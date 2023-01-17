الثلاثاء, يناير 17, 2023
الرئيسيةالهدهدفيديو مؤثر لسيدة تشرح لابنتها الكفيفة مجريات مباراة العراق وقطر في خليجي...
الهدهد

فيديو مؤثر لسيدة تشرح لابنتها الكفيفة مجريات مباراة العراق وقطر في خليجي 25

الجمهور العراقي صنع الحدث في بطولة كأس الخليج وملأ المدرجات

كتب خالد السعدي
سيدة تشرح لابنتها الكفيفة watanserb.com
- Advertisement -

وطن- انتشر مقطع فيديو، مؤثر جدا، يرصد إقدام أم عراقية على وهي تشرح لابنتها الكفيفة مجريات مباراة العراق وقطر في نصف نهائي بطولة خليجي 25، والتي حسمها أسود الرافدين بهدفين لهدف.

وأظهر الفيديو، الطفلة العراقية ووالدتها وهما تجلسان في مدرجات مباراة العراق وقطر، فيما حرصت الأم على جعْل طفلتها تعيش هذه الأجواء الصاخبة، بعدما ظلّت تروي لها مجريات المباراة.

سيدة تشرح لابنتها الكفيفة
سيدة تشرح لابنتها الكفيفة

الجمهور العراقي يصنع الحدث في خليجي 25

وصنع الجمهور العراقي، الحدث خلال منافسات بطولة كأس خليجي 25، وقد ملأ المدرجات في كل المباريات، بما في ذلك في المواجهات التي لا يكون منتخب أسود الرافدين طرفا فيها.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، قد عقد اجتماعاً في مدينة البصرة بحضور رؤساء الاتحادات المشاركة في خليجي٢٥، وخلاله تم توجيه الشكر والإشادة بالجمهور العراقي الذي أعطى البطولة رونقا جميلا.

وشهد الاجتماع، إشادة كبيرة بنسخة خليجي 25 الاستثنائية، مع تقديم الشكر للاتحاد العراقي لكرة القدم للجهود المبذولة في التنظيم الباهر لخليجي ٢٥.

- Advertisement -

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الخليجي الشيخ حمد بن خليفة: “أقدّم الشكر والتقدير للجمهور العراقي الذي كان من أهم ملامح النجاح للبطولة، وأبارك للعراق التنظيم الرائع والمميّز الذي كان العلامة الفارقة”.

وأضاف: “أهنئ رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ومحافظ البصرة أسعد العيداني على الجهود السخيّة التي بذلت لإنجاح البطولة التي كانت نسخة استثنائيّة”.

وأشار إلى أن خليجي ٢٥ في البصرة سيلقي المسؤولية على من ينظم البطولات الخليجيّة المقبلة.

احتفالات عراقية صاخبة بعد تأهل أسود الرافدين لنهائي الخليج

وعمَّت احتفالات صاخبة بين العراقيين في حديقة الأمة وساحة التحرير وسط بغداد، بعد فوز أسود الرافدين على العنابي القطري بهدفين لهدف واحد ضمن جولة نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ” خليجي 25″.

ومنح إبراهيم بايش العراق الأفضلية في الدقيقة التاسعة عشرة قبل أن يعدل عمرو سراج النتيجة لمنتخب قطر في الدقيقة 28، وأهدى أيمن حسين العراق هدف الفوز قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من أمجد عطوان.

وحافظ العراق على تقدمه في الشوط الثاني بالرغم من اقتراب قطر من التسجيل في أكثر من مناسبة، فيما أهدر العراق في الوقت ذاته، فرصاً سانحة لتعزيز النتيجة بعد اندفاع لاعبي قطر للأمام طمعاً في التعديل.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

احتفالات العراقيين بالتأهل لنهائي كأس خليجي 25 تتحول إلى كارثة وفاجعة

حياتنا

عراقية تتخلص من زوجها بمساعدة ابنتهما بخطة دنيئة

رياضة

العراق إلى نهائي كأس خليجي 25 بعد فوزه على العنابي القطري (شاهد)

حياتنا

سعودي يهدي ابنته للعراقيين.. “فلوسنا لسة في مخابينا ما دفعنا شي” (فيديو)

الهدهد

الحضور الجماهيري في خليجي 25 .. العراق على أعتاب “رقم إعجازي”

رياضة

كأس الخليج 2023: قطر والبحرين يتأهلان والكويت والإمارات يودعان البطولة

رياضة

بث مباشر مباراة قطر والإمارات اليوم يلا شوت في خليجي 25

الهدهد

مؤثر.. رد فعل والد التوأم السيامي العراقي بعد نجاح عملية الفصل (فيديو)

رياضة

خليجي 25: العراق وعمان إلى النصف النهائي على حساب السعودية واليمن (شاهد)

رياضة

تشكيلة منتخب الكويت والبحرين في خليجي 25 العراق

رياضة

مشاهدة بث مباراة السعودية وعمان مباشر يلا شوت اليوم

رياضة

تشكيلة منتخب قطر ضد الإمارات والتوقيت في كأس خليجي 25

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رونالدو يُحرج تركي آل الشيخ بهذا السؤال والأخير يرد عليه (فيديو)

أبناء سفر الحوالي يبدؤون خطة ضغط على ابن سلمان ضد “الظلم الشديد”

القبض على مضيفات طيران فلبينيات لتهريبهن كيلوات من البصل من بلدين عربيين (شاهد)

ما الموقف الذي كانت ستتخده الملكة إليزابيث من الأمير هاري؟..خبير ملكي يُجيب

لغة الجسد: ما الذي تقوله طريقة جلوسك عن شخصيتك؟

النار تشتعل من جديد بين براد بيت وأنجلينا جولي بعد أن أثارت جنونه بما فعلته!

تشكيلة ميلان والإنتر والموعد في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023

احتفالات العراقيين بالتأهل لنهائي كأس خليجي 25 تتحول إلى كارثة وفاجعة

قطر تعلن تأييدها التام لسياسة إيلون ماسك في إدارة “تويتر” وتعلق على كثرة تغريداته

شاكيرا توجه رسالة صارمة لوالدة بيكيه بسبب ما أجبرتها على فعله بشعرها! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC