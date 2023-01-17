احتفالات العراقيين بالتأهل لنهائي كأس خليجي 25 تتحول إلى كارثة وفاجعة

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وطن- تحولت احتفالات العراقيين بالتأهل لنهائي بطولة خليجي 25 المقامة حاليا في مدينة البصرة، إلى كارثة، بعد فاجعة وفاة شاب نتيجة إصابته بطلق ناري طائش جنوب مدينة الحلة.

وأعلن مدير مستشفى الحلة الجراحي الدكتور ربيع زكي، عن وفاة شاب متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس أثناء الاحتفالات بفوز العراق على قطر في بطولة خليجي 25.

وصرح مدير المستشفى، بأن الشاب نُقل من ناحية الحمزة الغربي جنوب الحلة إلى المستشفى وهو بحالة خطرة بسبب إصابته بطلق ناري في الرأس أثناء وجوده باحتفالات فوز المنتخب العراقي على منتخب قطر، قبل أن يلقى حفته، بحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

احتفالات عراقية صاخبة بعد تأهل أسود الرافدين لنهائي الخليج

وعمَّت احتفالات صاخبة بين العراقيين في حديقة الأمة وساحة التحرير وسط بغداد، بعد فوز أسود الرافدين على العنابي القطري بهدفين لهدف واحد ضمن جولة نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ” خليجي 25″.

احتفالات العراقيين بعد فوز منتخب بلادهم على نظيره القطري بهدفين لهدف في أولى مباريات المربع الذهبي على أرض استاد "#البصرة الدولي" ضمن منافسات بطولة #خليجي_25 وتأهله للنهائي#العراق #قطر pic.twitter.com/lkrriarjhy — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 16, 2023

ومنح إبراهيم بايش العراق الأفضلية في الدقيقة التاسعة عشرة قبل أن يعدل عمرو سراج النتيجة لمنتخب قطر في الدقيقة 28، وأهدى أيمن حسين العراق هدف الفوز قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من أمجد عطوان.

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وحافظ العراق على تقدمه في الشوط الثاني بالرغم من اقتراب قطر من التسجيل في أكثر من مناسبة، فيما أهدر العراق في الوقت ذاته، فرصاً سانحة لتعزيز النتيجة بعد اندفاع لاعبي قطر للأمام طمعاً في التعديل.

اهداف مباراة العراق وقطر في نصف نهائي كأس الخليج #العراق 2 × 1 قطر بصوت المعلق الرائع: فارس عوض #خليجي_25 pic.twitter.com/aOCMWmmp9B — محمد (@j3ymlwl) January 16, 2023

مكافأة كبيرة تنتظر لاعبي العراق

وبعد التأهل، تعهد رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال، بمنح لاعبي المنتخب، مكافأة كبيرة في حال فوزهم بكأس الخليج العربي، في النهائي المرتقب أمام المنتخب العماني الشقيق يوم الخميس المقبل.

وظهر درجال وأعضاء اتحاد الكرة في غرفة تبديل الملابس، وهو يخاطب لاعبي المنتخب العراقي: “هديتكم الكبيرة الخميس”.