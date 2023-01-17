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لاعب منتخب البحرين مهدي آل حميدان يستفز العمانيين بحركة مسيئة (فيديو)

المنتخب العماني جرّد البحرين من اللقب وضرب موعداً مع العراق في نهائي خليجي 25

كتب باسل النجار
مباراة عمان والبحرين نصف نهائي كأس الخليج watanserb.com
فوز المنتخب العماني على نظيره البحريني في بطولة كأس الخليج
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وطن– شهدت مباراة عُمان والبحرين في نصف نهائي كأس الخليج 2023 العراق، الاثنين، أحداثاً مثيرة وشدّاً وجذباً، وانتهت بفوز المنتخب العماني الذي ضرب موعداً مع العراق في “نهائي خليجي 25”.

وكان منتخب سلطنة عمان قد سجّل هدف العبور إلى النهائي، في الدقيقة الـ83 من توقيع اللاعب جميل اليحميدي.

البحريني مهدي آل حميدان يفجر غضب العمانيين

وضمن المناوشات والتوتر الذي شهدته المباراة، خرج تصرف غير لائق من لاعب منتخب البحرين مهدي آل حميدان، استفز الجماهير العمانية في المدرجات.

حيث أشار “آل حميدان” بعد خسارة فريقه بيده، بحركة “الرشوة” التي يُفهم منها اتهامه للمنتخب العماني برشوة حكم المباراة، حتى يحسم النتيجة لصالحه على حساب البحرين.

مباراة عمان والبحرين نصف نهائي كأس الخليج
لاعب منتخب البحرين مهدي آل حميدان

وفجرت الحركة المسيئة غضب العمانيين، الذين شنّوا هجوماً عنيفاً على لاعب منتخب البحرين.

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وهاجمه البعض قائلاً، إن الحكم في الأساس ظلم المنتخب العماني في ركلتي جزاء مستحقتين، فكيف إذا يصحّ ما ذكره اللاعب مهدي آل حميدان من اتهامات للعمانيين.

فيما دوّن مغرد آخر: “نحن كعمانيين نرتقي بأخلاقنا ولا ننزل لهذا المستوى لنرد على مزاعم واهية واتهامات باطلة كهذه”.

مباراة سلطنة عمان والبحرين في خليجي 25

وأمس، الاثنين، تأهل منتخب عمان إلى نهائي خليجي 25، بعد فوزه على حامل اللقب البحرين بهدف نظيف دون رد، ليضرب موعداً نارياً مع صاحب الأرض العراق في نهائي البطولة الخليجية.

ورغم تفوّق حامل اللقب البحرين على أجواء المباراة أمام منافسه منتخب عمان، فإن شباكه استقبلت الهدف الذي حرمها من الوصول إلى نهائي خليجي 25، من أجل الدفاع عن لقبها للمرة الثانية على التوالي.

نهائي خليجي 25 بين عمان والعراق

وسيلتقي منتخب عمان (الأحمر)، أمام صاحب الأرض والمستضيف للبطولة أسود الرافدين العراقي، الخميس 19 يناير الجاري، على ملعب (البصرة) الدولي.

وكان المنتخب العماني قد حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في مباراة وحيدة في منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023، ليتساوى مع منافسه العراق الذي تصدر المجموعة الأولى بـ7 نقاط، والتأهل معاً إلى نصف نهائي البطولة.

كما خيّم التعادل في المباراة الماضية بين عمان والعراق، في افتتاح كأس الخليج العربي 2023 “خليجي25“، سلبياً بدون أيٍّ من الأهداف.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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