لاعب منتخب البحرين مهدي آل حميدان يستفز العمانيين بحركة مسيئة (فيديو)

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وطن– شهدت مباراة عُمان والبحرين في نصف نهائي كأس الخليج 2023 العراق، الاثنين، أحداثاً مثيرة وشدّاً وجذباً، وانتهت بفوز المنتخب العماني الذي ضرب موعداً مع العراق في “نهائي خليجي 25”.

وكان منتخب سلطنة عمان قد سجّل هدف العبور إلى النهائي، في الدقيقة الـ83 من توقيع اللاعب جميل اليحميدي.

البحريني مهدي آل حميدان يفجر غضب العمانيين

وضمن المناوشات والتوتر الذي شهدته المباراة، خرج تصرف غير لائق من لاعب منتخب البحرين مهدي آل حميدان، استفز الجماهير العمانية في المدرجات.

لاعب منتخب البحرين يُشير بحركة الرشوة بعد خسارتهم ضد منتخبنا بالأمس ! pic.twitter.com/VQuGim5gRH — أخبار عمان (@omaniyanews) January 17, 2023

حيث أشار “آل حميدان” بعد خسارة فريقه بيده، بحركة “الرشوة” التي يُفهم منها اتهامه للمنتخب العماني برشوة حكم المباراة، حتى يحسم النتيجة لصالحه على حساب البحرين.

وفجرت الحركة المسيئة غضب العمانيين، الذين شنّوا هجوماً عنيفاً على لاعب منتخب البحرين.

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وهاجمه البعض قائلاً، إن الحكم في الأساس ظلم المنتخب العماني في ركلتي جزاء مستحقتين، فكيف إذا يصحّ ما ذكره اللاعب مهدي آل حميدان من اتهامات للعمانيين.

فيما دوّن مغرد آخر: “نحن كعمانيين نرتقي بأخلاقنا ولا ننزل لهذا المستوى لنرد على مزاعم واهية واتهامات باطلة كهذه”.

مباراة سلطنة عمان والبحرين في خليجي 25

وأمس، الاثنين، تأهل منتخب عمان إلى نهائي خليجي 25، بعد فوزه على حامل اللقب البحرين بهدف نظيف دون رد، ليضرب موعداً نارياً مع صاحب الأرض العراق في نهائي البطولة الخليجية.

ورغم تفوّق حامل اللقب البحرين على أجواء المباراة أمام منافسه منتخب عمان، فإن شباكه استقبلت الهدف الذي حرمها من الوصول إلى نهائي خليجي 25، من أجل الدفاع عن لقبها للمرة الثانية على التوالي.

نهائي خليجي 25 بين عمان والعراق

وسيلتقي منتخب عمان (الأحمر)، أمام صاحب الأرض والمستضيف للبطولة أسود الرافدين العراقي، الخميس 19 يناير الجاري، على ملعب (البصرة) الدولي.

وكان المنتخب العماني قد حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في مباراة وحيدة في منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023، ليتساوى مع منافسه العراق الذي تصدر المجموعة الأولى بـ7 نقاط، والتأهل معاً إلى نصف نهائي البطولة.

كما خيّم التعادل في المباراة الماضية بين عمان والعراق، في افتتاح كأس الخليج العربي 2023 “خليجي25“، سلبياً بدون أيٍّ من الأهداف.