نظام حمد بن عيسى يتفاخر بارتفاع صادراته من لحوم الخنازير ويثير غضب البحرينيين

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وطن – في خطوة أثارت غضب واستهجان البحرينيين، كشفت صحيفة “البلاد” البحرينية الحكومية لأول مرة عن قيام المملكة بتربية الخنازير وإعادة تصديرها للخارج، قبل أن تقوم الصحيفة بحذف الخبر بعد ردات الفعل الغاضبة من قبل المواطنين.

وقالت صحيفة “البلاد” في خبرها المحذوف، إن “قيمة صادرات البحرين من لحوم الخنازير بلغت أكثر من 24 ألف دينار بحريني لعام 2022 حسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تقرير عن “صادرات البحرين غير النفطية”.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن معلومات صادرة عن شؤون الجمارك، إن الصادرات من لحوم الخنازير تنوعت بين الطازجة أو المبردة، وأفخاذ وأكتاف وقطع من لحوم الخنازير المجمدة.

ولفتت إلى أن قيمة الصادرات الأعلى لتموين السفن والطائرات ارتفعت بقيمة بلغت 23,594 دينار بحريني ما يعادل 62,750 دولار أمريكي.

وعن قائمة الدول التي كانت وجهة الصادرات من لحوم الخنازير، أشارت الصحيفة إلى ست دول من الأعلى إلى الأدنى: النرويج، هولندا، سنغافورة، بنما، المملكة المتحدة، وجزر مارشال.

وتداول الناشطون صورة للخبر من الصحيفة الورقية بعد أن تم حذفه من الموقع الإلكتروني للصحيفة، استهجنوا أن تكون بلادهم من الدول المصدر للحوم الخنازير رغم أنها دولة إسلامية.

اول مرة اعرف البحرين تصدر خنازير 🤔 pic.twitter.com/zATdhdx2mH — ŋąwąɭ🇧🇭 (@nawalatteya) January 15, 2023

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وعبر مغرد بحريني عن غضبه مما تم كشفه، حيث قال مستنكرا:” وش هالمعلومات اللي تجيب الغصة ذي؟؟”.

وش هالمعلومات اللي تجيب الغصة ذي ؟؟ — فخامة الرئيس الدكتور ماكسميليانوس (@maksimlianos2) January 15, 2023

وقالت المغردة زهراء حسن معبرة عن غضبها للحال التي وصلت له بلادها:” صرنا بتاع كلو مابقى شيء!!! إلى وين بنوصل ؟! ياربي في عنايتك ولطفك”.

صرنا بتاع كلو مابقى شيء!!!

إلى وين بنوصل ؟!

ياربي في عنايتك ولطفك 🙏 — L💞🇧🇭 (@ZahraHassan3) January 15, 2023

وقال آخر مستنكرا:” وانا اقول لماذا البلد على حافة الإفلاس”.

وانا اقول لماذا البلد على حافة الإفلاس — saamed (@DAWAR999) January 16, 2023

وسخر مغرد آخر من حال بلده وإلى ين وصلت:” نصدر خنازير . .ونستورد بني قريضة وبني قينقاع”.