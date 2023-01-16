الإثنين, يناير 16, 2023
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رياضة

مشاهدة مباراة البحرين وعمان بث مباشر اليوم في كأس خليجي 25

منافسات دور نصف نهائي كأس خليجي 25 العراق

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة البحرين وعمان بث مباشر watanserb.com
مشاهدة مباراة البحرين وعمان بث مباشر
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وطن- تترقب جماهير كرة القدم العربية والخليجية، مباراة البحرين وعمان بث مباشر اليوم، في دور نصف نهائي كأس الخليج العربي 2023 ” خليجي 25″.

ويستضيف ملعب (نادي الميناء الأولمبي)، مباراة البحرين وعمان بث مباشر، في كأس الخليج 2023، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت دولة العراق والسعودية ودول الخليج العربي.

موعد مشاهدة مباراة البحرين وعمان بث مباشر اليوم

فيما ستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، ولكن بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون عند الساعة السابعة والربع مساءً. لنقل المباراة الحاسمة بين كلا المنتخبين بوصول أحدهما إلى المباراة النهائية.

وكان منتخب البحرين قد تأهل إلى دور نصف نهائي كأس الخليج 2023، بعد تصدره مجموعته الثانية برصيد 7 نقاط، بعد تعادله أمام الكويت في ختام منافسات دور المجموعات بهدف لكليهما.

تدريبات منتخب عمان
تدريبات منتخب عمان

كما وحقق منتخب عمان الفوز الثمين على السعودية بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحجز بطاقة التواجد في نصف نهائي البطولة الخليجية.

مشاهدة مباراة البحرين وعمان بث مباشر في كأس خليجي 25

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معلق مباراة البحرين وعمان في خليجي 25 العراق

وسيعلق على مجريات مباراة حامل اللقب البحرين أمام نظيره العماني، على قنوات (الكأس) الرياضية القطرية، المعلق سمير المعيرفي.

حكم مباراة البحرين وعمان
حكم مباراة البحرين وعمان

كما وجاء تردد قناة (Alkass 1)، الناقلة لأحداث المباراة، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11919، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

تدريبات منتخب عمان في خليجي 25
تدريبات منتخب عمان في خليجي 25

يذكر بأن نهائي بطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25“، المقام في مدينة البصرة العراقية، سيكون في ال19 من شهر يناير/ كانون الجاري، على ملعب (البصرة) الدولي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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