الثلاثاء, يناير 17, 2023
الرئيسيةالهدهدفاشينيستا عراقية تتعرى فوق قبور الأموات وجلسة تصوير فاضحة (فيديو)
الهدهد

فاشينيستا عراقية تتعرى فوق قبور الأموات وجلسة تصوير فاضحة (فيديو)

جلسة تصوير عارية لعارضة عراقية بمقبرة الشيخ معروف في العاصمة العراقية بغداد تثير الغضب عبر المنصات.. تضم المقبرة رفات علماء وشهداء

كتب خالد الأحمد
جلسة تصوير مقبرة الشيخ معروف watanserb.com
جلسة تصوير لعارضة أزياء عراقية في مقبرة بالعاصمة بغداد
- Advertisement -

وطن – أثارت جلسة تصوير لعارضة أزياء عراقية داخل مقبرة للمسلمين في العاصمة العراقية بغداد، حالة واسعة من الغضب والاستياء لدى مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمحاسبتها لأنها انتهكت حرمة الأموات.

وقال مغردون إن الجلسة التي أجرتها الفاشينيستا التي لم يكشف عن اسمها في “مقبرة الشيخ معروف” ببغداد تعد انتهاكا لحرمة الأموات، وظاهرة خطيرة تشير إلى استهتار بعض العارضات في العراق، و”انحطاط ما يقدمنه من محتوى”.

استندت إلى جدار مدفن واستعرضت تنورتها السوداء القصيرة

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الساعات الماضية مقطع فيديو، بدت فيه عارضة أزياء وهي ترتدي بالطو أبيض طويل وتنورة سوداء قصيرة جداً.

فيما وقفت تستند إلى جدار أحد المدافن وتمسك بيدها نظارتها، وفي مشهد تال بدت وهي ترتدي بذلة عسكرية وتستعرض جسدها جيئة وذهاباً.

التفاهة أصبحت هي الصدارة

وقال الكاتب والباحث “حسين سعدون” لقناة “الشرقية” العراقية، إننا نعيش في عالم تقني والتقنية غزت العالم، وفي القرن الثامن عشر قالت الفلسفة إن البرجوازية صبغت العالم بلونها، الآن التقنية هي التي صبغت العالم بلونها.

- Advertisement -

وأضاف “السعدون” أن الناس باتت تبحث عن الشهرة وأسهل طرق الشهرة أن تصبح ترنداً في موضوع ما، واستدرك: “للأسف هذه الأمور السطحية والتافهة أصبحت هي المتصدرة.”

وعزا السعدون السبب إلى الجمهور والمتلقي فكلما انخفض الوعي لدى الجمهور فإن هذه المواضيع تلقى رواجاً.

العارضات وهوس الشهرة على مواقع التواصل

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الصادم بدود وتعليقات متباينة حيث علق أحد المرتادين: “الوقاحة وقلة الاحترام والذوق في ابهى صورة”.

وأضاف: “لماذا السكوت عن تجار الطشة بالسماح لهن في انتهاك حرمة الاموات.” واستدرك متسائلاً:”اين دور الحكومة من هكذا افعال”.

واستنكر الصحفي سيف عبد الوهاب، عبر حسابه في فيسبوك، ما أقدمت عليه العارضة وتساءل: “جلسة تصوير في مقبرة ببغداد، هل يعقل؟ جلسة تصوير على قبور المسلمين بلا احترام ولا حرمة للأموات، تُستعرض من أجل الشهرة؟”

انتهاك المقابر في القانون العراقي

ووفق المادة 373 من قانون العقوبات العراقي فإنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 دينار (0.13 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين من انتهك أو دنّس حرمة قبر أو مقبرة أو نصب لميت أو هدم أو أتلف أو شوّه عمدا شيئا من ذلك.

وزارة الداخلية ترد

وفي ضوء انتشار العديد من المقاطع التي تثير الرأي العام وتنتهك القوانين والأعراف المجتمعية، أعلنت وزارة الداخلية العراقية تشكيل لجنة لمتابعة المحتويات في العراق ومعالجة الهابط منها، مع تخصيص منصة للإبلاغ عن المحتويات المسيئة على موقع الوزارة الرسمي.

وأضافت في بيان أن “اللجنة باشرت عملها وحققت عملاً في الوصول إلى صنَّاع المحتوى الهابط والقبض عليهم”.

سبقها جدل جيهان هاشم وصورها الخارجة في مسجد

وكانت عارضة الأزياء العراقية جيهان هاشم قد فجرت غضباً واستياءا عارماً لدى العراقيين في أيلول 2019 بعد أن نشرت صورة لها وهي تعتلي سطح مسجد “نداء الإسلام” في بغداد وتظهر حولها قبابه، معلقة بالقول إن “ديننا الإسلامي دين التسامح والمحبة والسلام.

الشيخ معروف الكرخي

وتضم مدينة بغداد عدداً كبيراً من المعالم التاريخية، ومقبرة الشيخ معروف من هذه المعالم التي يزيد عمرها على 1200.

وتنسب إلى الشيخ معروف الكرخي وهو أحد أعلام التصوف. الذي توفي في بغداد سنة 815 ودفن في مقبرة باب الدير العتيقة التي تقع على جانب بغداد الكرخ.

جلسة تصوير مقبرة الشيخ معروف
مقبرة الشيخ معروف التي يزيد عمرها عن 1200 عام
المصدرفيسبوك + تويتر + وزارة الداخلية العراقية - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

فيديو مؤثر لسيدة تشرح لابنتها الكفيفة مجريات مباراة العراق وقطر في خليجي 25

الهدهد

احتفالات العراقيين بالتأهل لنهائي كأس خليجي 25 تتحول إلى كارثة وفاجعة

حياتنا

عراقية تتخلص من زوجها بمساعدة ابنتهما بخطة دنيئة

حياتنا

سعودي يهدي ابنته للعراقيين.. “فلوسنا لسة في مخابينا ما دفعنا شي” (فيديو)

الهدهد

الحضور الجماهيري في خليجي 25 .. العراق على أعتاب “رقم إعجازي”

الهدهد

مؤثر.. رد فعل والد التوأم السيامي العراقي بعد نجاح عملية الفصل (فيديو)

الهدهد

شاعر عراقي يهدد بقصف الرياض وينتظر الأمر خلال تأبين قاسم سليماني (فيديو)

الهدهد

رغد صدام حسين تستدعي كلمة والدها تعليقا على افتتاح كأس الخليج وعراقيون يصدمونها

الهدهد

مسؤول كويتي بارز يتعرض للنشل في “خليجي 25” بالعراق (فيديو)

حياتنا

وصول كاظم الساهر إلى البصرة العراقية.. حقيقة فيديو أحدث ضجة

الهدهد

كرم ضيافة العراقيين يجذب الأنظار في خليجي 25 بمائدة حجمها لا يصدق (فيديو)

الهدهد

كلمات مؤثرة لخليل البلوشي عن العراقيين مع انطلاق كأس الخليج (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رقص نسرين طافش بملابس جريئة .. فيديو مثير يشعل ضجة! (شاهد)

“فرك أحمر الشفاه بالذهب”.. فيديوهات فجرت جدلا بالسعودية (شاهد)

لماذا يُنصح بتناول المكسرات يوميًا في فصل الشتاء؟

نتنياهو يبدأ حكمه باستفزاز كبير ويدوس الوصاية الهاشمية على الأقصى (فيديو)

لاعب منتخب البحرين مهدي آل حميدان يستفز العمانيين بحركة مسيئة (فيديو)

واتساب يبهرنا من جديد..خمسة تغييرات كبيرة قادمة على التطبيق

لن تصدق المبلغ الخيالي الذي حصلت عليه شاكيرا مقابل السخرية من بيكيه (شاهد)

حصة مدرسية تتحول إلى حلبة ملاكمة بين طالب ومعلم وتعاطف كبير مع “الأخير” (فيديو)

موعد مباراة العراق وعمان في نهائي خليجي 25 والقنوات الناقلة

الملكة رانيا تزور أردنيات متعثرات مادياً بحذاء يتجاوز سعره الـ1000 دولار! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC