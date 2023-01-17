رونالدو يُحرج تركي آل الشيخ بهذا السؤال والأخير يرد عليه (فيديو)

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وطن- أحرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب نادي النصر، وزير الهيئة والترفيه السعودي تركي آل الشيخ، بعد توجيه صاورخ ماديرا سؤالاً محرجاً عن اختيار أعظم لاعب بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

رونالدو يحرج تركي آل الشيخ بهذا السؤال

ورد المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على سؤال رونالدو عن اختيار أعظم لاعب بينه وبين ميسي، خلال تصريح صحفي مع قناة (روتانا الخليجية)، ” علاقتي قوية مع رونالدو وميسي، لكن كريستيانو سألني سؤال، يريد أن يحرجني. قال لي من الأعظم أنا أم ليونيل ميسي؟!”.

وتابع السعودي آل الشيخ حديثه، ” قلت لكريستيانو لا أنت ولا ميسي، بالنسبة لي مارادونا ..”.

كما وأضاف تركي آل الشيخ، ” هذه حقيقة، أنتما غاليين عليّ، ومن أعظم اللاعبين، ولكن بالنسبة لي مارادونا. وهذه حقيقة وليس لكي أهرب من الإجابة على سؤالك”.

والتقي رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. حيث منح له شارة قيادة نجوم فريق الهلال والنصر، في المباراة الودية أمام باريس سان جيرمان، الخميس، في فعاليات موسم الرياض لعام 2023.

الوعد ان شاءالله يوم ١٩ يناير … لقاء فوق الخيال … ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف ان شاءالله والتشكيلة غداً بيعلنها المدرب وخالد … اتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين ونصير كلنا موسم الرياض… وبعد الساعتين نوقف الهدنة 😂🇸🇦❤️ pic.twitter.com/nttB07IgBb — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 15, 2023

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رونالدو سيلتقي رونالدو في موسم الرياض 2023

وسيواجه الدون كريستيانو رونالدو الذي سيتولي قيادة فريق نجوم الهلال والنصر. أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يلعب في صفوفه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المباراة الودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

🚨 مجموعة beIN الإعلامية تعلن عن حصول قنوات beIN SPORTS على حقوق بث كأس موسم الرياض في جميع المناطق التي تغطيها شبكة المجموعة 🗓️ الخميس 19 يناير

🕗 20:00 بتوقيت مكة المكرمة

📺 على beIN SPORTS المفتوحة#كأس_موسم_الرياض | #باريس_سان_جيرمان | #النصر | #الهلال#RiyadhSeasonCup — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2023

وستنطلق مباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان، الخميس، على ملعب (الملك فهد) الدولي في المملكة العربية السعودية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

🟥 #آخر_خبر | مجموعة beIN الإعلامية ستبث كأس موسم الرياض في الـ19 من يناير الجاري عبر⬇️ 📺 قناة beIN SPORTS المفتوحة

📺 قناة beIN SPORTS 2

📺 قناة beIN SPORTS الإنكليزية 1

📺 قناة beIN SPORTS الفرنسية 2 pic.twitter.com/b5EAMMI2Rt — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 16, 2023

وكان البرتغالي رونالدو انضم بصفقة قياسية وتاريخية إلى صفوف نادي النصر السعودي. لمدة موسمين ونصف (أي حتى عام 2025)، بمبلغ 200 مليون يورو.

ويعد أول ظهور للبرتغالي رونالدو في مباراة الهلال والنصر. أمام نظيره باريس سان جيرمان الودية، بعد انتقاله إلى صفوف نادي النصر السعودي.