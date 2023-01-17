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رياضة

تشكيلة ميلان والإنتر والموعد في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023

ديربي الغضب بين ميلان وجاره الإنتر في نهائي السوبر الإيطالي 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ميلان والإنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023 watanserb.com
تشكيلة ميلان والإنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023
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وطن- ساعاتٌ تفصلنا عن قمة ديربي الغضب بين ميلان والإنتر، الأربعاء، في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023، على ملعب (الملك فهد) الدولي في المملكة العربية السعودية.

وتشهد تشكيلة ميلان والإنتر، حضور العديد من النجوم اللامعين في عالم الكرة المستديرة، من أجل المنافسة على لقب كأس السوبر الإيطالي 2023.

تشكيلة ميلان ضد الإنتر

وسيدخل المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، مباراة القمة النهائية أمام جاره الإنتر، بتشكيلة أساسية متوقعة، في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: سبريان تتاروشانو.

دفاع ميلان: تيو هرنانديز، فيكايو توموري، بيير كالولو، دافيد كالابريا.

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خط الوسط: براهيم دياز، إسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي.

مركز الهجوم: رفائيل لياو، أوليفه جيرو، أليكسيس ساليمايكيرس.

تدريبات ميلان
توقيت مباراة ميلان والإنتر في نهائي السوبر الإيطالي

تشكيلة الإنتر ضد ميلان

وسيلعب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، مباراة ديربي الغضب أمام جاره ميلان، في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

دفاع الإنتر: أليساندرو باستوني، أتشيربي، ميلان شكرينيار.

خط الوسط: فيديريكو ديماركو، هنريخ مخيتاريان، تشالهان أوغلو، نيكولو باريلا، دارميان.

مركز الهجوم: روميلو لوكاكو (إدين دجيكو)، لاوتارو مارتينيز (خواكين كوريا).

تدريبات إنتر ميلان
تدريبات إنتر ميلان

توقيت مباراة ميلان والإنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي

وستبدأ مباراة ميلان والإنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

فيما ستكون عند الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس.

معلق مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023

وسيعلق مباراة ميلان والإنتر في قمة ديربي الغضب بنهائي كأس السوبر الإيطالي 2023، على قنوات (أبو ظبي) الرياضية، المعلق علي سعيد الكعبي.

كما وستنقل المباراة على قنوات (SCC) الرياضية السعودية المشفرة، على القمر الصناعي (النايل سات).

ويحتل حامل اللقب ميلان في وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة نابولي برصيد 47 نقطة.

بينما آتى الفريق المنافس إنتر ميلان في المركز الرابع من جدول ترتيب الكالتشيو الإيطالي، برصيد 37 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة نادي ميلان + صفحة نادي الإنتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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