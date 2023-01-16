مشاهدة مباراة البحرين وعمان بث مباشر اليوم في كأس خليجي 25

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وطن- تترقب جماهير كرة القدم العربية والخليجية، مباراة البحرين وعمان بث مباشر اليوم، في دور نصف نهائي كأس الخليج العربي 2023 ” خليجي 25″.

ويستضيف ملعب (نادي الميناء الأولمبي)، مباراة البحرين وعمان بث مباشر، في كأس الخليج 2023، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت دولة العراق والسعودية ودول الخليج العربي.

موعد مشاهدة مباراة البحرين وعمان بث مباشر اليوم

فيما ستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، ولكن بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون عند الساعة السابعة والربع مساءً. لنقل المباراة الحاسمة بين كلا المنتخبين بوصول أحدهما إلى المباراة النهائية.

وكان منتخب البحرين قد تأهل إلى دور نصف نهائي كأس الخليج 2023، بعد تصدره مجموعته الثانية برصيد 7 نقاط، بعد تعادله أمام الكويت في ختام منافسات دور المجموعات بهدف لكليهما.

كما وحقق منتخب عمان الفوز الثمين على السعودية بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحجز بطاقة التواجد في نصف نهائي البطولة الخليجية.

مشاهدة مباراة البحرين وعمان بث مباشر في كأس خليجي 25

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ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، روابط مباراة البحرين وعمان بث مباشر، بجودة عالية وبدون تقطيع، في منافسات كأس الخليج 2023، كما يلي:

معلق مباراة البحرين وعمان في خليجي 25 العراق

وسيعلق على مجريات مباراة حامل اللقب البحرين أمام نظيره العماني، على قنوات (الكأس) الرياضية القطرية، المعلق سمير المعيرفي.

كما وجاء تردد قناة (Alkass 1)، الناقلة لأحداث المباراة، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11919، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

يذكر بأن نهائي بطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25“، المقام في مدينة البصرة العراقية، سيكون في ال19 من شهر يناير/ كانون الجاري، على ملعب (البصرة) الدولي.