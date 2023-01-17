أبناء سفر الحوالي يبدؤون خطة ضغط على ابن سلمان ضد “الظلم الشديد”

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وطن- في خطوة من شأنها أن تشكل ضغطا على النظام السعودي الذي يواصل قبضته الحديدية عبر إصدار أحكام قضائية جائرة، بدأ أبناء أحد المعتقلين إضرابا عن الطعام اعتراضا على الظلم الواقع على ذويهم.

وقال حساب معتقلي الرأي، المعني بمتابعة أخبار معتقلي الرأي في المملكة، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “أبناء الشيخ سفر الحوالي عبد الرحمن وعبدالله وعبدالرحيم يبدؤون إضرابا عن الطعام؛ احتجاجا على الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم وعدم وجود محاكمة عادلة”.

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أبناء الشيخ #سفر_الحوالي عبد الرحمن وعبدالله وعبدالرحيم يبدؤون إضرابا عن الطعام؛ احتجاجا على الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم وعدم وجود محاكمة عادلة. pic.twitter.com/oLfFn5RHvo — معتقلي الرأي (@m3takl) January 16, 2023

والشيخ سفر الحوالي أحد أبرز الدعاة الذين يعتقلهم ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، في منتصف 2018، وكان قد تم اعتقاله رفقة ثلاثة من أبنائه، ضمن حملة استهدفت رجال الدين والمفكرين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية.

قال نشطاء إن الكتاب الذي تسبب في القبض عليه يحمل اسم المسلمون والحضارة الغربية وانتقد فيه الشيخ آل سعود ودولة الإمارات.

من هو الشيخ سفر الحوالي؟

والشيخ الحوالي ولد عام 1955 في حوالة جنوبي السعودية، وحصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة أم القرى في مكة، وكان قد أقيل من منصبه كرئيس لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة أم القرى على خلفية انتقاداته للعلاقات الأمريكية الخليجية.

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وكان الشيخ الحوالي قد برز قبل نحو 25 عاما كزعيم لحركة “الصحوة” التي اتهمت الأسرة الحاكمة بالفساد وانتقدتها بسبب التحرر الاجتماعي والعمل مع الغرب.

وسبق أن زجت به السلطات في السجن خلال تسعينيات القرن الماضي لكنها أطلقت سراحه بعدما خفف من انتقاداته.

وفي أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ساند الحوالي “الجهاد” ضد الولايات المتحدة لكنه ندد أيضا بهجمات الإسلاميين المتشددين على الغربيين في السعودية.

والحوالي له العديد من المؤلفات مثل العلمانية نشأتها وتطورها وأثرها، والقدس بين الوعد الحق والوعد المفترى، وكشف الغمة عن علماء الأمة: وعد كيسنغر والأهداف الأمريكية في الخليج، والانتفاضة والتتار الجدد.

وسبق أن تعرض خلال مسيرته لانتقادات من أنصار التيار التقليدي ومن السلفيين الجهاديي، وفي 2005 واجه أزمة صحية حادة أثرت على قدرته على الكلام لاحقا.