 3 أمتار بينك وبين الشخص الآخر. المساحة الشخصية لـ 0.5 م إلى 1 م والمساحة الحميمة 0.5 م للمس”.

لذا فإن مقدار المساحة الموجودة بين الشركاء عندما يجلسون يمكن أن يخبرنا عن مدى قربهم جسديًا وعاطفيًا وترابطهم في علاقتهم.

وتابعت: “كلما كانت الفجوة هناك أقل، سعى الشركاء إلى الاتصال ويريدون أن يكونوا قريبين جسديًا. الفجوة الأكبر تعني أن هناك مسافة في العلاقة لأن كل منهم يحاول أن يُنظر إليه على أنه فرد، وليس كزوجين”.

فيما يتعلق باللمس، قالت الخبيرة كارين دونالدسون: “نحن نعلم أنه عندما يتلامس الناس في الأوقات الحميمة، يزداد معدل ضربات قلبهم، حيث تؤدي لمسة بسيطة في اليد إلى إفراز هرمون الأوكسيتوسين، ما يجعلنا نشعر بالراحة والثقة، وبالتالي يمكنك رؤية الزوجين يجلسان بعيدًا ولكن تتلامس قدميهما، ما يشير إلى أنهما مرتبطان جدًا ويحترمان أيضًا استقلالية كل منهما”.

هل يمكنك إخفاء مشاعرك بتغيير وضعية جلوسك؟

لكن هل يمكننا التحكم في بعض إيماءاتنا حتى لا تظهر عواطفنا؟

في هذا الشأن، أكدت الخبيرة الأمريكية: “يمكننا بالفعل التحكم في ما نتواصله بطريقة غير لفظية من خلال التعمد التام بشأن كيفية جلوسنا وكيفية وضع أرجلنا”.

للقيام بذلك، عليك أن تختار إيماءاتك وفقًا للمتخصص الذي يعطي المفاتيح لتبدو أكثر ثقة (في حين أنك لست مطالبًا بذلك بالضرورة).

وأفادت: “تجنب عقد ساقيك بإحكام عند الكاحل، واجلس بشكل مستقيم وضع قدميك بثبات على الأرض أسفل ركبتيك مباشرة، فهذا يظهر ثقة كبيرة. تأكد من بقاء ذقنك موازية للأرض. وإذا كانت ذقنك مرتفعة جدًا، فستبدو متعجرفًا وإذا كاتت منخفضة جدًا ستبدو أنك لا تثق بنفسك.

أما إذا اخترت وضع ساقيك عند الجلوس، فتأكد من أن ركبة الساق المتقاطعة تشير في اتجاه الشخص الذي تتحدث إليه، حافظ على وضعية مفتوحة ومرحبة من خلال عدم تشابك ذراعيك فوق صدرك عندما تجلس ويصبح هذا حاجزًا في اللاوعي ويمكن أن يشير إلى أنك دفاعي ولست منفتحًا على الأفكار الجديدة أو تجاه الشخص الآخر أو للمحادثة”.