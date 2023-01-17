الداعية جابر البسيسي يتحدث عن الجنة ونعيمها قبل وفاته وأسرته بحادث مروع

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وطن – توفي الداعية السعودي “جابر البسيسي”، الثلاثاء، هو وجميع أفراد أسرته الستة في حادث سير أثناء عودتهم من رحلة العمرة من مكة إلى مدينته القنفذة.

وفاة جابر البسيسي وأسرته في حادث سير مروع

في حادثة سير أليمة أثارت تعاطف السعوديين، أعلنت حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وفاة الداعية السعودي “جابر البسيسي”، الثلاثاء، هو وجميع أفراد أسرته.

توفي اليوم الداعية السعودي "جابر البسيسي" هو وجميع أفراد أسرته الستة في حادث سير أثناء عودتهم من رحلة العمرة من مكة إلى مدينته القنفذة. رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته. الرجاء الدعاء لأمي بالرحمة والمغفرة. pic.twitter.com/jzb0GyF0m9 — علي صيام (@AliSiamPress) January 17, 2023

عُرف الشيخ جابر البسيسي بصوته الجميل في ترتيل القرآن الكريم، ناهيك عن سيرته الحافلة في نشاطه الدعوي الذي جعل منه صاحب مكانة كبيرة في قلوبة متابعيه.

عمل الفقيد إماما وخطيبا لمسجد “مركز أحد بني زيد” في محافظة القنفذة القريبة من مكة المكرمة.

وأعاد ناشطون تداول مقاطع حوت كلمات وعظية ونصائح دينية من الشيخ جابر البسيسي لمتابعيه، والتي اتسمت بأنها مؤثرة وتلقى تفاعلا كبيرا بين السعوديين.

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#حوقلوا

قصيدة وعظية للشيخ جابر البسيسي

رحمه الله وغفر له 👇 — نجاة (@ngat83) January 17, 2023

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كما راج مقطع للداعية السعودي البسيسي وهو يتحدث فيه عن الجنة ونعيمها، ودعا النشطاء في تعليقاتهم على الفيديو أن يجعل الله الداعية الراحل من أهل الجنة التي كان يصفها في حياته.

إلى ذلك، فقد ضجت السوشيال ميديا بالتعازي في وفاة الإمام والخطيب الراحل “جابر اليسيسي”.

تعزيات عبر خلالها الكثيرون عن دعائهم بالمغفرة والسلوان لفقيد الدعوة في السعودية.

كما أجرى وزير الشؤون الإسلامية السعودي الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا قدم فيه واجب العزاء لوالد الشيخ جابر البسيسي إمام وخطيب جامع “مركز أحد بني زيد” بمحافظة القنفذة.

وزير الشؤون الإسلامية خلال اتصال هاتفي يقدم واجب العزاء لوالد الشيخ جابر البسيسي إمام وخطيب جامع مركز أحد بني زيد بمحافظة #القنفذة الذي وافته المنية وجميع عائلته المكونة من سبعة أشخاص -رحمهم الله جميعاً- في حادث مروري مروع خلال ذهابهم إلى #مكة لأداء مناسك العمرة. pic.twitter.com/a4jqY36Zcu — عبدالرزاق البجالي (@ALbgali_99) January 17, 2023

نعي ومواساة في وفاة الداعية جابر البسيسي

كتب الناشط “سليمان صالح السلومي” عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر يقول ” انا لله وانا اليه راجعون.. عظم الله اجركم واحسن عزاءكم وجبر مصابكم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وافسح له في قبره واغسله بالماء والثلج والبرد واجعل اللهم قبره مفاوض صلواتك ومقار هباتك…والحمد لله على كل…لا تنسوه من صالح دعواتكم”.

انا لله وانا اليه راجعون

عظم الله اجركم واحسن عزاءكم وجبر مصابكم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وافسح له في قبره واغسله بالماء والثلج والبرد واجعل اللهم قبره مفاوض صلواتك ومقار هباتك

والحمد لله على كل.

لا تنسوه من صالح دعواتكم#جابر_البسيسي #القنفذة pic.twitter.com/HM8KEB4L6Y — سليمان صالح السلومي (@s200aau) January 17, 2023

وقال مغرد بإسم “أبو محمد” “وفاة الشيخ جابر البسيسي امام وخطيب جامع في القنفذة وجميع عائلته.”

وتابع مترحما عليهم:”رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته في حادث مروري مروع خلال عودتهم من مكة المكرمة الى القنفذة بعد اداء مناسك العمرة.. دعواتكم الطيبة متابعيني الكرام لهم و ل موتى المسلمين انا لله وانا اليه راجعون”.

وفاة الشيخ جابر البسيسي امام وخطيب جامع في القنفذة وجميع عائلته المكونة من 7 اشخاص💔رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته في حادث مروري مروع خلال عودتهم من مكة المكرمة الى القنفذة بعد اداء مناسك العمرة // دعواتكم الطيبة متابعيني الكرام لهم و ل موتى المسلمين انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/zCvAN1TMH3 — 💙( ابو محمد )💙 (@abmsdyab5136) January 17, 2023

وكتب “شائع بن محمد الغبيشي” أن “الشيخ جابر البسيسي نعم الرجل من خيرة الدعاة إلى الله خاشع الصوت، صادق الكلمة قريب الدمعة، رحمه الله وغفر له ولأهله وذريته وكتبهم في الشهداء وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة”.

وقال الناشط “رياض بن سعيد” عبر تويتر “توفي مع أسرته السبعة في حادث بعد أداء العمرة رحمهم ربي وجمعهم في الفردوس قال ابن باز : قد يصاب المؤمن بموت الفجأة،.. ويكون راحة له ونعمة من الله عليه؛ لكونه قد.. استعد واستقام وتهيأ للموت، فيستريح من.. كروب الموت، وتعب الموت، ومشاق الموت”.

#الشيخ_جابر_البسيسي

توفي مع أسرته السبعة في حادث بعد أداء العمرة رحمهم ربي وجمعهم في الفردوس

قال ابن باز : قد يصاب المؤمن بموت الفجأة،

ويكون راحة له ونعمة من الله عليه؛ لكونه قد

استعد واستقام وتهيأ للموت، فيستريح من

كروب الموت، وتعب الموت، ومشاق الموت.

pic.twitter.com/2ZIa22EQSS — د / رياض بن سعيد (@riyadhbinsaeed) January 17, 2023

وعلق “عبد الرحمان النائب” إنا لله وإنا اليه راجعون فجعني خبر وفاةالشيخ الحبيب جابر البسيسي إمام وخطيب جامع أحد بني زيد وجميع افراد اسرته إثر حادث مروري في طريق عودتهم من مكة المكرمة بعد أدائهم مناسك العمرة

اللهم اغفر لهم واسكنهم الفردوس الاعلى من الجنة وأحسن عزاء ذويهم واجبرهم في مصيبتهم واربط على قلوبهم”.