تشكيلة ميلان والإنتر والموعد في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023

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وطن- ساعاتٌ تفصلنا عن قمة ديربي الغضب بين ميلان والإنتر، الأربعاء، في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023، على ملعب (الملك فهد) الدولي في المملكة العربية السعودية.

وتشهد تشكيلة ميلان والإنتر، حضور العديد من النجوم اللامعين في عالم الكرة المستديرة، من أجل المنافسة على لقب كأس السوبر الإيطالي 2023.

تشكيلة ميلان ضد الإنتر

وسيدخل المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، مباراة القمة النهائية أمام جاره الإنتر، بتشكيلة أساسية متوقعة، في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: سبريان تتاروشانو.

دفاع ميلان: تيو هرنانديز، فيكايو توموري، بيير كالولو، دافيد كالابريا.

Full force ahead of the big one on Wednesday 💪#SempreMilan #SupercoppaItaliana

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/pOvU56T8Ft — AC Milan (@acmilan) January 16, 2023

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خط الوسط: براهيم دياز، إسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي.

مركز الهجوم: رفائيل لياو، أوليفه جيرو، أليكسيس ساليمايكيرس.

تشكيلة الإنتر ضد ميلان

وسيلعب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، مباراة ديربي الغضب أمام جاره ميلان، في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

دفاع الإنتر: أليساندرو باستوني، أتشيربي، ميلان شكرينيار.

خط الوسط: فيديريكو ديماركو، هنريخ مخيتاريان، تشالهان أوغلو، نيكولو باريلا، دارميان.

مركز الهجوم: روميلو لوكاكو (إدين دجيكو)، لاوتارو مارتينيز (خواكين كوريا).

توقيت مباراة ميلان والإنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي

وستبدأ مباراة ميلان والإنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

فيما ستكون عند الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس.

معلق مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023

وسيعلق مباراة ميلان والإنتر في قمة ديربي الغضب بنهائي كأس السوبر الإيطالي 2023، على قنوات (أبو ظبي) الرياضية، المعلق علي سعيد الكعبي.

كما وستنقل المباراة على قنوات (SCC) الرياضية السعودية المشفرة، على القمر الصناعي (النايل سات).

تاريخ النيراتزوري في #كأس_السوبر_الإيطالي 🖤💙 10 مشاركات ✅ 6 ألقاب 🏆#فورزا_إنتر — إنتر (@Inter_ar) January 16, 2023

ويحتل حامل اللقب ميلان في وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة نابولي برصيد 47 نقطة.

بينما آتى الفريق المنافس إنتر ميلان في المركز الرابع من جدول ترتيب الكالتشيو الإيطالي، برصيد 37 نقطة لهذا الموسم.