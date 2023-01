تشكيلة ميلان والإنتر والموعد في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023

- Advertisement -

وطن- ساعاتٌ تفصلنا عن قمة ديربي الغضب بين ميلان والإنتر، الأربعاء، في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023، على ملعب (الملك فهد) الدولي في المملكة العربية السعودية.

وتشهد تشكيلة ميلان والإنتر، حضور العديد من النجوم اللامعين في عالم الكرة المستديرة، من أجل المنافسة على لقب كأس السوبر الإيطالي 2023.

وسيدخل المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، مباراة القمة النهائية أمام جاره الإنتر، بتشكيلة أساسية متوقعة، في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: سبريان تتاروشانو.

دفاع ميلان: تيو هرنانديز، فيكايو توموري، بيير كالولو، دافيد كالابريا.

Full force ahead of the big one on Wednesday 💪#SempreMilan #SupercoppaItaliana

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/pOvU56T8Ft

— AC Milan (@acmilan) January 16, 2023