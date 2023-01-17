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احتفالات العراقيين بالتأهل لنهائي كأس خليجي 25 تتحول إلى كارثة وفاجعة

أسود الرافدين بلغ النهائي بالفوز على العنابي القطري بهدفين لهدف

كتب خالد السعدي
نهائي كأس خليجي 25 watanserb.com
نهائي كأس خليجي 25
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وطن- تحولت احتفالات العراقيين بالتأهل لنهائي بطولة خليجي 25 المقامة حاليا في مدينة البصرة، إلى كارثة، بعد فاجعة وفاة شاب نتيجة إصابته بطلق ناري طائش جنوب مدينة الحلة.

وأعلن مدير مستشفى الحلة الجراحي الدكتور ربيع زكي، عن وفاة شاب متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس أثناء الاحتفالات بفوز العراق على قطر في بطولة خليجي 25.

وصرح مدير المستشفى، بأن الشاب نُقل من ناحية الحمزة الغربي جنوب الحلة إلى المستشفى وهو بحالة خطرة بسبب إصابته بطلق ناري في الرأس أثناء وجوده باحتفالات فوز المنتخب العراقي على منتخب قطر، قبل أن يلقى حفته، بحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

احتفالات عراقية صاخبة بعد تأهل أسود الرافدين لنهائي الخليج

وعمَّت احتفالات صاخبة بين العراقيين في حديقة الأمة وساحة التحرير وسط بغداد، بعد فوز أسود الرافدين على العنابي القطري بهدفين لهدف واحد ضمن جولة نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ” خليجي 25″.

نهائي كأس خليجي 25
نهائي كأس خليجي 25

ومنح إبراهيم بايش العراق الأفضلية في الدقيقة التاسعة عشرة قبل أن يعدل عمرو سراج النتيجة لمنتخب قطر في الدقيقة 28، وأهدى أيمن حسين العراق هدف الفوز قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من أمجد عطوان.

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وحافظ العراق على تقدمه في الشوط الثاني بالرغم من اقتراب قطر من التسجيل في أكثر من مناسبة، فيما أهدر العراق في الوقت ذاته، فرصاً سانحة لتعزيز النتيجة بعد اندفاع لاعبي قطر للأمام طمعاً في التعديل.

مكافأة كبيرة تنتظر لاعبي العراق

وبعد التأهل، تعهد رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال، بمنح لاعبي المنتخب، مكافأة كبيرة في حال فوزهم بكأس الخليج العربي، في النهائي المرتقب أمام المنتخب العماني الشقيق يوم الخميس المقبل.

وظهر درجال وأعضاء اتحاد الكرة في غرفة تبديل الملابس، وهو يخاطب لاعبي المنتخب العراقي: “هديتكم الكبيرة الخميس”.

المصدرتويتر، الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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