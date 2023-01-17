الثلاثاء, يناير 17, 2023
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رياضة

رونالدو يُحرج تركي آل الشيخ بهذا السؤال والأخير يرد عليه (فيديو)

تركي آل الشيخ: رونالدو قال لي من أعظم لاعب أنا أم ليونيل ميسي؟! .. وهذا كان ردي عليه

كتب فارس أبو شيحة
تركي آل الشيخ وسؤال رونالدو watanserb.com
تركي آل الشيخ وسؤال رونالدو
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وطن- أحرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب نادي النصر، وزير الهيئة والترفيه السعودي تركي آل الشيخ، بعد توجيه صاورخ ماديرا سؤالاً محرجاً عن اختيار أعظم لاعب بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

رونالدو يحرج تركي آل الشيخ بهذا السؤال

ورد المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على سؤال رونالدو عن اختيار أعظم لاعب بينه وبين ميسي، خلال تصريح صحفي مع قناة (روتانا الخليجية)، ” علاقتي قوية مع رونالدو وميسي، لكن كريستيانو سألني سؤال، يريد أن يحرجني. قال لي من الأعظم أنا أم ليونيل ميسي؟!”.

وتابع السعودي آل الشيخ حديثه، ” قلت لكريستيانو لا أنت ولا ميسي، بالنسبة لي مارادونا ..”.

كما وأضاف تركي آل الشيخ، ” هذه حقيقة، أنتما غاليين عليّ، ومن أعظم اللاعبين، ولكن بالنسبة لي مارادونا. وهذه حقيقة وليس لكي أهرب من الإجابة على سؤالك”.

والتقي رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. حيث منح له شارة قيادة نجوم فريق الهلال والنصر، في المباراة الودية أمام باريس سان جيرمان، الخميس، في فعاليات موسم الرياض لعام 2023.

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مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان
مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

رونالدو سيلتقي رونالدو في موسم الرياض 2023

وسيواجه الدون كريستيانو رونالدو الذي سيتولي قيادة فريق نجوم الهلال والنصر. أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يلعب في صفوفه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المباراة الودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

وستنطلق مباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان، الخميس، على ملعب (الملك فهد) الدولي في المملكة العربية السعودية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

وكان البرتغالي رونالدو انضم بصفقة قياسية وتاريخية إلى صفوف نادي النصر السعودي. لمدة موسمين ونصف (أي حتى عام 2025)، بمبلغ 200 مليون يورو.

ويعد أول ظهور للبرتغالي رونالدو في مباراة الهلال والنصر. أمام نظيره باريس سان جيرمان الودية، بعد انتقاله إلى صفوف نادي النصر السعودي.

المصدروطن + قناة روتانا الخليجية + صفحة تركي آل الشيخ تويتر + بين سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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