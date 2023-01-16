والدة شهيد فلسطيني تكشف سر خاتم ذهب أهداه لها نجلها قبل ارتقائه (شاهد)

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وطن– كشفت والدة الشهيد الفلسطيني عز الدين حمامرة، الذي استشهد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، عن موقف مؤثر جداً للشهيد، يكشف مدى عشقه وحرصه على مقاومة الاحتلال.

وظهرت والدة الشهيد في مقطع فيديو، وهي تستعرض خاتماً ذهباً اشتراه لها ابنها، وقال إنها إذا لم تكن تريد أخذ الخاتم سيبيعه ويشتري به رصاصاً.

وأضافت، أن ابنها طالبها بأن يظلّ الخاتم معها كذكرى، فردّت عليه بأنه هو الذهب الحقيقي، معقّبة، وهي تبكي على فراقه: “الحمد لله”.

⭕فيديو|

والدة الشهيد عزالدين حمامرة من بلدة جبع جنوب جنين:

"أهداني خاتم ذهب، وقال: إذا ما بدك توخذيه، أنا ببيعه وبشتري بحقه ذخيرة رصاص". pic.twitter.com/LWLfWBZuBI — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) January 15, 2023

واستشهد حمامرة، رفقة شابين فلسطينيين آخرين، أمس الأول السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية، فيما تمّ الإعلان عن إضراب عام وشامل في مدينة جنين حداداً على أرواح الشهداء.

وارتقى الشابان عز الدين حمامرة وأمجد خليلية، بعد اشتباك مسلّح مع قوات الاحتلال قرب بلدة جبع جنوب جنين.

مصادر محلية: "صورة الشابين عز الدين حمامرة وأمجد خليلية اللذين ارتقيا بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب بلدة جبع جنوب جنين". pic.twitter.com/E8rCL6CD95 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 14, 2023

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وذكرت الإذاعة الفلسطينية الرسمية، أنّ حمامرة وخليلية، وهما في العشرينيات من العمر، أصيبا برصاص الاحتلال في الجزء العلوي من الجسد.

والشهيد الثالث كان يزن الجعبري، الذي ارتقى في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين، متأثراً بإصابته على يد قوات الاحتلال في وقت سابق.

عاجل| مصادر صحفية: "ارتقاء الشاب يزن الجعبري من بلدة اليامون غرب جنين، متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال التي أصيب بها خلال اقتحام بلدة كفردان قبل نحو أسبوعين". pic.twitter.com/ChUqrRGme8 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 14, 2023

إضراب في جنين

وعمّ إضراب عام في محافظة جنين حداداً على أرواح الشبان الفلسطينيين الثلاثة، بعدما دعت القوى الوطنية الفلسطينية في المحافظة إلى الحداد والإضراب الشامل، كما دعت إلى المشاركة الواسعة في مواكب تشييع جثامين الشهداء في بلدتي جبع واليامون.

سرايا القدس تنعى الشهداء

ونعت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) الشهداء الثلاثة، وقالت إن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحامها قرية جبع.

فيما أفاد جيش الاحتلال، بأن قواته تعرضت لإطلاق النار خلال وجودها عند مدخل القرية، مضيفاً أنها ردّت بوابل من الرصاص، ورصدت إصابات في الجانب الفلسطيني.

حماس تدعو لتصعيد المقاومة

بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن السياسة العدوانية التي تنتهجها حكومة الاحتلال لن تمنحها أمناً مزعوماً على الأرض الفلسطينية، وفق تعبيرها.

ودعت الحركة في بيان، إلى تصعيد المقاومة بكل الوسائل مع جيش الاحتلال والتصدي لعدوانه في كل الساحات.