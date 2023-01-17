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الملكة رانيا تزور أردنيات متعثرات مادياً بحذاء يتجاوز سعره الـ1000 دولار! (شاهد)

الملكة رانيا زارت جمعية مساعدة سيدات المجتمع المحلي ممن تعثرت مشاريعهن في فترة جائحة كورونا بإطلالة تتجاوز الـ4000 دولار

كتب وطن
watanserb.com
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وطن– سافرت الملكة رانيا ، ملكة الأردن ، إلى العقبة لزيارة جمعية سيدات بيت الورد. حيث التقت بمجموعة من الحرفيات المحليات وصاحبات المشاريع المنزلية.

جمعية سيدات بيت الورد

لطالما كانت رانيا بطلة تمكين المرأة والاستقلال المالي. وكانت الزيارة تتماشى مع رؤيتها تماما.

تعمل جمعية سيدات بيت الورد التي يقع مقرها بالقرب من عدد من فنادق العقبة الشهيرة، كمكان عرض دائم لأعضائها لعرض وتسويق بضائعهم للزوار المحليين والدوليين.

لطالما كانت رانيا بطلة تمكين المرأة والاستقلال المالي
كانت الزيارة تتماشى مع رؤية الملكة تماما

تشمل المنتجات المعروضة الحرف اليدوية التقليدية والسيراميك والمواد الغذائية والسلع اليدوية الأخرى.

بصرف النظر عن توفير مكان لأفراد المجتمع لبيع منتجاتهم ، فإنه يوفر أيضًا تدريبًا للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة. لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم القابلة للتسويق وزيادة دخلهم.

سعر إطلالة الملكة رانيا

وفي هذه الزيارة، كانت الملكة رانيا ترتدي سترة من الكشمير العضوي من Le Kasha + Net Sustain Argyle بألوان متباينة باللونين الأبيض والأحمر.

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ويبلغ سعر السترة 451 دولار أمريكي، بحسب ما نشرت صحيفة The Royal Charter.

 

إطلالة رانيا العبدالله تجاوزت 4000 دولار

نسقت الملكة رانيا السترة مع بلوزة بيضاء وبنطلون رياضي من Alexander Wang Onyx الذي يتجاوز سعره الـ500 دولار.

كانت ترتدي ملكة الأردن أقراط نيكوس كوليس “V” المصنوعة من الذهب الأبيض المرصع بالماس والياقوت والذي يقترب سعره من الـ1000 دولار.

وأخيراً، ارتدت الملكة رانيا حذاء “بوت مضغوط” يبلغ ثمنه بحسب موقع البيع، 1350 دولار أمريكي.

أي أن الملكة رانيا زارت جمعية مساعدة سيدات المجتمع المحلي ممن تعثرت مشاريعهن في فترة جائحة كورونا.بإطلالة تتجاوز الـ4000 دولار.

الملكة رانيا في جمعية سيدات بيت الورد
التقت رانيا في البداية رئيسة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية

كواليس زيارة الملكة

والتقت الملكة رانيا في البداية رئيسة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية حيث تم استعراض البرامج والأنشطة التي تقوم بها الجمعية.

الملكة رانيا في جمعية سيدات بيت الورد
وبينت رانيا النعسة، رئيسة الجمعية، التدريبات التي تقدم لسيدات المجتمع المحلي

وبينت رانيا النعسة، رئيسة الجمعية، التدريبات التي تقدم لسيدات المجتمع المحلي ولذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع المحلي. وللقيام بمشاريع حرفية ومنزلية خاصة بهم تساعدهم على تحسين الدخل.

وتجولت ملكة الأردن في سوق الجمعية والمطبخ الإنتاجي. واطلعت على المنتجات الحرفية التي يتم تسويقها لسياح العقبة وتحمل الطابع التراثي والجمالي لمدينة العقبة.

الملكة رانيا في جمعية سيدات بيت الورد
تبادلت رانيا الأحاديث مع المستفيدات من الجمعية

وتبادلت رانيا الأحاديث مع المستفيدات من الجمعية. وأخذت لمحة عن النشاطات التي يتم القيام بها في مجالات الحرف اليدوية من أعمال خشبية وسيراميك وحياكة. بالإضافة إلى منتوجات المطبخ الإنتاجي من أطعمة وبهارات.

المصدرThe Royal Charter- ترجمة وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
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