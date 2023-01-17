“فرك أحمر الشفاه بالذهب”.. فيديوهات فجرت جدلا بالسعودية (شاهد)

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وطن – كشفت هيئة الغذاء والدواء السعودية، عن زيف المنشورات المتداولة بكثرة في الآونة الأخيرة والتي زعمت “اكتشاف مادة الرصاص في أحمر الشفاه عبر فركه بالذهب”، في مقاطع فيديو نالت تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

هل يوجد “الرصاص في أحمر الشفاه”؟

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، الاثنين، أنه “لا صحة للادعاءات المنتشرة بإمكانية اكتشاف مادة الرصاص في أحمر الشفاه عبر فركه بالذهب”.

لا صحة للادعاءات المنتشرة بإمكانية اكتشاف مادة الرصاص في أحمر الشفاه عبر فركه بالذهب.https://t.co/JhdBFqbfdc#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/25A1BkNpqy — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) January 16, 2023

وأشارت ذات الهيئة أن ذلك مجرد إشاعة، والحقيقة هي أن “التحليل المخبري هو الطريقة الوحيدة لاكتشاف مادة الرصاص في مستحضرات التجميل”.

وتابعت أن “الطريقة المستخدمة في المقاطع المنتشرة غير مستندة على أسس علمية”.

وفي الأيام القليلة الماضية، زعم بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أن “فرك خاتم الذهب على أحمر الشفاه يظهر كمية الرصاص بداخله”.

بناات شفت مقطع ثاني صدمني كل الارواج فيها رصاص مو بس حقت شي إن pic.twitter.com/FSl1MUr6f1 — بدور (@20B__) December 15, 2022

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مكونات أحمر الشفاه

وأحمر الشفاه هي مستحضرات تجميلية ذات تركيبة معقدة، المكونات الرئيسية هي الزيوت (50-60٪)، الشموع (10-20٪)، الدهون (10-20٪)، المواد البلاستيكية والأصباغ الملونة، بحسب موقع “غود هاوس كيبنغ“.

وظيفتها الأساسية هي توفير الحماية والملمس واللون على الشفاه، ناهيك عن الجانب الجمالي.

معظم مكونات أحمر الشفاه هي إضافات غذائية – مكونات تلعب دوراً هاماً في الأطعمة والأدوية ومستحضرات التجميل على حد سواء، مثل شمع العسل وشمع كرنوبا وزيت الخروع وزيت الزيتون.

الشموع عادة ما تكون شمع العسل (درجة ذوبان حوالي 65 درجة مئوية) أو شمع كرنوبا (درجة ذوبان حوالي 85 درجة مئوية).

وهذا الأخير هو المسؤول عن استقرار أحمر الشفاه بسبب نقطة الذوبان العالية، والتي تضمن أن أحمر الشفاه يخفف من ملامسته للشفتين، كما يوفر لمعانًا. في المقابل، يخلق شمع العسل تأثير غير لامع.

أضرار جسيمة لبعض أنواع أحمر الشفاه

وسبق أن حذر باحثون من أضرار بعض أنواع أحمر الشفاه التي عثروا عليها في مخازن الأدوية واقسام التجميل، حيث وجدوا بها مستويات من المعادن السامة التي يحتمل أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة .

حيث قام باحثون في جامعة كاليفورنيا، كلية بيركلي للصحة العامة، قبل فترة بتجنيد مجموعة من 12 فتاة تتراوح أعمارهن بين 14 و 19 الذين كانوا جزءا من جماعة من الشباب الآسيوية ويعيشون في الأحياء ذات الدخل المنخفض في أوكلاند، كاليفورنيا.

وقام الباحثون بـتسجيل قائمة باسماء العلامات التجارية وأسماء المنتجات من جميع انواع أحمر الشفاه التي تستخدمها الفتيات في المنزل بشكل منتظم ، ثم أخذ الباحثون هذه القائمة إلى المتاجر وقاموا بشراء المنتجات، كانوا 32 (8 أحمر الشفاه، 24 ملمع شفاه). ثم أجرى الباحثون اختبارات القياس الطيفي لتحديد محتويات أحمر الشفاه.

وجد الباحثون مستويات ملحوظة من الرصاص والكادميوم والكروم والألومنيوم، وخمسة من المعادن الأخرى في هذه المنتجات.

الرصاص، و هو سام على المخ والاعصاب، تم العثور عليه في 24 نوع من المنتجات – اى 75 في المئة من كل اختبار – كما تحتوي جميع المنتجات التي تم فحصها على المنغنيز والتيتانيوم والألومنيوم، وفق هذه الدراسة.