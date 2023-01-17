شركة أسترالية تبتكر”اختبار القهوة”..امتحان قد يحرمك من وظيفة أحلامك

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وطن-إذا كان لديك مقابلة عمل، فأنت بالتأكيد جاهز لذلك، بحيث ستبحث عن معلومات حول الشركة، وتكتشف نطاق رواتب الموظفين، بالإضافة إلى التمعّن في المهارات والخبرات المطلوبة. لكن، هل تعلم أن فنجانًا بسيطًا من القهوة يمكن أن يحدد ما إذا كنت موظفا جيّدًا أم لا؟

بحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، كشف مدير شركة برمجيات محاسبة أنه يستخدم في مقابلات العمل ما أطلق عليه “اختبار القهوة”، وهو الاختبار النهائي الذي يمكن أن يمنع المرشحين من استلام الوظيفة.

هذا هو “اختبار القهوة”

يُستخدم اختبار القهوة في نهاية المقابلة لتقييم موقف المترشح للوظيفة. لذلك، من الممكن أن تكون المقابلة قد سارت بشكل جيد للغاية ولكن يمكن منعك من استلام المنصب بسبب عدم اجتيازك بنجاح لـ”اختبار القهوة”، وفق ما ترجمته “وطن“.

وفي هذا السياق، أوضح Trent Innes، المدير العام في شركة Xero Australia، ما يتكون منه هذا الاختبار من خلال البودكاست “The Venture“مع Lambros Photios، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Station Five، وهي شركة لتطوير البرمجيات.

وقال Trent Innes: “أنا دائمًا ما آخذ المترشح للوظيفة في نزهة على الأقدام إلى أحد مطابخنا وبطريقة ما ينتهي بي الأمر دائمًا بتناول مشروب معه. ثم نعود لسالف مقابلتنا، ومن بين أحد الأشياء التي أتساءل عنها دائمًا في النهاية؛ هل سيأخذ الشخص المتقدم للمنصب، هذا الكوب الفارغ إلى المطبخ؟”.

وأضاف: “يمكنك تطوير المهارات، كما يمكنك اكتساب المعرفة والخبرة، لكن الأمر كله يتعلق بالتصرفات. والموقف الذي نتحدث عنه مفهوم إلى حد ما: “اغسل فنجان قهوتك”. هذه الطريقة تؤكّد بالنسبة لي من أنهم يتناسبون حقًا مع ثقافة داخ شركة Xero وأنهم سيقومون بكلّ ما يجب عليهم فعله”.

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وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو بسيطًا للغاية، فإنها طريقة جيدة لمعرفة ما إذا كان الموظف يتناسب مع ثقافة عمل الشركة ونظامها وإلى أي مدى يهتم بالتفاصيل.

ستيف جوبز “اختبار الجعة”!

ليس هذا هو الاختبار الوحيد الذي يتم إجراؤه في مقابلات العمل للتعرف على المرشحين، بما يتجاوز تدريبهم وخبراتهم. فقد طور ستيف جوبز ما يسمى بـ “اختبار الجعة” للعثور على أفضل الموظفين لشركة Apple.

ويتألف هذا الامتحان من أخذ المرشحين لشرب الجعة حتى يتمكنوا من الاسترخاء والاستمتاع بالطبيعية قدر الإمكان. وعندما شعروا بالفعل بأنهم في بيئة ودية وكانوا أكثر راحة، سألهم ستيف جوبز عدة أسئلة تقليدية. وبهذه الطريقة، عرف ما إذا كانوا يتوافقون مع ثقافة الشركة.