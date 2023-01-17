فاشينيستا عراقية تتعرى فوق قبور الأموات وجلسة تصوير فاضحة (فيديو)

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وطن – أثارت جلسة تصوير لعارضة أزياء عراقية داخل مقبرة للمسلمين في العاصمة العراقية بغداد، حالة واسعة من الغضب والاستياء لدى مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمحاسبتها لأنها انتهكت حرمة الأموات.

وقال مغردون إن الجلسة التي أجرتها الفاشينيستا التي لم يكشف عن اسمها في “مقبرة الشيخ معروف” ببغداد تعد انتهاكا لحرمة الأموات، وظاهرة خطيرة تشير إلى استهتار بعض العارضات في العراق، و”انحطاط ما يقدمنه من محتوى”.

استندت إلى جدار مدفن واستعرضت تنورتها السوداء القصيرة

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الساعات الماضية مقطع فيديو، بدت فيه عارضة أزياء وهي ترتدي بالطو أبيض طويل وتنورة سوداء قصيرة جداً.

فيما وقفت تستند إلى جدار أحد المدافن وتمسك بيدها نظارتها، وفي مشهد تال بدت وهي ترتدي بذلة عسكرية وتستعرض جسدها جيئة وذهاباً.

التفاهة أصبحت هي الصدارة

وقال الكاتب والباحث “حسين سعدون” لقناة “الشرقية” العراقية، إننا نعيش في عالم تقني والتقنية غزت العالم، وفي القرن الثامن عشر قالت الفلسفة إن البرجوازية صبغت العالم بلونها، الآن التقنية هي التي صبغت العالم بلونها.

جلسة تصوير فاشينيستا داخل مقبرة في بغداد ..

حسين سعدون: رواد منصات التواصل يبحثون عن الشهرة وأسهل طريق لها هو "الترند" والخلل في المتلقي #الحصاد #الشرقية_نيوز pic.twitter.com/n9IWhLcHH5 — AlSharqiya TV – قناة الشرقية (@alsharqiyatv) January 15, 2023

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وأضاف “السعدون” أن الناس باتت تبحث عن الشهرة وأسهل طرق الشهرة أن تصبح ترنداً في موضوع ما، واستدرك: “للأسف هذه الأمور السطحية والتافهة أصبحت هي المتصدرة.”

وعزا السعدون السبب إلى الجمهور والمتلقي فكلما انخفض الوعي لدى الجمهور فإن هذه المواضيع تلقى رواجاً.

جلسة تصوير فاشينيستا داخل مقبرة في بغداد ..

حسين سعدون: رواد منصات التواصل يبحثون عن الشهرة وأسهل طريق لها هو "الترند" والخلل في المتلقي #الحصاد

pic.twitter.com/VpArgiwppj — البحث والتحري NEWS (@albhthwalthry) January 16, 2023

العارضات وهوس الشهرة على مواقع التواصل

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الصادم بدود وتعليقات متباينة حيث علق أحد المرتادين: “الوقاحة وقلة الاحترام والذوق في ابهى صورة”.

وأضاف: “لماذا السكوت عن تجار الطشة بالسماح لهن في انتهاك حرمة الاموات.” واستدرك متسائلاً:”اين دور الحكومة من هكذا افعال”.

واستنكر الصحفي سيف عبد الوهاب، عبر حسابه في فيسبوك، ما أقدمت عليه العارضة وتساءل: “جلسة تصوير في مقبرة ببغداد، هل يعقل؟ جلسة تصوير على قبور المسلمين بلا احترام ولا حرمة للأموات، تُستعرض من أجل الشهرة؟”

انتهاك المقابر في القانون العراقي

ووفق المادة 373 من قانون العقوبات العراقي فإنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 دينار (0.13 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين من انتهك أو دنّس حرمة قبر أو مقبرة أو نصب لميت أو هدم أو أتلف أو شوّه عمدا شيئا من ذلك.

وفي ضوء انتشار العديد من المقاطع التي تثير الرأي العام وتنتهك القوانين والأعراف المجتمعية، أعلنت وزارة الداخلية العراقية تشكيل لجنة لمتابعة المحتويات في العراق ومعالجة الهابط منها، مع تخصيص منصة للإبلاغ عن المحتويات المسيئة على موقع الوزارة الرسمي.

وأضافت في بيان أن “اللجنة باشرت عملها وحققت عملاً في الوصول إلى صنَّاع المحتوى الهابط والقبض عليهم”.

سبقها جدل جيهان هاشم وصورها الخارجة في مسجد

وكانت عارضة الأزياء العراقية جيهان هاشم قد فجرت غضباً واستياءا عارماً لدى العراقيين في أيلول 2019 بعد أن نشرت صورة لها وهي تعتلي سطح مسجد “نداء الإسلام” في بغداد وتظهر حولها قبابه، معلقة بالقول إن “ديننا الإسلامي دين التسامح والمحبة والسلام.

الشيخ معروف الكرخي

وتضم مدينة بغداد عدداً كبيراً من المعالم التاريخية، ومقبرة الشيخ معروف من هذه المعالم التي يزيد عمرها على 1200.

وتنسب إلى الشيخ معروف الكرخي وهو أحد أعلام التصوف. الذي توفي في بغداد سنة 815 ودفن في مقبرة باب الدير العتيقة التي تقع على جانب بغداد الكرخ.