الثلاثاء, يناير 17, 2023
الرئيسيةحياتناشركة أسترالية تبتكر"اختبار القهوة"..امتحان قد يحرمك من وظيفة أحلامك
حياتنا

شركة أسترالية تبتكر”اختبار القهوة”..امتحان قد يحرمك من وظيفة أحلامك

"شركات مثل أبل تختبر موظفيها بطرح أسئلة تقليدية لمعرفة ما إذا كانوا يتناسبون مع المنصب.."

كتب معالي بن عمر
شرب فنجان من القهوة مع مديرك في العمل watanserb.com
شرب فنجان من القهوة مع مديرك في العمل
- Advertisement -

وطن-إذا كان لديك مقابلة عمل، فأنت بالتأكيد جاهز لذلك، بحيث ستبحث عن معلومات حول الشركة، وتكتشف نطاق رواتب الموظفين، بالإضافة إلى التمعّن في المهارات والخبرات المطلوبة. لكن، هل تعلم أن فنجانًا بسيطًا من القهوة يمكن أن يحدد ما إذا كنت موظفا جيّدًا أم لا؟

بحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، كشف مدير شركة برمجيات محاسبة أنه يستخدم في مقابلات العمل ما أطلق عليه “اختبار القهوة”، وهو الاختبار النهائي الذي يمكن أن يمنع المرشحين من استلام الوظيفة.

ما الذي يجب عليك فعله دائمًا بعد مقابلة العمل..خبراء يجيبونك

هذا هو “اختبار القهوة”

يُستخدم اختبار القهوة في نهاية المقابلة لتقييم موقف المترشح للوظيفة. لذلك، من الممكن أن تكون المقابلة قد سارت بشكل جيد للغاية ولكن يمكن منعك من استلام المنصب بسبب عدم اجتيازك بنجاح لـ”اختبار القهوة”، وفق ما ترجمته “وطن“.

القهوة watanserb.com
القهوة

وفي هذا السياق، أوضح Trent Innes، المدير العام في شركة Xero Australia، ما يتكون منه هذا الاختبار من خلال البودكاست “The Venture“مع  Lambros Photios، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Station Five، وهي شركة لتطوير البرمجيات.

وقال Trent Innes: “أنا دائمًا ما آخذ المترشح للوظيفة في نزهة على الأقدام إلى أحد مطابخنا وبطريقة ما ينتهي بي الأمر دائمًا بتناول مشروب معه. ثم نعود لسالف مقابلتنا، ومن بين أحد الأشياء التي أتساءل عنها دائمًا في النهاية؛ هل سيأخذ الشخص المتقدم للمنصب، هذا الكوب الفارغ إلى المطبخ؟”.

هل لديك مقابلة عمل قريبََا؟..تجنب هذه الأخطاء الشائعة

وأضاف: “يمكنك تطوير المهارات، كما يمكنك اكتساب المعرفة والخبرة، لكن الأمر كله يتعلق بالتصرفات. والموقف الذي نتحدث عنه مفهوم إلى حد ما: “اغسل فنجان قهوتك”. هذه الطريقة تؤكّد بالنسبة لي من أنهم يتناسبون حقًا مع ثقافة داخ شركة Xero وأنهم سيقومون بكلّ ما يجب عليهم فعله”.

- Advertisement -

وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو بسيطًا للغاية، فإنها طريقة جيدة لمعرفة ما إذا كان الموظف يتناسب مع ثقافة عمل الشركة ونظامها وإلى أي مدى يهتم بالتفاصيل.

ستيف جوبز “اختبار الجعة”!

ليس هذا هو الاختبار الوحيد الذي يتم إجراؤه في مقابلات العمل للتعرف على المرشحين، بما يتجاوز تدريبهم وخبراتهم. فقد طور ستيف جوبز ما يسمى بـ “اختبار الجعة” للعثور على أفضل الموظفين لشركة Apple.

ستيف جوبز
ستيف جوبز

ويتألف هذا الامتحان من أخذ المرشحين لشرب الجعة حتى يتمكنوا من الاسترخاء والاستمتاع بالطبيعية قدر الإمكان. وعندما شعروا بالفعل بأنهم في بيئة ودية وكانوا أكثر راحة، سألهم ستيف جوبز عدة أسئلة تقليدية. وبهذه الطريقة، عرف ما إذا كانوا يتوافقون مع ثقافة الشركة.

هذا ما ينبغي عليك القيام به قبل مقابلة العمل.. تعرف على الإرشادات واحفظها جيداً

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

“كانت رائحة جسمه كريهة”..ستيف جوبز كان يعاني من مشكلة النظافة الشخصية

حياتنا

صفة واحدة جمعت جوبز وغيتس وماسك وكانت وراء نجاحهم .. ما هي؟

الهدهد

رئيس شركة آبل تيم كوك يحصل على مبلغ ضخم بالذكرى الـ10 لتوليه منصبه

حياتنا

«شاهد» هذا هو سرّ السّاعة (9:41) على جميع منتجات شركة “آبل”!

أرشيف - المجلة

والدُهُ سوريّ مُسلم ولم يحصل على شهادة جامعية .. حقائق لا تعرفونها عن “ستيف جوبز”

أرشيف - المجلة

هذا هو سرّ ارتداء “ستيف جوبز” الـ”تي شيرت” الأسود بشكلٍ دائم حتى مات!«صور»

حياتنا

بالصور| هذا ما ورثته زوجة “ستيف جوبز” وأصبحت من أغنى 50 شخص في العالم

أرشيف - المجلة

بعد تدمير نظام الأسد أكثر من 60% منها .. منزل جد “ستيف جوبز” صامداً في حمص

غير مصنف

8 كتب ينصحك ستيف جوبز بقراءتها

أرشيف - حياتنا

هل صحيح ان رئيس شركة أبل منع لأولاده من استعمال الآي فون قبل وفاته

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سخرية واسعة من مشجع عماني تمنى فوز العراق على منتخب بلاده في نهائي كأس الخليج (فيديو)

ميريام كلينك لم تحتمل ارتداء الملابس في عزاء وديع جورج وسوف.. شاهد ماذا فعلت! (فيديو)

معلومات لا تصدق عن سجن قارا المغربي الفتاك.. الداخل مفقود والخارج مولود

رونالدو يُحرج تركي آل الشيخ بهذا السؤال والأخير يرد عليه (فيديو)

أبناء سفر الحوالي يبدؤون خطة ضغط على ابن سلمان ضد “الظلم الشديد”

القبض على مضيفات طيران فلبينيات لتهريبهن كيلوات من البصل من بلدين عربيين (شاهد)

فيديو مؤثر لسيدة تشرح لابنتها الكفيفة مجريات مباراة العراق وقطر في خليجي 25

ما الموقف الذي كانت ستتخذه الملكة إليزابيث من الأمير هاري؟..خبير ملكي يُجيب

لغة الجسد: ما الذي تقوله طريقة جلوسك عن شخصيتك؟

النار تشتعل من جديد بين براد بيت وأنجلينا جولي بعد أن أثارت جنونه بما فعلته!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC