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نظام حمد بن عيسى يتفاخر بارتفاع صادراته من لحوم الخنازير ويثير غضب البحرينيين

صادرات البحرين من لحوم الخنازير ارتفعت لنحو 62 ألف دولار عام2022

كتب سالم حنفي
صادرات البحرين من لحوم الخنازير watanserb.com
قيمة صادرات البحرين من لحوم الخنازير بلغت أكثر من 24 ألف دينار بحريني لعام 2022
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وطن – في خطوة أثارت غضب واستهجان البحرينيين، كشفت صحيفة “البلاد” البحرينية الحكومية لأول مرة عن قيام المملكة بتربية الخنازير وإعادة تصديرها للخارج، قبل أن تقوم الصحيفة بحذف الخبر بعد ردات الفعل الغاضبة من قبل المواطنين.

وقالت صحيفة “البلاد” في خبرها المحذوف، إن “قيمة صادرات البحرين من لحوم الخنازير بلغت أكثر من 24 ألف دينار بحريني لعام 2022 حسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تقرير عن “صادرات البحرين غير النفطية”.

خبر صحيفة البلاد المحذوف عن تربية الخنازير في البحرين

وأوضحت الصحيفة نقلا عن معلومات صادرة عن شؤون الجمارك، إن الصادرات من لحوم الخنازير تنوعت بين الطازجة أو المبردة، وأفخاذ وأكتاف وقطع من لحوم الخنازير المجمدة.

ولفتت إلى أن قيمة الصادرات الأعلى لتموين السفن والطائرات ارتفعت بقيمة بلغت 23,594 دينار بحريني ما يعادل 62,750 دولار أمريكي.

خبر صحيفة البلاد المحذوف عن تربية الخنازير في البحرين

وعن قائمة الدول التي كانت وجهة الصادرات من لحوم الخنازير، أشارت الصحيفة إلى ست دول من الأعلى إلى الأدنى: النرويج، هولندا، سنغافورة، بنما، المملكة المتحدة، وجزر مارشال.

وتداول الناشطون صورة للخبر من الصحيفة الورقية بعد أن تم حذفه من الموقع الإلكتروني للصحيفة، استهجنوا أن تكون بلادهم من الدول المصدر للحوم الخنازير رغم أنها دولة إسلامية.

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وعبر مغرد بحريني عن غضبه مما تم كشفه، حيث قال مستنكرا:” وش هالمعلومات اللي تجيب الغصة ذي؟؟”.

وقالت المغردة زهراء حسن معبرة عن غضبها للحال التي وصلت له بلادها:” صرنا بتاع كلو مابقى شيء!!! إلى وين بنوصل ؟! ياربي في عنايتك ولطفك”.

وقال آخر مستنكرا:” وانا اقول لماذا البلد على حافة الإفلاس”.

وسخر مغرد آخر من حال بلده وإلى ين وصلت:” نصدر خنازير . .ونستورد بني قريضة وبني قينقاع”.

المصدرصحيفة البلاد + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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