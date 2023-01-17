فيديو مؤثر لسيدة تشرح لابنتها الكفيفة مجريات مباراة العراق وقطر في خليجي 25

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وطن- انتشر مقطع فيديو، مؤثر جدا، يرصد إقدام أم عراقية على وهي تشرح لابنتها الكفيفة مجريات مباراة العراق وقطر في نصف نهائي بطولة خليجي 25، والتي حسمها أسود الرافدين بهدفين لهدف.

وأظهر الفيديو، الطفلة العراقية ووالدتها وهما تجلسان في مدرجات مباراة العراق وقطر، فيما حرصت الأم على جعْل طفلتها تعيش هذه الأجواء الصاخبة، بعدما ظلّت تروي لها مجريات المباراة.

أُم عراقية تشرح لابنتها الكفيفة مجريات مباراة #العراق_قطر 💔 pic.twitter.com/wuOIeU7BJw — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) January 16, 2023

الجمهور العراقي يصنع الحدث في خليجي 25

وصنع الجمهور العراقي، الحدث خلال منافسات بطولة كأس خليجي 25، وقد ملأ المدرجات في كل المباريات، بما في ذلك في المواجهات التي لا يكون منتخب أسود الرافدين طرفا فيها.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، قد عقد اجتماعاً في مدينة البصرة بحضور رؤساء الاتحادات المشاركة في خليجي٢٥، وخلاله تم توجيه الشكر والإشادة بالجمهور العراقي الذي أعطى البطولة رونقا جميلا.

وشهد الاجتماع، إشادة كبيرة بنسخة خليجي 25 الاستثنائية، مع تقديم الشكر للاتحاد العراقي لكرة القدم للجهود المبذولة في التنظيم الباهر لخليجي ٢٥.

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من جانبه، قال رئيس الاتحاد الخليجي الشيخ حمد بن خليفة: “أقدّم الشكر والتقدير للجمهور العراقي الذي كان من أهم ملامح النجاح للبطولة، وأبارك للعراق التنظيم الرائع والمميّز الذي كان العلامة الفارقة”.

وأضاف: “أهنئ رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ومحافظ البصرة أسعد العيداني على الجهود السخيّة التي بذلت لإنجاح البطولة التي كانت نسخة استثنائيّة”.

وأشار إلى أن خليجي ٢٥ في البصرة سيلقي المسؤولية على من ينظم البطولات الخليجيّة المقبلة.

احتفالات عراقية صاخبة بعد تأهل أسود الرافدين لنهائي الخليج

وعمَّت احتفالات صاخبة بين العراقيين في حديقة الأمة وساحة التحرير وسط بغداد، بعد فوز أسود الرافدين على العنابي القطري بهدفين لهدف واحد ضمن جولة نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ” خليجي 25″.

احتفالات العراقيين بعد فوز منتخب بلادهم على نظيره القطري بهدفين لهدف في أولى مباريات المربع الذهبي على أرض استاد "#البصرة الدولي" ضمن منافسات بطولة #خليجي_25 وتأهله للنهائي#العراق #قطر pic.twitter.com/lkrriarjhy — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 16, 2023

ومنح إبراهيم بايش العراق الأفضلية في الدقيقة التاسعة عشرة قبل أن يعدل عمرو سراج النتيجة لمنتخب قطر في الدقيقة 28، وأهدى أيمن حسين العراق هدف الفوز قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من أمجد عطوان.

وحافظ العراق على تقدمه في الشوط الثاني بالرغم من اقتراب قطر من التسجيل في أكثر من مناسبة، فيما أهدر العراق في الوقت ذاته، فرصاً سانحة لتعزيز النتيجة بعد اندفاع لاعبي قطر للأمام طمعاً في التعديل.