هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ احذر تناول هذا النوع من الأسماك

- Advertisement -

وطن- تشتهر الأسماك بفوائدها الصحية المختلفة، فهي مليئة بأحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة لصحة القلب.

احذر تناول هذا النوع من الأسماك

وفي حين أنها يمكن أن تكون طعامًا صحيًا للغاية، إلا أن نوعًا معينًا منها يمكن أن يرفع ضغط الدم.

ويمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة إكسبرس البريطانية إن الأسماك الدهنية مثل الماكريل والسلمون مفيدة لصحة القلب، ولكن عدم تحضيرها بشكل جيد يؤثر سلبيًا على مستوى ضغط الدم.

ويمكن للأسماك المجففة من ناحية أخرى أن تعرض الأوعية الدموية لخطر التلف بسبب ارتفاع ضغط الدم.

كما يُعتقد أن معظم منتجات الأسماك المجففة تحتوي على المكون الوحيد الذي يمكن أن يكوت ضار لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم وهو الملح.

- Advertisement -

وفقًا للجمعية البريطانية لارتفاع ضغط الدم، فإن الأسماك المجففة “غنية بالملح بشكل خاص”، مما يعني أنه يجب “محاولة تجنبها” أو إيجاد بديل منخفض الملح.

ونظرًا لكونه السبب “الأكبر” الوحيد لارتفاع ضغط الدم، يتسبب الملح في زيادة مستويات الصوديوم في الجسم، وهو ما يعني زيادة احتباس الماء في الجسم.

قلل استهلاك الملح



إن الملح وهو من التوابل الشائعة يجعل جسمك يحتفظ بالماء، مما يزيد من محتواه في الدم ويضع ضغطًا زائدًا على الشرايين.

ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الملح إلى مزيد من المشاكل الصحية، بدءًا من أمراض القلب إلى السكتة الدماغية.

ولحسن الحظ، فإن الحد من تناوله يعد طريقة من أبسط الطرق لخفض ارتفاع ضغط الدم، كما تنصح منظمة ضغط الدم في المملكة المتحدة.

توصي كذلك المؤسسة الخيرية بالنظر في الملصقات وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية أنه يجب ألا تتناول أكثر من ستة جرامات من الملح يوميًا، وهو ما يمثل 2.4 جرامًا من الصوديوم.

وفي سياق آخر، يمكن للأسماك الزيتية، مثل الماكريل والسلمون والسردين، أن تساعد في حماية قلبك ودماغك من الأمراض.